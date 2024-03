Navalnyj-bilder utsatt for hærverk

Et minnesmerke for den russiske opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj i Kirkenes har blitt tagget ned. Ifølge ifinnmark har minnesmerket vært utsatt for flere hærverk på få dager. Politiet i Finnmark sier til NRK at de ikke har kjennskap til saken.