– Dersom Amundsen ønsker å fortsette på Stortinget etter valget 2025, har han min fulle støtte.

Det sier gruppeleder i Troms Frp, Kristian Eilertsen fra Harstad, til NRK.

– Jeg konstaterer at organisasjonsutvalget har gitt Amundsen en svært streng reaksjon. Det tar jeg til etterretning, sier Eilertsen.

STØTTE: Gruppeleder i Troms Frp, Kristian Eilertsen fra Harstad, åpner døren for Amundsen. Foto: Henrik Einangshaug / NRK

Per-Willy Amundsen selv betegner utestengingen slik:

– Det var strengt, men jeg tar det til etterretning, sier Amundsen til NRK.

Selv utelukker ikke Amundsen at han vil la seg renominere til det kommende stortingsvalget, men tenker man nå skal ta det «i tur og orden»

– Jeg vil snakke med mine velgere i Troms, sier Amundsen.

7. og 8. mars skrev Amundsen flere kontroversielle meldinger på sin Facebook-side. Frp-leder Sylvi Listhaug beklaget på vegne av partiet.

Amundsen trakk seg 10. mars som leder av justiskomiteen. Dette etter dialog med partiledelsen, ifølge han selv.

Oslo politidistriktet opprettet 12. mars straffesak mot Amundsen, etter fire anmeldelser fra enkeltpersoner på Amundsens uttalelser. Politiet etterforsker om de er straffbare etter straffeloven § 185 .

. Amundsen vil ikke forklare seg for politiet.

Dette er Amundsens ytringer 7. og 8. mars:

Skjermbilde «Det er som regel dere som dreper oss» Torsdag 7. mars - klokken 22:10 Skjermbilde «La oss telle dere opp ... Og sende dere ut» 7. mars - klokken 22.10 skjermdump facebook «Vi menn er ingenting, vi betyr ingenting» 8. mars klokken 02.10 - Publisert på Per-Willy Amundsens facebookside.



Støtte fra flere

Tirsdag kveld ble det kjent at Frps tidligere leder av justiskomiteen på Stortinget, Per-Willy Amundsen fra Harstad i Troms, fratas alle verv i Fremskrittspartiet, utover det å være stortingsrepresentant frem til 31. januar 2025.

– Vi tar organisasjonsutvalgets behandling til etterretning. Samlet sett er dette en streng reaksjon, og vi regner med at dette setter endelig punktum for saken, sier fylkesleder i Troms Frp, Eivind Stene til NRK.

STRENG REAKSJON: Leder i Troms Frp, Eivind Stene, sier fylkeslaget til utvalgets avgjørelse til etterretning. Foto: Henrik Einangshaug / NRK

Medlem av nominasjonskomiteen og politisk nestleder i Troms Frp, John Roald Karlsen, vil ikke utelukke Amundsen, og mener han har gjort en god jobb for fylket.

– Han har gjort en tabbe nå, men det må være rom for tilgivelse. Han har fått en streng straff, og når han har sonet den straffen, så stiller han på lik linje som alle andre.

Karlsen opplyser at nominasjonskomiteen arbeid vil foregå fra tidlig høst og frem til nominasjonsmøtet, sammen med lokallagene.

Ansvarlig redaktør i lokalavisen Harstad Tidende, Kjell Rune Henriksen, har dekket Amundsens politiske karriere over flere år, og er ikke overrasket over støtten han får på hjemmebane.

– Jeg er i alle fall ikke overrasket over at Eilertsen uttrykker seg på en sånn måte. De er fra samme by, de har etter hvert et langt politisk liv sammen, så det overrasker meg ikke i det hele tatt.

Henriksen ser på det som helt naturlig at Amundsen, som han mener har stått rakrygget gjennom hele prosessen, kjemper for sitt videre politiske liv. Selv tror han det nå er vinn eller forsvinn, i hvert fall med tanke på rikspolitikken, for Amundsen.

