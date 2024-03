Angrep på russiske valglokaler

Trass i at myndighetene i Russland har advart demonstranter med at de risikerer hard straff, ble flere stemmelokaler i dag angrepet.

– Organisering av og deltakelse i massearrangementer er straffbart, heter det i en uttalelse fra statsadvokaten i Moskva lagt ut på meldingstjenesten Telegram torsdag.

Stemmegivningen begynte i dag og varer fram til søndag. 112,3 millioner russere kan avgi stemme og det er liten tvil om hvem som blir valgets vinner.

Selv om det i det store og hele ser ut til å ha gått rolig for seg, er det noen som har trosset myndighetenes advarsler og som har tydd til tydelige protester.

Fargestoff og brann

I Moskva skal en video vise at en kvinne tenner på en stemmeurne og at hele stemmelokalet blir fylt med røyk. En annen video fra St. Petersburg viser at en kvinner heller et grønt farge stoff ned i en stemmeurne.

En mann, også han i St. Petersburg, kastet en molotovcocktail mot et stemmelokale i byen. Også han ble arrestert.

Mann kaster molotovcocktail mot et stemmelokale i St. Petersburg Du trenger javascript for å se video. Mann kaster molotovcocktail mot et stemmelokale i St. Petersburg

Etter alle solemerker får 71 år gamle Vladimir Putin seks nye år som landets president. En rekke kritikere av den autoritære presidenten har de siste årene blitt fengslet. Den mest kjente var opposisjonsleder Aleksej Navalnyj som døde i forrige måned i en straffekoloni i Sibir.