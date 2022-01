I alt 28 oljeselskap har fått tilbud om andeler i 53 utvinningstillatelser på norsk sokkel.

– Videre leteaktivitet og nye funn er avgjørende når vi skal videreutvikle den norske petroleumsindustrien til det beste for hele landet, sier olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) i en pressemelding.

I budsjettavtalen mellom SV og regjeringen ble det slått fast at det ikke blir noen 26. konsesjonsrunde på norsk sokkel i 2022.

Men tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO), som omfatter allerede utbygde deler av sokkelen, ble lyst ut - også i år.

Boreriggen Leiv Eiriksson driver avgrensingsboring for Lundin på Altafunnet i Barentshavet. Foto: Aleksander Nordahl / DN

– Dagens arealtildeling er et viktig bidrag for å opprettholde leteaktiviteten fremover og for at vi kan gjøre nye, lønnsomme funn, sier Mjøs Persen.

Nå reagerer miljøbevegelsen, SV og AUF på oljetillatelsene som ble gitt av Regjeringen.

– Ingen av disse tillatelsene burde vært gitt med grunnlag i klimakrisen, sier politisk rådgiver i Greenpeace, Halvard Haga Raavand til NRK.

TFO-ordningen Ekspandér faktaboks TFO står for Tildeling i forhåndsdefinerte områder.

TFO er en årlig konsesjonsrunde for de geologisk best kjente delene av norsk kontinentalsokkel, også kalt modne områder

TFO kommer i tillegg til de nummererte konsesjonsrundene (som er annethvert år).

Ordningen med TFO startet i 2003. Kilde: Olje- og energidepartementet

Skuffet over Støre

– Er dere overrasket over at Regjeringen kommer med såpass mange tillatelser nå?

– Arbeiderpartiet og Støre sa i valgkampen at tiden for de store leteoperasjonene er forbi, og da skulle man jo tro at man i hvert fall stanset all videre oljeleting i Barentshavet.

Halvard Haga Raavand er politisk rådgiver i Greenpeace. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Av de 53 utvinningstillatelsene, er 28 i Nordsjøen, 20 i Norskehavet og 5 i Barentshavet.

– Det blir ikke store leteoperasjoner på norsk sokkel. Vi har sagt nei til Lofoten, Vesterålen og Senja. Men i de områdene hvor Norge i dag har installasjoner, rør, rigger, så skal vi fortsette å kartlegge ressurser, sa Støre til NRK i september.

– Sårbart havområde

Naturvernforbundet mener regjeringen gambler på at vi skal nå klimamålene våre.

– Men det vi kanskje er mest bekymret for, er lisenser i Barentshavet. Det er et sårbart havområde helt i nord, der vi vet at det er vrient med oljeberedskap om det skulle skje noe.

Det sier nestleder i Naturvernforbundet, Pernille Hansen.

Et av kriteriene for utdeling av TFO er at feltet skal være «modent». Det vil si at geologien er kjent fra før av og infrastruktur er utbygd.

– Det er veldig pussig å påstå at Barentshavet er et modent område, som er kriteriene for å bli med i denne ordningen utenfor konsesjonsrundene, mener nestlederen.

AUF vil ikke ha nye lisenser

AUF- leder Astrid Hoem er uenig i Regjeringens beslutning om å gi nye utvinningstillatelser.

– Å dele ut flere lisenser gjør en allerede svært oljeavhengig økonomi enda mer oljeavhengig. Vi må omstille oss, både for å redde klima og for å sikre en trygg økonomi inn i framtida, skriver Hoem i en e-post til NRK.

Hun skriver videre at Norge trenger flere ben å stå på.

– Og da trenger vi større satsinger på grønn industri - ikke enda flere lisenser til pumping av olje. Samtidig er det bra at antall nye lisenser går ned, sammenlignet med rekordnivået under høyreregjeringen. Det går riktig vei, men altfor sakte.

– Bare snakk

Dagens tildeling av oljelisenser får også SVs Lars Haltbrekken til å reagere.

– Dette er galskap, sier Haltbrekken til NTB.

Haltbrekken reagerer spesielt på lisensene som er gitt på Mørebankene og i Barentshavet.

Lars Haltbrekken er stortingsrepresentant for Sosialistisk Venstreparti og sitter i energi- og miljøkomiteen. Foto: Jenny-Krihke Dragsten Bendiksen

– Dette viser at regjeringens snakk om å beskytte sårbare områder mot oljeboring, er nettopp det – bare snakk, sier Haltbrekken videre.

Han mener tildelingene viser at det var riktig av SV å stå utenfor regjering.

– Oljetørsten i denne regjeringen kjenner ingen grenser.

NRK har forsøkt å få en kommentar fra Statsministerens kontor, uten hell.