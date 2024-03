I dag blir Russlands president Vladimir Putin gjenvalgt med stor margin.

Det er ikke frie valg i Russland.

Likevel trenger Putin folkets omfavnelse.

– Det er viktig for Putin å vise at han er folkets mann, sier Julie Wilhelmsen, Russland-forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI).

Men valget viser også fram Putins paradoks: Han slår hardere og hardere ned på all opposisjon. Straffen for å kritisere krigen i Ukraina er opp til 15 års fengsel.

Samtidig bruker Putin store ressurser på å gjennomføre et slags valg.

– Gjennomføring av valget er viktig som ritual og prosjekt for å holde det gigantiske statsapparat samlet under Kreml, sier Wilhelmsen.

Dette er særlig viktig etter fullskala-invasjonen av Ukraina for to år siden.

President Putin holder tale til det russiske fotballaget i 2018- Foto: PAVEL GOLOVKIN / AFP

Ny usikkerhet etter krigen

Vladimir Putin har lenge visst at krig kan være nyttig for sterke ledere.

Krig har vært med på å sementere makten hans helt fra starten.

Først i Tsjetsjenia i 1999. Da ga han all sin støtte til Russlands militære, som til gjengjeld stilte seg fullt og helt bak Putin som statsleder.

Etter annekteringen av den ukrainske Krim-halvøya i 2014, ble Putin svært populær.

– Det ble en slags nasjonal eufori, forteller Julie Wilhelmsen.

NUPI-forsker Julie Wilhelmsen sier Putin er mer og mer isolert. Foto: Heiko Junge / NTB

Krigen i Ukraina de siste to årene har derimot ikke gått like bra for Putin.

Den nasjonale euforien har uteblitt i Russland.

Mange hundre tusen russere har forlatt landet i frykt for å bli sendt i krigen. Det russiske forsvaret har fått kritikk. Flere Putin-kritikere har dødd på mystisk vis.

– Det har vært en ny usikkerhet å spore, sier Wilhelmsen.

En kvinne går forbi en vegg med bilder av russiske soldater som har falt i krigen i Ukraina. Foto: Vadim Ghirda / AP

Putin har alltid støttet Russlands militære. Men etter invasjonen av Ukraina i 2022 har forholdet blitt vanskeligere. Foto: Mikhail Klimentyev / AP

Få «føler stolthet»

Det er ikke så lett å måle hvor stor oppslutning en autokrat har. Det er ikke ytringsfrihet i Putins Russland.

Likevel kan meningsmålinger ha noe for seg.

Det uavhengige meningsmålingsinstituttet Levada er erklært som «utenlandsk agent», men fortsetter å gjennomføre spørreundersøkelser hjemme hos folk.

Blant annet spør de om folk støtter den jobben Putin gjør som president. I februar i år svarte 86 prosent «ja». Det er det høyeste siden 2017.

VTSIOM er et statlig meningsmålingsinstitutt som står mye nærmere ledelsen i Kreml. Til dem svarte bare 9 prosent at de føler «stolthet» over presidenten da de ble spurt i januar i år.

Bare 5 prosent sa de er stolte av landets væpnede styrker.

Det viser at det er to «Putin», forteller forfatter, historiker og journalist Mark Galeotti:

– Det er ett Putin, det nasjonale ikonet. Han har stor oppslutning. Men det andre Putin, altså mennesket, han er langt mindre populær.

Putin blir intervjuet før valget av medieleder Dmitry Kiselyov. Foto: Gavriil Grigorov / AP

Isolert og bitter

Vladimir Putin ble født i St. Petersburg, den gang Leningrad, 7. oktober 1952.

Han lærte seg kampsport da han hang med guttegjenger på gata i hjembyen. Og ble etter hvert med i etterretningstjenesten KGB.

Putin var statsminister fra 1999 til 2000. Fra 2000 til 2008 var han president. Deretter statsminister igjen til 2012. Siden da – i 12 år – har han vært Russlands eneveldige president.

Nå har 71 år gamle Vladimir Putin styrt Russland i 25 år.

Russlands president Vladimir Putin holder kortene tett til brystet når det gjelder eget privatliv. Foto: Mikhail Tereshchenko / AP

Mange har forsøkt å forstå og beskrive den russiske presidenten.

Putin er en kynisk og bitter mann som aldri glemmer en fornærmelse, ifølge den russiske journalisten og forfatteren Masha Gessen.

