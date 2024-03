Politiet henlegger saken mot Per-Willy Amundsen: – Som ventet

– Politiet har vurdert at kommentarene ikke tolkes slik at de utgjør en kvalifisert krenkende ytring mot en folkegruppe som er vernet etter straffeloven §185. Saken henlegges derfor på koden intet straffbart forhold.

Det skriver Oslo politidistrikt i en pressemelding fredag.

Per-Willy Amundsen ble anmeldt tidligere i mars av fire enkeltpersoner. Dette etter flere kontroversielle uttalelser på Facebook.

Skjermbilde «Det er som regel dere som dreper oss» Torsdag 7. mars - klokken 22:10 Skjermbilde «La oss telle dere opp ... Og sende dere ut» 7. mars - klokken 22.10 skjermdump facebook «Vi menn er ingenting, vi betyr ingenting» 8. mars klokken 02.10 - Publisert på Per-Willy Amundsens facebookside.



7. og 8. mars skrev Amundsen flere kontroversielle meldinger på sin Facebook-side. Frp-leder Sylvi Listhaug beklaget på vegne av partiet.

Amundsen trakk seg 10. mars som leder av justiskomiteen. Dette etter dialog med partiledelsen, ifølge han selv.

Oslo politidistriktet opprettet 12. mars straffesak mot Amundsen, etter fire anmeldelser fra enkeltpersoner på Amundsens uttalelser. Politiet etterforsker om de er straffbare etter straffeloven § 185.

Amundsen har ikke ønsket å forklare seg for politiet.

Avveining av ytringsfriheten

– Ved vurderingen om kommentarene er straffbare etter §185 er det avgjørende hvordan den alminnelige tilhører vil oppfatte utsagnet ut fra den sammenheng det er fremsatt, og det skal anvendes et forsiktighetsprinsipp, skriver politiet videre i pressemeldingen.

I sin vurdering av saken, opplyser politiet at de har vurdert det som er skrevet, og i hvilken kontekst det er skrevet i.

Videre har politiet tatt en avveining av ytringsfriheten.

Fylkesleder i Troms Frp, Eivind Stene, er ikke overrasket over at saken henlegges.

– Det er som ventet at saken henlegges, sier Stene.

Fylkesleder Eivind Stene (t.v.) er ikke overrasket over at saken mot partikollega Per-Willy Amundsen (t.h.) henlegges. Foto: Nils Mehren / NRK

– Dypt problematisk

NRK har vært i kontakt med Per-Willy Amundsen, som henviser til sine kommentarer til Nordlys.

I en e-post til avisen, uttaler Amundsen at henleggelsen var som forventet, og at han stiller seg kritisk til at politiet har brukt nærmere to uker på konklusjonen.

Videre forklarer hvorfor han valgte å ikke forklare seg for politiet.

– Den frie offentlige debatt skal ikke henvises til et avhørsrom hos politiet, slik det er i Russland. Derfor takket jeg nei til å avgi forklaring, skriver Amundsen til avisen.

Amundsen har tidligere uttalt seg kritisk til straffelovens §185, som han i 2020 mente at bruken av hadde sklidd ut og truet ytringsfriheten.

Åpnet for gjenvalg

Flere har i etterkant av Amundsens uttalelser stilt spørsmål ved hans muligheter for gjenvalg ved stortingsvalget i 2025.

Onsdag denne uken, dagen etter organisasjonsutvalgets konklusjon ble klar, utelukket ikke Amundsen selv mulighetene for gjenvalg, men tenker man nå skal ta det «i tur og orden».

– Jeg vil snakke med mine velgere i Troms, sa Amundsen til NRK.

Amundsen som er fratatt alle verv i Frp utelukker ikke å stille til gjenvalg. Du trenger javascript for å se video. Amundsen som er fratatt alle verv i Frp utelukker ikke å stille til gjenvalg.

Selv åpnet gruppeleder i Troms Frp, Kristian Eilertsen fra Harstad, for renominasjon av Amundsen.

– Dersom Amundsen ønsker å fortsette på Stortinget etter valget 2025, har han min fulle støtte, sa Eilertsen.

STØTTE: Frps gruppeleder i Troms, og sambygding med Amundsen, Kristian Eilertsen, åpnet onsdag døren for gjenvalg av Amundsen. Foto: Henrik Einangshaug / NRK

Fratatt alle verv

Tirsdag kveld ble det kjent at organisasjonsutvalget fratar Per-Willy Amundsen alle verv i Frp frem til 31. januar 2025, utover det å være stortingsrepresentant.

– Vi ser svært alvorlig på saken der Per-Willy Amundsen deltok i diskusjon på Facebook på en svært uheldig måte. Det ble fremsatt uttalelser som er fullstendig uakseptable, sa organisasjonsutvalgets leder Anni Skogman i en pressemelding.

Organisasjonsutvalget skal i etterkant av uttalelsene på Facebook ha vurdert flere ulike sanksjoner mot partiets tidligere justisminister.

Ansvarlig redaktør i lokalavisen Harstad Tidende, Kjell Rune Henriksen, har i en årrekke dekket Amundsens politiske karriere over flere år.

Selv om Amundsen nå er fratatt partirettigheter og alle verv i Frp i en lengre periode, var Henriksen onsdag sikker på at Amundsen vil kjempe videre for sitt politiske liv. Samtidig tror han det nå er vinn eller forsvinn for Amundsen, i hvert fall med tanke på rikspolitikken.