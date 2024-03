Politiet oppretter straffesak mot Per-Willy Amundsen

– Oslo politidistrikt har mottatt flere anmeldelser etter Per-Willy Amundsens innlegg i sosiale medier 7. og 8. mars. Det er opprettet straffesak og politiet vil etterforske saken for å se om ytringene er straffbare etter straffeloven § 185, skriver Oslo politidistrikt i ei pressemelding.

Politiet opplyser at Amundsen har status som mistenkt og vil bli kalt inn til avhør.

– Vi mener det er veldig positivt at det etterforskes, og at man får en klarhet i hvor grensen er, sier leder i Antirasistisk Senter, Hatem Ben Mansour, til NRK.

Det var torsdag kveld og natt til fredag i forrige uke at leder i justiskomiteen på Stortinget, Per-Willy Amundsen fra Fremskrittspartiet, kom med en rekke kontroversielle ytringer på Facebook.

Amundsen, som representerer Troms Frp på Stortinget og som tidligere er justisminister, kom med sterke ytringer om islamister, muslimer og «arabere», samt en raljering mot kvinnedagen.

Gikk av som komiteleder

Søndag trakk Amundsen seg som leder av justiskomiteen. Partileder Sylvi Listhaug uttalte at det var riktig av Amundsen å gå av, og at handlingene hans skapte mange reaksjoner internt i partiet.

Etter avgangen sa Amundsen at han har gjort feil, men ikke brutt noen lov, og at språkbruken hans på Facebook ikke gjenspeiler ham som person.

– Jeg har ikke gjort noe ulovlig, men jeg ser og har stor forståelse for at disse uttalelsene på Facebook har vært en stor belastning for partiet. Det tar jeg på alvor, sa han til NRK.