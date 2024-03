Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Per-Willy Amundsen, leder for justiskomiteen på Stortinget og tidligere justisminister, har kommet med kontroversielle uttalelser om «arabere» og Islam på Facebook.

Uttalelsene har skapt sterke politiske reaksjoner, og flere mener de er klart rasistiske.

Amundsen har ikke besvart NRKs spørsmål om uttalelsene, men har til VG sagt at han ikke vil beklage noe av det han har skrevet.

Ingvild Wetrhus Thorsvik fra Venstre og Andreas Sjalg Unneland fra SV mener Frp bør vurdere om Amundsen er rett person til å representere justiskomiteen.

Frp-leder Sylvi Listhaug sier partiet ikke står inne for uttalelsene til Amundsen.

«Med Norge og Israel mot arabere som dreper mennesker, slik dere har for vane å gjøre. Så dra en annet sted med din moral. Det er som regel dere som dreper oss. Og Islam har en hel gjeng med psykopater som dreper.»

Det skrev justiskomiteens leder på Stortinget, tidligere justisminister Per-Willy Amundsen (Frp), på Facebook sent torsdag kveld, i et innlegg hvor han fikk følgende beskyldning: «Med Israel for Folkemord. Psykopater».

Foto: Skjermbilde

Dette, og flere andre uttalelser fra Frp-politikeren, skaper nå sterke reaksjoner politisk.

– Det er langt over streken. Per-Willy Amundsen er en av Norges mektigste justispolitikere, og kommer med klart rasistiske uttalelser, sier medlem av justiskomiteen, Andreas Sjalg Unneland (SV), til NRK.

RASISTISK SVs Andreas Sjalg Unneland mener uttalelsene til Per-Willy Amundsen er rasistiske. Foto: William Jobling / NRK

– Reise til helvete

I Facebook-innlegget gir den tidligere justisministeren klart uttrykk for sitt syn på Islam.

«Islamister som ytrer seg her kan reise til helvete. Jeg vil gjøre alt jeg kan for å sende dere hjem til deres hjemland. Dersom du ytrer deg med antisemittiske holdninger her frem til 2025 kan vi rydde opp. La oss telle dere opp ... Og sende dere ut», skrev Amundsen.

Foto: Skjermbilde

Sjalg Unneland er klar på at Amundsens uttalelser bør få konsekvenser.

– Jeg mener det er å stigmatisere en folkegruppe som «arabere» eller en hel religion på den måten Per-Willy Amundsen gjør. Hvis ikke det er rasisme, så lurer jeg på hva er det.

Sjalg Unneland får støtte fra Venstres medlem i komiteen, Ingvild Wetrhus Thorsvik.

– Jeg er dypt sjokkert over det han skriver. Dette er bekymringsfulle uttalelser som jeg tar sterk avstand fra. Det er hatefull retorikk, som er farlig og skadelig.

SJOKKERT: Venstres Ingvild Wetrhus Thorsvik beskriver uttalelsene til Amundsen som bekymringsfulle. Foto: William Jobling / NRK

Vil ikke beklage

NRK har forelagt uttalelsene til Skjalg Unneland og Thorsvik for Per-Willy Amundsen.

Frp-politikeren har foreløpig ikke besvart NRKs spørsmål i saken.

Til VG sier han at han ikke vil beklage noe av det han har skrevet.

– Nei, jeg beklager ikke til den gjengen med aktivister, sier Amundsen til VG.

Flere av innleggene har i ettertid blitt slettet.

ANGRER IKKE: Per-Willy Amundsen ønsker ikke å beklage ytringene, som nå vekker sterke reaksjoner i komiteen han er leder for. Her fra hjembyen Harstad. Foto: Henrik Einangshaug / NRK

Leder i Troms Frp – som Amundsen representerer – Eivind Stene, ønsker ikke å kritisere sin partikollega for uttalelsene.

– Vi alle kan la oss provosere av det som skrives på Facebook i ny og ne, også politikere. Jeg tror ikke vi skal vektlegge så mye det som står i et kommentarfelt. Jeg leser også at flere kommentarer er slettet i ettertid, sier Stene, før han fortsetter:

– Det er godt kjent i Norge at deler av radikal islam har holdninger som er helt hinsides i forhold til det vi ønsker å fremheve som gode verdier, sier fylkeslederen, og sikter til blant annet kvinnesyn, syn på jøder, dødsstraff og homofile.

IKKE KRITIKK: Frps fylkesleder i Troms, Eivind Stene, ønsker ikke å kritisere partikollegaen for hans uttalelser på Facebook. Foto: Henrik Einangshaug / NRK

Ikke støtte fra Listhaug

Frp-leder Sylvi Listhaug sier uttalelsene fra Per-Willy Amundsen vil bli fulgt opp internt.

– Jeg er fornøyd med at Per-Willy har fjernet og erkjenner at han ikke burde skrevet det han gjorde på Facebook, sier Listhaug til NRK.

– Dette var selvsagt noe partiet ikke står inne for. Vi forventer at våre stortingsrepresentanter hever seg over et slikt opphetet debattnivå i sosiale medier. Vi kommer til å følge opp denne saken internt.

Amundsen har ikke besvart NRKs spørsmål om han vil beklage sine uttalelser.

LEDER: Frp-leder Sylvi Listhaug. Foto: William Jobling / NRK

Forventer reaksjoner

Thorsvik understreker at Amundsen, som leder av justiskomiteen, representerer hele komiteen.

Hun påpeker at uttalelsene er stikk motsatt av det menneskesynet, verdiene og prinsippene hun som Venstre-representant har, og som hun mener komiteen og Stortinget skal beskytte.

– Frp bør utvilsomt gjøre en svært grundig vurdering av om han er rett person til å representere komiteen, og avklare om dette er meninger de som parti stiller seg bak.

Hun får støtte av Sjalg Unneland, som mener det er vanskelig å se uttalelsene som forenlig med å være leder av justiskomiteen.

– Jeg synes at Sylvi Listhaug må svare på om dette er meninger hun finner akseptable, og hvorfor han eventuelt skal kunne ha dette vervet han har, sier Sv-representanten.