Forsvarsministeren om de parkerte NH90-helikoptrene: – Uheldig for vår forsvarsevne

– Det er uheldig for vår forsvarsevne og beredskap.

Det sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) om at Norge nå står uten maritime helikoptre.

Forrige uke ble det kjent at regjeringen vil levere tilbake NH90-helikoptrene, som i mange år har vært en hodepine for Forsvaret.

Helikoptrene til 5 milliarder kroner ble bestilt for 20 år siden, men fortsatt er ikke alle helikoptrene på plass.

Ikke bare er tidsfrister brutt. Riksrevisjonen har konkludert med at helikoptrene gir færre flytimer enn forventet, har høyt vedlikeholdsbehov og høye driftskostnader

I tillegg gjenstår det betraktelig arbeid og kostnader knyttet til oppgradering av disse slik at de får full operativ kapasitet.

– Det er veldig beklagelig at vi ikke har fått den kapasiteten vi har hatt behov for. Nå var det på tide å skjære gjennom og lete etter andre løsninger for å sikre bedre kapasiteter raskere for fremtiden.

NH 90 Ekspandér faktaboks NH90 er et helikopter med to motorer, utviklet av italienske NHIndustries (eid av Eurocopter, Augusta Westland og Stork Fokker.

Det norske Forvarsdepartementet vedtok i 2001 å anskaffe 14 NH90-helikoptre. Åtte av disse skal erstatte seks av Kystvaktas Westland Lynx-helikoptre. Seks skal leveres til de nye fregattene til Sjøforsvaret.

Kystvaktas helikoptre blir underlagt 139 Luftving og 337 skvadron.

Helikopterne skulle egentlig vært levert i perioden 2005 - 2008, men er vesentlig forsinket fra leverandørens side. Maskinene fases inn fortløpende og hele flåten, altså 14 maskiner, skal være innfaset i 2022.

Norsk innkjøpskostnad var i utgangspunktet 5,7 milliarder kroner. Kilde: Forvaret, Forsvarsdepartementet, NRK, Wikipedia

Kystvakten mister helikoptrene

NH90-helikoptrene har ikke bare blitt brukt i forbindelse med Forsvaret. Helikoptrene har også hatt en svært viktig rolle knyttet til søk og redningsoperasjoner.

Norges Fiskarlag frykter at beslutningen om å heve leveransen av helikopteret NH90 vil bety at Kystvakten blir uten helikopter i lang tid.

Sjef for Kystvakten, flaggkommandør Oliver Berdal, sier beslutningen om å skrote NH90-helikoptrene både var riktig og viktig.

Men det er heller ikke uproblematisk. Fire av Kystvaktas fartøy skal i utgangspunktet ha helikopter om bord til enhver tid.

– Det å være uten helikopter er svært negativt for Kystvakten og dermed svært negativt for Norge, sier Berdal.

Berdal sier Kystvakten nå vil intensivere kontrollene og sette inn flere fartøy i enkelte områder.

– I områder hvor det er svært høy aktivitet eller hvor det er høy risiko vil vi prøve å kompensere for at vi ikke har helikopter, sier han.

Redd for å miste kompetanse

NH90-helikoptrene har hovedbase på Bardufoss i Indre Troms. Der forsvarsevnen er bekymret for forsvarsevnen, er kommunene i Indre Troms i tillegg bekymret for kompetansemiljøet.

Leder av Midt-Tromsrådet, Toralf Heimdal, er redd for at de ansatte hos Luftforsvaret på Bardufoss i Troms kan komme til å forsvinne i samme dragsug som helikoptrene.

– Da kan det bli veldig vanskelig å bygge miljøet opp igjen, sier Heimdal.

Han er også ordfører (Sp) i forsvarskommunen Bardu. Han er redd for at ansatte nå kan bli tilbudt jobber andre steder i landet.

– Det som da skjer når vi til slutt får på plass helikopterkapasitet på Bardufoss, blir Luftforsvaret å si at det ikke er kompetanse igjen på Bardufoss, slik at det for eksempel må legges til Bergen, sier Heimdal.

Fylkesrådsleder i Troms og Finnmark, Bjørn Inge Mo (Ap), har bedt forsvarsminister Bjørn Arild Gram om et møte etter at regjeringen besluttet å terminere kontrakten for helikoptrene.

– Beslutningen har stor betydning for ansatte i Indre Troms. De ansatte må ivaretas og sikres slik at fagmiljøet ikke taper verdifull kompetanse og forvitrer mens Norge leter etter nye helikoptre. Dette er også et miljø som er sentralt for samhandling mellom næringsliv og lokalsamfunn, sier Mo i ei pressemelding. .

– Må gå fort

– Jeg vil be om at man går til hurtiganskaffelse av nye helikoptre for å sikre at totalberedskapen ivaretas. Vi er bekymret, sier Bjørn Inge Mo.

Oliver Berdal i Kystvakten er også klar på at det er viktig å få på plass en helikopterløsning så raskt som mulig.

– Norge er en stor maritim nasjon med en svært krevende kyst og store havområder. Det er ingen tvil om at ute på havet og langs kysten er det viktig at Norge har en god helikopterdekning.

Også lederen av Midt-Tromsrådet, Toralf Heimdal, maner til en hurtig prosess.

– Vi må reanskaffe et maritimt helikopter slik at vi ikke i lang tid blir stående mellombar.

I dialog med allierte

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram sier arbeidet med å finne en erstatter til NH90-helikoptrene er i gang, men han understreker at det vil ta tid å finne en permanent løsning.

– Det er ikke bare å anskaffe et nytt helikopter, det tar dessverre tid uansett hva vi gjør. Men vi vil lete veldig grundig etter midlertidige og kortsiktige løsninger.

Forsvarsministeren sier regjeringen vil se på en midlertidig styrking av redningshelikoptertjenesten i perioden man står uten en permanent helikopterløsning.

Gram sier regjeringen vil se på muligheten for å leie helikopter og at det vil bli aktuelt å samarbeide med nære allierte.