Andre beskriver ham som smart, manipulativ, retorisk skarp, sleip, mistroisk og selvopptatt.

Mark Galeotti sier at Putin nærmest mangler personlighet. Han mener Putin rett og slett er en ganske kjedelig fyr.

– Han er en pregløs type som var på rett sted til rett tid. Jeg har fulgt ham siden 90-tallet og han er hjerteskjærende kjedelig, sier Galeotti til NRK.

Mark Galeotti beskriver Putins personlighet som hjerteskjærende kjedelig. Foto: privat

Personlige Putin

Den lave mannen med glassblikket skjermer privatlivet sitt.

Vi vet at han er fraskilt og har to døtre med ekskona. Det spekuleres i at han også har to barn med kjæresten, en russisk turner.

Det rimer dårlig med Putins prat om tradisjonelle familieverdier.

Han er aldri avbildet sammen med døtrene sine eller annen familie.

Offisielle bilder har vist ham på hesteryggen eller på fisketur. Men det er stort sett alene.

Putin på fisketur i 2017. Han skjøt gjedde med harpun i Sibir. Foto: Alexei Nikolsky / AP

Ifølge russiske kilder, er Putin nå nærmest isolert.

– Han møter folk stort sett på skjerm og har mye mindre kontakt med personer som ble regnet for å være del av hans nærmeste krets, sier Julie Wilhelmsen til NRK.

– Blir en karikatur av seg selv

Ifølge Mark Galeotti er Russlands president blitt mer og mer ekstrem. Det deler han med andre autokrater, forklarer historikeren.

– Over tid blir de karikatur av seg selv. Det er det samme med Putin. Han var alltid mistroisk, med en liten sirkel av folk rundt seg. Han har alltid sett mørkt på verden, som et sted der hver enkelt må redde seg selv, sier han.

– Det er det samme nå, bare mer ekstremt. Han omgir seg selv bare med ja-menn. Mistroen har økt. Troen på at alle er ute etter ham, dominerer Putins verdensbilde.

Putin spiller ishockey regelmessig, forteller Galeotti.

– Og så blir det alltid sånn at Putin scorer mest, at laget hans nesten alltid vinner.

Putin scorer mål i Sochi i 2019. Foto: SPUTNIK / Reuters

Kriger kompromissløst

Putin har aldri inngått kompromisser.

– Når han først er i gang med en krig, som i Tsjetsjenia i 1999, er det kompromissløst, sier Julie Wilhelmsen.

Og Putin i 2024 er mer nådeløs og mindre tolerant nå enn noen gang tidligere.

– Før kunne du som fagperson levere tre forslag til løsning, og Putin ville velge ett av dem. Nå gir han mer ordre uten å snakke med fagpersoner.

I møte med andre statsledere spiller han godt: Han evner å få makt over andre, forteller Wilhelmsen.

Hun kaller ham et utpreget maktmenneske. Og minner om at Putin i praksis er svært brutal.

– Det er slik han leder. «Se hva som skjer med dem som setter seg opp mot meg», sier Wilhelmsen.

16. februar i år ble Russlands viktigste opposisjonsleder, Aleksej Navalnyj, funnet drept i et russisk fengsel nord i landet.

Fire menn i sort bærer kisten med Navalnyj inn i kirken. Kisten er lang og i mørkt tre. Kirken bak dem er i stein og mur, i hvitt og beige Foto: AP

Putin selv nevnte aldri Navalnyj med navn. Men han må ha følt seg truet, tror Wilhelmsen.

– Det er et paradoks at mennesker som har hatt mye makt over lang tid, blir intolerante for den minste utfordring, sier hun.

Mark Galeotti vil ikke si Putin har noen ideologi. Men han har ting han tror på: Et sterkt Russland. Et fiendtlig Vesten. Tradisjonelle verdier.

– Men han er aller mest opptatt av seg selv. Av hvordan han vil huskes i historien og av å beskytte seg selv.

Så lenge Russland ikke vinner i Ukraina, kan heller ikke Putin gå av, tror Galeotti.

– Selv om presidenten nå begynner å dra på årene og ser ut som han kjeder seg i jobben.

– Hva vil Putin?

– Han vil ha sikkerhet, først og fremst for seg selv. For ham betyr det å bli værende ved makten.