30 nye smittetilfeller i Hammerfest

Kommunen har fått svar på flere av prøvene som ble tatt torsdag kveld, foreløpig er det påvist 30 nye positive tilfeller.

– Det vil si at vi er oppe i 47 smittede som er tilknyttet det lokale smitteutbruddet. 40 av dem er tilknyttet Hammerfest, sier hun.

Det nye smittetallet tyder på at dette vil bli det største utbruddet kommunen har måtte håndtere.

– Vi har 300 nærkontakter som er i karantene, hvor nærmere 100 har symptomer. I tillegg har vi rundt 200 som har meldt seg og ønsker å bli testet. Så vi ser for oss at dette kan bli det største utbruddet som vi har hatt under pandemien, sier hun.

Ordfører i Hammerfest, Marianne Sivertsen Næss, får en travel helg. Foto: Allan Klo / NRK

– Omfattende smitteutbrudd

På en ekstraordinær pressekonferanse torsdag kveld, informerte Hammerfest kommune om et større smitteutbrudd. Som følge av dette har kommunen stengt ned alle barnehager og skoler, og Hammerfest sykehus er satt i gul beredskap.

– Dette tyder på det vi var redd for, at dette er et svært omfattende smitteutbrudd. Det er egentlig som forventet, men det er ingen artig situasjon å være i, sier hun.

Kommunen har testet totalt 300 personer siden i går. Testkapasiteten til kommunen er doblet, og Næss karakteriserer kapasiteten til som god.

– Vi har også fått tilbud om bistand fra Equinor. Så vi er beredt til å ta unna i godt tempo nå.

Koronautbruddet i Hammerfest beskrives som uoversiktlig. Kommunen har innført lokale smittevernregler som er strengere enn de nasjonale. Foto: Allan Klo / NRK

Sprer seg i Nord-Norge

Hundrevis av ungdommer i Nord-Norge kan være involvert i et stort smitteutbrudd med utspring i Hammerfest.

Kommuneledelsen ber alle som mistenker at de kan være utsatt om å kartlegge sine nærkontakter i påvente av at kommunenes smittesporingsteam tar kontakt. For øvrig bes alle innbyggerne om å holde seg mest mulig i ro.

Kommunen har innført lokale smittevernregler som er strengere enn de nasjonale. Ordføreren har inntrykk av at folk følger dem.

– Jeg opplever at folk er utrolig flinke og tar dette på høyeste alvor. Det synes jeg også tallene på alle som har tatt kontakt for å be om test viser. Nå ser jeg et helt lokalsamfunn som står på for å få stoppet det utbruddet vi har, sier hun.