Fløy 900 kilometer for å redde skadet fisker

Hovedredningssentralen Nord-Norge fikk natt til lørdag melding om en fisker som hadde skadet seg under fiske i Barentshavet. Båten med norsk mannskap befant seg i internasjonalt farvann, over 600 kilometer fra fastlandet.

– Det var antatt at mannen hadde alvorlige skader, sier redningsleder Thor Erik Torkildsen.

Kystvaktskipet Andenes som var på patrulje rundt 100 kilometer fra fiskebåten, ble bedt om å bistå. De rykket ut for å hente mannen.

Men for å få mannen til sykehus var det ett problem: Rekkeviden til helikopteret.

Det røde krysset viser hvor fiskebåten lå. Lenger ned i bildet er kysten av Finnmark. Foto: Hovedredningssentralen

Heldigvis lå også kystvaktskipet KV Svalbard lenger ned mot fastlandet. Løsningen ble at helikopteret stoppet her for å tanke drivstoff. Dette var avgjørende for at distansen på 900 kilometer til sykehuset i Tromsø var mulig å gjennomføre.

– Denne gangen her så var det litt tilfeldig, for vi hadde et annet kystvaktfartøy et stykke nærmere kysten. Så da passet det veldig bra å mellomlande der og fylle drivstoff før ferden gikk videre til Tromsø, sier stabssjef i Kystvakten, Nils Samland.

– Det som er spesielt her er at det er store avstander fra der hendelsen skjer og til nærmeste sykehus. Vi setter pris på å kunne være tilstede og utføre slike oppdrag når det er nødvendig, sier stabssjefen.

Alternativet ville vært å gått nærmere kysten med KV Andenes for å komme innenfor rekkevidden til helikopteret. Det ville tatt betydelig lengre tid Foto: Petter Brenni Gulbrandsen

KV Andenes hadde også sanitetsnivå tre ombord. Det tilsvarer ikke lege, men er en høyere sanitetsutdannelse. Fiskeren som hadde fallskader fikk dermed behandling under turen til Tromsø.

Lørdag morgen landet NH90-helikopteret ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Da var det gått sju timer siden oppdraget startet.

– De kom inn her rundt klokken halv-ni. Det dreier seg om en norsk statsborger i 20-årene. Han ser ikke ut til å være alvorlig skadet, men det skal gjøres flere undersøkelser, sier Jørn Resvoll, pressevakt ved UNN.