Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Hammerfest kommune er nå preget av sitt største koronautbrudd siden mars 2020.

– I den forbindelse har politiet blitt kjent med at det florerer lister med navn på personer som angivelig er smittet av korona i Hammerfest, skriver politiet mandag morgen på Facebook.

Men en slik oppfordring kom Politiet i Finnmark mandag morgen. Foto: Skjermdump

Det er politiets nettpatrulje i Finnmark som oppdaget listen.

NRK erfarer at det er flere slike smittelister som nå blir delt i Vest-Finnmark.

Politiet i Finnmark ønsker at listene blir slettet. Politiet er også bekymret for at smittelistene kan få folk til å føle skam for å ha blitt smittet av koronaviruset.

– En konsekvens kan bli at folk ikke tester seg av frykt for å ende på «smittelisten», skriver politiet.

Ufyselig situasjon

– Jeg er forbannet! Jeg synes ikke det er greit i det hele tatt. Ingen har rett til å gå ut med mine helseopplysninger og spre dem til hvem som helst, sier en ungdom fra Hammerfest.

Ungdommen havnet selv på en slik smitteliste. Hammerfestingen ønsker å være anonym under intervjuet, slik at ikke enda flere får vite at vedkommende har korona.

– Det er ikke noe gøy at alle skal få vite om at man har koronasmitte. Det føles jo ganske tabubelagt å være syk med viruset.

Ungdommen mener at situasjonen som har oppstått, er ufyselig og håpløs.

– Jeg har lyst til å anmelde det her. Men det er ingenting utenom det jeg kan få gjort, sier hammerfestingen.

Det er vanskelig å få møte folk på gater i Hammerfest. Foto: Eirik Sørenmo Påsche / NRK

– Alle vet at jeg har hatt korona

Ungdommen fikk vite allerede på fredag at navnet deres sto på smittelista. Meldingen kom fra fem forskjellige personer. Siden da har ungdommen blitt kontaktet av enda flere bekjente.

– Jeg får masse meldinger hver dag med spørsmål om jeg har korona eller om hvordan det går med meg. De kommer fra folk jeg ikke snakker med. Dette tar så mye energi fra meg. Jeg har akkurat nok energi til å overleve dagen.

Ungdommen forteller at navnet kom på listen før ungdommen selv fikk beskjed fra kommunen om at koronatesten var positiv.

– Jeg har ikke sagt det til noen. Og så får jeg meldinger at mitt navn står på smittelista! Det jeg er redd for, er at noen skal misbruke tilgangen til taushetspliktig info.

Ungdommen føler seg veldig frustrert over situasjonen.

– Jeg synes det ikke er noe særlig gøy å måtte gå ut i en liten by som Hammerfest og vite at alle vet at jeg har hatt korona. Jeg synes ikke det noe hyggelig.

Hammerfestingen føler ikke nå at Hammerfest er et riktig sted å bo etter denne hendelsen.

– Jeg har lyst til å komme vekk fra byen så snart jeg har mulighet til det. Det er et problem med små kommuner, at lister som denne eller rykter blir spredd utrolig fort.

Hammerfest kommune har drøyt 11.000 innbyggere. Nesten 12 prosent av dem er nå i karantene. Foto: Allan Klo / NRK

Listene må slettes

– Hvis man har mistanke om at noen har brudd taushetsplikt eller at noen driver og deler helseopplysninger, så vil jeg at man tar kontakt med politiet for å sjekke om hvordan det kan håndteres, sier ordfører Marianne Sivertsen Næss til NRK.

Ordføreren i Hammerfest kommune minner også om at det å dele andres helseopplysninger kan være straffbart.

– Smittelistene må slettes. Det er ikke greit. Vi trenger at folk står sammen og at vi er her for hverandre, sier hun.

Samtidig ber Sivertsen Næss at alle som har mistanke om smitte, starter kartlegging av egen aktivitet.

– Hvis man har symptomer og ikke har kommet i kontakt med kommunens smittesporere, så ber vi dem å gå i isolasjon og kontakte personene som de har hatt kontakt med, sier Sivertsen Næss.

Ordfører Marianne Sivertsen Næss forventer at flere vil få påvist koronasmitte knyttet til det siste koronautbruddet i Hammerfest. Foto: Eirik Sørenmo Påsche

Hun sier at ungdommene i Hammerfest har kommunisert seg for å hjelpe hverandre. Dette var en positiv måte å jobbe på, mener ordføreren.

– Men det øyeblikket man bruker denne informasjonen for å henge ut noen, eller til å spre navn og opplysninger om andre som ikke synes det er greit, aksepterer vi det ikke.

Søndag bekreftet Sivertsen Næss på en pressekonferanse at noen ungdommer i Hammerfest gikk i isolasjon før de ble kontaktet av kommunens smittesporere. Ifølge ordføreren var det på grunn av at ungdommene var flinke til å kommunisere mellom hverandre og si ifra om smitten.

Ikke første gang

Det er nemlig andre gang smittelistene florerer i Finnmark. Ved koronautbruddet som skjedde i Alta i november i fjor, ble slike koronalistene delt rundt.

– Det er bygdetrollet som er ute og går med disse listene, sa Ann Helen Paulsen, utekontakt i Alta, i november 2020.

Paulsen kom med en oppfordring til folk til ikke å bli med på å lage og dele slike «svartelister». Hun fikk også støtte fra ordføreren i Alta og lensmannen i Finnmark politidistrikt.

LES MER:

Kanskje Norges største koronautbrudd

Det siste døgnet har det dukket opp 79 nye tilfeller som er knyttet til koronautbruddet i Hammerfest. I kommunen er det 162 personer bekreftet smittet.

1.300 personer av kommunens drøyt 11.000 innbyggere er i karantene.

– Vi har nå 1400 smittede per 100.000 innbyggere. Hvis man skulle sett det opp mot tall fra Oslo, ville det tilsvart opp mot 10.000 smittede i Oslo på tre døgn, påpeker ordfører Marianne Sivertsen Næss.

Skolen og barnehager i Hammerfest vil holde stengt ut uka. Koronautbruddet berører nesten alle virksomhetene i kommunen, både privat og offentlig. Foto: Allan Klo / NRK

Smitten denne gangen knyttes til flere fester og et utested i byen, men kommunen vet ikke nøyaktig hvor den kommer fra.

Smitten fra Hammerfest har spredd seg til ti kommuner i hele Norge.

Hit har utbruddet fra Hammerfest spredd seg Ekspandér faktaboks Hammerfest: 162

162 Alta: 4

(I Alta er totalt 16 personer i isolasjon mandag ettermiddag. Flere smittetilfeller er knyttet til et annet utbrudd som skjer i Alta nå)

4 (I Alta er totalt 16 personer i isolasjon mandag ettermiddag. Flere smittetilfeller er knyttet til et annet utbrudd som skjer i Alta nå) Karasjok: 2

2 Sør-Varanger: 3

3 Måsøy: 2

2 Tromsø: 4

4 Bergen : 2

: 2 Oslo : 1

: 1 Mo i Rana : 1

: 1 Harstad: 1

1 Nordkapp: 2 Tallene er oppdatert 24.05 klokken 19:35

LES MER: