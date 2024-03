Amundsen møtte NRK søndag ettermiddag, og gjorde det klart at han er ferdig som leder av justiskomiteen.

– Jeg har ikke gjort noe ulovlig, men jeg ser og har stor forståelse for at disse uttalelsene på Facebook har vært en stor belastning for partiet. Det tar jeg på alvor.

– Derfor kommer jeg til å trekke meg som leder av Stortingets justiskomite, sier Amundsen til NRK.

Det var torsdag kveld, og natt til fredag, at leder i justiskomiteen på Stortinget, og stortingsrepresentant for Frp, Per-Willy Amundsen, skal ha skrevet flere kontroversielle meldinger på sin Facebook-side.

Dette er noe av det Amundsen la ut på Facebook. Foto: Skjermbilde

Fredag formiddag kom det frem at Frps stortingsrepresentant fra Troms hadde postet sterke ytringer om islamister, muslimer og «arabere».

Fredag ettermiddag kunne Dagbladet avsløre at ut over natten hadde språkbruken på Facebooken eskalert, da en raljeringen mot kvinnedagen tok til:

«Vi betaler alle prisen. Gutter mislykkes over hele linjen. Skole og barnehage rammes av radikal og uforståelig kjønnsteori. Skapt av radikale kvinnemennesker som ikke vet opp eller ned på en penis.»

Går av i samråd med partiledelsen

I løpet av helga har det blitt klart at partiledelsen i Fremskrittspartiet tok avstand fra innleggene på sosiale medier.

Partileder Sylvi Listhaug gjorde det klart på partiets landsstyremøte på Gardermoen at det ville bli opprettet intern sak i partiet mot Amundsen.

– Har Sylvi Listhaug spurt deg om å gå av?

Jeg har kommet frem til det jeg har kommet frem til i samråd med partiledelsen, svarer Per-Willy Amundsen til NRK.

Til NRK sier partileder Sylvi Listhaug at det var riktig av Amundsen å gå av.

– Dessverre var det helt nødvendig, sier Listhaug til NRK søndag ettermiddag.

Sylvi Listhaug forklarer at mange i partiet reagerte på Amundsens-innlegg på sosiale medier. Foto: Torbjørn Brovold / NRK

Hun understreker at handlingene til Amundsen og innleggene på sosiale medier skapte mange reaksjoner internt i partiet.

– Jeg er derfor glad for at han valgte å gjøre det. Det som har skjedd er såpass alvorlig og det skapte så mye skuffelse i Fremskrittspartiet at det var ikke noen vei utenom, sier Listhaug.

– Var det etter påtrykk fra deg at han trakk seg?

– I vårt parti har det vært sterke reaksjoner på denne saken. Det er bakgrunnen for at ... ja, det var det riktige å gjøre. Jeg er glad for at han valgte å gjøre det.

– Men det tok tid før han trakk seg, måtte han overtales?

– Per-Willy var tydelig på det fra første stund at han skulle vært saken foruten. Vi har sagt hele tiden at vi ikke står inne for dette, og at vi beklager det, men jeg er veldig glad for at han tar ansvar og trekker seg. For det har vært sterke reaksjoner i partiet og han gjør det av hensyn til sine partifeller, svarer Listhaug.

Forlot intervjuet

Da NRK møtte Amundsen ramset han opp at de siste årene hadde mange andre politikere vært involvert i andre skandaler – også skandaler som har involvert lovbrudd.

Selv sier han at han har gjort feil, men ikke brutt noen lov.

– Jeg har skrevet ting på Facebook i beruset tilstand. jeg har brukt en språkbruk som stortingsrepresentanter bør avstå fra. Det er språkbruk som heller ikke gjenspeiler meg som person.

– Hvorfor trekker du deg?

– Det har jeg nettopp gjort rede for. Jeg har sagt det jeg vil si i denne saken og ber om at det respekteres. Denne saken har vært en stor belastning for min familie

– Vil du beklage det du har gjort, spurte NRKs reporter også om.

Da forlot Amundsen intervjuet.

Andre partier på Stortinget: – Klok beslutning

Også andre politikere reagerte på innleggene fra Per-Willy Amundsen om islamister, muslimer, «arabere og kvinnedagen.

SVs justispolitiske talsperson mener uttalelsene fra Amundsen bør være uforenelige med å ha verv som leder av justiskomiteen.

– Dette er en klok vurdering og jeg er glad for at Amundsen nå trekker seg. Uttalelsene på Facebook, og holdningene som kom til uttrykk i dem, bør være uforenlige med å ha høye tillitsverv som leder for justiskomiteen eller justisminister, sier SVs justispolitiske talsperson, Andreas Sjalg Unneland.

Han legger til:

– Et viktig spørsmål framover blir hvordan Erna Solberg forholder seg til Amundsens holdninger og om hun mener at slike holdninger kan være forenlige med å styre, i en regjering ledet av henne, sier Unneland.

Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug har samtidig som bråket rundt Amundsen pågikk kunngjort at hun ønsker ei ny regjering med partiene Høyre og Fremskrittspartiet etter valget.

Også Erna Solberg har tatt avstand fra Amundsens uttalelser, og til TV 2 sa dette ikke er holdninger man kan ha om man skal sitte i regjering.

Høyres justispolitiske talsperson Sveinung Stensland kommentarer avgangen som komitéleder slik:

– Det fremstår som en klok beslutning fra Per-Willy etter det som har blitt sagt og gjort de siste dagene. Høyre legger til grunn at Fremskrittspartiet finner en ny og egnet kandidat til å lede justiskomiteen på Stortinget.