HARSTAD. Ansvarlig redaktør i Harstad Tidende, Kjell Rune Henriksen, har fulgt Amundsens politiske liv i en årrekke. Foto: Henrik Einangshaug / NRK

– Streng dom

Den siste tiden har organisasjonsutvalget i Fremskrittspartiet vurdert eventuelle sanksjoner mot Amundsen, etter hans uttalelser på Facebook.

– Vi ser svært alvorlig på saken der Per-Willy Amundsen deltok i diskusjon på Facebook på en svært uheldig måte. Det ble fremsatt uttalelser som er fullstendig uakseptable, uttalte organisasjonsutvalgets leder Anni Skogman i en pressemelding tirsdag.

NRK har onsdag vært i kontakt med Skogman, men hun ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Politisk kommentator i NRK, Tone Sofie Aglen, mener utvalgets dom er tydelig.

– Det er et veldig tydelig signal om at det er uakseptabelt.

STRENG: Politisk kommentator i NRK, Tone Sofie Aglen, betegner utvalgets dom som streng. Foto: Jon Petrusson / NRK

Hun betegner utvalgets dom som streng.

– Det viser at Amundsen åpenbart har hatt veldig lite og gått på i Frp, og det er veldig stille av folk som støtter han, så han er nok ganske venneløs, dersom det ikke er sånn at denne støtten går veldig under radaren.

Skogman henviser til assisterende generalsekretær Helge Fossum. Fossum har ikke besvart NRKs henvendelser tirsdag og onsdag.

Politisk fremtid

Flere har stilt spørsmål ved Amundsens fremtid som politiker etter de kontroversielle uttalelsene.

Aglen tror Amundsens vei til stortingsplass etter valget i 2025 vil bli krevende, og at saken kan være et farvel for Amundsen til rikspolitikken, om det ikke utvikler seg annerledes enn det nå ser ut til.

– Det er en særdeles dårlig timing, for det er nettopp denne tiden her at stortingspolitikere reiser rundt i sitt hjemfylke, og gjør sine hoser grønne på medlemsmøter for å bli renominert. Det får ikke han mulighet til.

Fylkesleder Eivind Stene forteller at fylkesårsmøtet og nominasjonsmøtet avholdes normalt sett i siste del av februar, starten av mars. Neste års dato er foreløpig ikke satt.

– Per-Willy Amundsen har gjennom mange år gjort en god jobb for Troms og Fremskrittspartiet tross aktualiteten i denne enkeltsaken, og den jobben vil han fortsette med, sier Stene.

Hets og trusler

Stene mener i likhet med partikollega og sambygding Eilertsen, at Amundsen har gjort en god jobb for Fremskrittspartiet og Troms i en årrekke.

Fylkeslederen reagerer på behandlingen Amundsen har fått av enkelte.

– I denne saken har Amundsen vært gjenstand for enorme mengder hets og trusler, som ikke bare har gått utover ham, men også hans familie. Det er helt uakseptabelt, og det i slike situasjoner også helt nødvendig å ta vare på enkeltmennesket, sier Stene.

HARSTAD: Eivind Stene (t.v.), Per-Willy Amundsen (t.h.) og Kristian August Eilertsen kommer samtlige fra Harstad. Stene og Eilertsen sitter begge i kommunestyret i byen. Foto: Nils Mehren / NRK

Opprettet straffesak

12. mars ble det kjent at politiet har mottatt anmeldelser fra fire enkeltpersoner på Amundsens ytringer.

Oslo politidistrikt startet som følge av dette etterforskning av Frp-politikeren.

Mandag opplyste påtaleansvarlig i saken, Caroline Gunvaldsen Lieungh, Amundsen fortsatt ikke vil forklare seg for politiet.

Amundsen har status som mistenkt i saken, hvor politiet etterforsker om ytringene er straffbare etter straffeloven § 185 – hatefulle ytringer.

– Det har ikke kommet noen nye anmeldelser. Anmeldelsene behandles samlet, sa Gunvaldsen Lieungh mandag, og opplyste at ingen av anmeldelsene er henlagt.

Oslo politidistrikt opplyser onsdag formiddag at det ikke er noe nytt i saken.