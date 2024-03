Oppsummering: Ekspander/minimer faktaboks Aleksej Navalnyj og hans enke Julia har oppfordret folk til å stå opp mot Vladimir Putin på valgdagen.

Flere hundre mennesker møtte opp utenfor den russiske ambassaden i Oslo for å protestere mot Putin.

I Sør-Varanger i Finnmark, hvor 4 % av befolkningen er russere, var det også en gruppe som viste sin motstand mot Putin.

En studie fra Stetson Universitet i Florida viser at russere i utlandet stemmer ulikt fra land til land, med en tendens til at de stemmer mer på Putin i land hvor det bor mange russere.

Ikke alle russere i Norge er motstandere av Putin, og noen uttrykker at det er vanskelig å være russer i Norge nå.

Noen russere i Norge har valgt å ikke bruke sin stemmerett, da de mener Putin allerede har vunnet.

Aleksej Navalnyj, og siden hans enke Julia, har bedt folk om å stå opp mot Vladimir Putin på valgdagen søndag klokka 12.

I Oslo møtte flere hundre opp utenfor den russiske ambassaden for å protestere mot det som skjer i hjemlandet, og for å gi sin stemme.

– Det er spesielt viktig å komme i dag og stemme mot Putin, sa en som vil være anonym.

Det er fire kandidater som stiller, men for russeren utenfor ambassaden var det i realiteten bare for eller mot Putin.

– Vi har bare Putin og ikke Putin. Jeg stemmer på ikke Putin.

Anton Lymarev fra Murmansk møtte opp ved den russiske ambassaden i Oslo for å ville vise sin støtte til dem som ikke stemmer på Putin. Foto: Knut Are Tornås / NRK

Student Anton Lymarev fra Murmansk var også blant de som ville vise sin støtte til de som ikke støtter Putin.

– Det som skjer her er en legal mulighet til å vise vår motstand til Putin. Denne muligheten må vi gripe, for det er ikke så mange muligheter vi får.

Anton Lymarev sier han skal stemme. Helst skulle stemmen gått til Aleksej Navalnyj.

– Det er en stor tragedie at han er borte. Nå skal jeg skal stemme på en kandidat som jeg tror er best for Russland som ikke er Putin.

Russere i Kirkenes med nytt flagg

I Sør-Varanger i Finnmark er 4 prosent av befolkningen er russere. Også her var det en gruppe som ønsket å vise sin motstand mot Putin før klokka 12 russisk tid søndag.

Natalia Solianik er aktivist og har organisert demonstrasjoner foran konsulatet i Kirkenes siden krigen i Ukraina startet. Ved valglokalet holdt hun et russisk flagg, uten den røde stripen.

– Vi har fjerna det blodige i flagget. Hvitt og blått er flagget til det nye Russland, det frie Russland, sier Natalia Solianik.

For henne var det viktig å møte opp ved valglokalet for å vise hva hun mener om det som skjer i hjemlandet.

– Det er ikke noe valg. Putin ranet til seg makten i 2012, og siden da har det ikke vært frie valg i Russland.

Natalia Solianik kommer likevel ikke til å bruke sin stemmerett. Hun mener Putin allerede har vunnet.

Natalia Solianik sier hun ikke skal bruke sin stemmerett. Likevel var det viktig for henne å vise motstand mot Putin. Foto: Gunnar Sætra / NRK

– Jeg er fortsatt russisk statsborger, men jeg skal ikke stemme. Jeg skal bare vise hva jeg tenker om det som skjer i Russland.

– Det er bare Putins valgkamp som dekkes offentlig. Ingen av de andre har en slik adgang til TV-reklame.

Russere stemmer ulikt fra land til land

En studie fra Stetson Universitet i Florida viser at russere i utlandet stemmer ulikt fra land til land, forteller seniorforsker Jørn Holm Hansen ved Oslo Met.

– Det ser ut som at i land hvor det bor mange russere, der de danner tette fellesskap, er det en tendens til at de stemmer mer på Putin, enn det russere hjemme i Russland gjør.

Hansen sier dette særlig gjelder de baltiske landene, men også Tyskland, Hellas og Israel.

I land der russere ikke har et stort fellesskap med sine egne, er synet på hjemlandet annerledes, sier Hansen.

– For eksempel sånn som i Norge, hvor russere gjerne kommer for å studere, eller fordi det blir inngått ekteskap og så videre, sier Hansen.

Vanskelig å være russer nå

Ikke alle russere i Kirkenes er motstandere av Putin. Tidligere har bilder av Navalnyj blitt utsatt for hærverk i Kirkenes.

Valentina Kuuva har bodd 18 år i Sør-Varanger og sier det er vanskelig å være russer i Norge nå.

Valentina Kuuva skal stemme, men har ennå ikke bestemt seg for hvilken kandidat. Foto: Gunnar Sætra / NRK

Hun har fortsatt russisk statsborgerskap og skal bruke stemmeretten sin.

– Ja, jeg skal stemme, men jeg er ennå usikker på hvem jeg skal stemme på.