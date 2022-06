– Vi var lovt som arbeidstakerorganisasjoner å få uttale oss. Det har vi ikke fått. Jeg har mange medlemmer på Bardufoss i dag, som gjerne ville ha kommentert dette før det ble tatt en beslutning. Dette holder ikke mål, sier han til NRK.

Fredag morgen innkalte regjeringa til en pressekonferanse for å fortelle at kontrakten om NH90-helikoptrene skal oppheves og helikoptrene sendes i retur.

Forbundslederen sier dette kom litt overraskende. Han har hele tiden vært skeptisk til å heve kontrakten, fordi han mener en vesentlig del av problemet ligger internt i Forsvaret.

– Vi har ikke gjort vår del av jobben godt nok. Det går både på organisering og koordinering. Vi har mange ulike aktører inne i bildet og det skal flyttes en del penger internt. Så for å si det forenklet: Man kan ikke forvente å ha reservedeler på lager om ingen har bestilt det eller ikke har penger til det.

– Interne problemer

Bongo mener at det er de samme interne problemene som nå vises på Evenes.

Fem nye Boeing P-8-fly skal erstatte Orion-flyenes maritime overvåking. Men ifølge Bongo har det vært flydd kun én tur på tre måneder.

– Det var ikke det som var planen. Men de står på bakken fordi vi ikke har fått ting på plass. Vi har ikke godkjenning. Dette er det samme som har over år har vært med på å skape problemer for NH90.

Han sier at mangelen på penger og personell har vært påpekt i mer enn ti år. Men nå begynner NH90 å fungere.

– Nå begynner NH90 så vidt å komme i drift. Det betyr at vi omsider har begynt å få helikopter ut på fartøyene. Når vi nå trekker ut dette, når kommer det nye helikopter? spør Bongo.

Han sier han skulle ha skjønt avgjørelsen om å heve kontrakten dersom den hadde kommet for ti år siden. Men ikke når den kommer nå. Nå skaper den bare ny usikkerhet.

– Hva blir kostnadene med dette, og hva vil det gå ut over når det skal skaffes nye helikoptre? Jeg er skeptisk, og jeg er kritisk til at vi ikke har fått dette fremlagt. Det står til stryk på dagens regjering, avslutter han.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen, her på Bardufoss i vinter. Foto: Malin Straumsnes / Malin Straumsnes, NRK

Kan bli ny plassering

NH90-helikoptrene har hovedbase på Bardufoss i Indre Troms. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen kan ikke si hvorvidt eventuelt nye helikopter vil ha base samme sted.

Det skal nå vurderes om man kan ha et tettere samarbeid med våre allierte på kort sikt, eller om det er mulig å leie eller lease helikopter.

– Det siste alternativet er om vi skal se på nytt helikopterprosjekt. Da må vi også se på hele pakka rundt et sånt helikopter, og hvor det skal plasseres, sier forsvarssjefen.

Kristoffersen sier det er opplagt at de ansatte på Bardufoss er folk de ønsker å ha med videre.

– De har stått på og funnet kreative løsninger i mange år, og har levert langt utover det jeg har kunnet forvente i forholde til et helikopter som har vært så upålitelig, sier han.

Kristoffersen sier de har valgt å heve kontrakten fordi man aldri har fått det helikopteret man skulle ha. Helikoptrene har aldri kommet seg på fregattene, og flytimene er få. Kostnadene veier derfor ikke opp for bruken av dem.

– ­Det at vi terminerer innfasinga får ikke direkte konsekvenser, annet enn at vi terminerer et prosjekt som ikke er realisert, sier forsvarssjefen.