Russlands krigføring gjør at Europa vil ha olje og gass fra nord

Interessen for Norge som energileverandør er økende etter at Russland invaderte Ukraina. Årsaken er at en rekke land stopper import av olje- og gass fra Russland, og ser seg om etter nye markeder.

Det er spesielt olje- og gassressursene utenfor Nordland og Finnmark som gjør at Europa ser mot nord i jakten på energi.

Goliat-feltet ved finnmarkskysten er for øyeblikket Norges eneste produksjonsfelt som er i drift i Barentshavet. Men i mai er gassen fra Snøhvit-feltet tilgjengelig igjen, etter brannen for ett og et halvt år siden.

Regjeringen ønsker nå å øke uttaket av olje og gass i nord.

– Vårt utgangspunkt er at vi ønsker å utvikle norsk sokkel, fordi det vil være med å trygge energiforsyningen i Europa i en urolig tid, sier energiminister Terje Lien Aasland (Ap).

Energiminister Terje Lien Aasland (Ap) sier han vil trygge energiforsyningen i Europa med olje og gass fra nord. Foto: Anne Lognvik

Mener nordområdene får en viktig rolle

Om to eller tre år vil feltet Johan Castberg være i drift, og i 2028 planlegges det for produksjon på Wisting-feltet.

Direktør i Petro Arctic Kjell Giæver mener det er logisk at Mellom-Europa snur seg mot Norge, og hevder olje- og gass herfra vil ha et mindre miljøfotavtrykk enn alternativene.

– Akkurat derfor er det riktig å gjøre det. Europa får gassen sin fra Russland og Qatar. Det kommer skifergass fra USA. Så uten tvil, hvis det er klima som skal stå i første rekke, sammen med energisituasjonen, så bør gassen komme fra nord.

Goliat er et petroleumsfelt i i Barentshavet. Feltet ligger 85 kilometer nord for Hammerfest. Foto: Jan Harald Tomassen

Giæver mener et annet viktig moment er at over halvparten av de uoppdagede olje- og gassressursene i Norge er i nord, og i Barentshavet.

Men dette området er også svært omdiskutert fordi det nærmer seg den såkalte iskanten.

Dette er området hvor åpent hav møter drivis, nær Arktis. Det har stort sett vært enighet i Norge om at iskanten ikke skal røres av oljenæringen. Selv om det etter stor sannsynlighet er store gassressurser her.

Kjell Giæver mener Norge har gode forutsetninger for en trygg produksjon her, fordi bransjen har erfaring med å hente ut ressurser i dette området.

– Dette må gjøres på akkurat den måten Norge alltid har gjort det på, en kunnskapsbasert tilnærming. Men vi må i alle fall finne ut hva som er i disse områdene, og om dette er ressurser som vi kan eksportere til Europa på en måte som gir lavt klimafotavtrykk.

Direktør i Petro Arctic, Kjell Giæver, mener nordområdene blir viktig når regjeringen åpner for mer olje – og gassleting. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix

Ute etter å tjene mest mulig penger

Men miljøbevegelsen mener regjeringen er på ville veier. De mener at hvis bransjen får øker utvinningstempoet, så vil ikke Norge klare å nå klimamålene i Parisavtalen.

Leder i Greenpeace, Frode Pleym, er kritisk til at regjeringen nå foreslår å øke letingen etter olje og gass i nordområdene.

– Oljeselskapene vil tjene mest mulig penger. Det er derfor de vil lete etter mer olje. Men verken norsk økonomi eller norske arbeidsplasser vil være tjent med at vi låser oss til økt olje- og gassproduksjon langt inn i framtida, når Europa har sagt at de skal fase ut olje og gass på sikt.

Leder i Greenpeace, Frode Pleym, mener Norge ikke vil klare å nå klimamålene dersom regjeringen tillater økt olje – og gassproduksjon. Foto: Johanna Hanno

Norge skal nå klimamålene

Energiminister Terje Lien Aasland sier at selv om forsyningssikkerheten til Europa er viktig, så skal Norge klare å innfri klimamålet.

– Vi skal kutte klimagassutslippene med 50 % innen 2030 på norsk sokkel.

– Jeg tror det også gir oss en mulighet til å elektrifisere norsk sokkel basert på flytende havvind. Det vil produsere fornybar energi, og vi får utviklet et norsk industrieventyr.