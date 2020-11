Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I helgen opplevde Silje Terese Thomassen og en rekke andre personer å bli hengt ut på den såkalte «korona-svartelista» i Alta.

– Jeg fikk høre det fra noen at det finnes en liste med navnet mitt på. Det var ikke noe artig å høre, sier hun.

Selv om det kanskje allerede var kjent for hele Alta at hun hadde fått korona, valgte Thomassen å gå ut på Facebook og fortelle at hun hadde testet positivt.

Likevel har hun lite til overs for svartelisten.

– Jeg synes man selv burde få velge om man vil være åpen eller ikke. Det er uansett ikke lov å dele andre sine helseopplysninger, sier Thomassen.

I Alta florerte det i helgen med lister med navn på folk i kommunen som ifølge listene var koronasmittet. Foto: Skjermdump

Hun var først i karantene som nærkontakt. Deretter måtte hun i isolasjon etter at koronatesten hennes var positiv.

Men det at folk visste at hun hadde fått korona, synes hun var helt greit.

– Jeg velger heller å være åpen og håpe at det hjelper, slik at folk skjønner at det ikke er noen skam å bli syk. Alle kan jo bli syke, sier hun.

Havnet på «svarteliste» uten korona

I Alta er det mandag registrert 32 koronatilfeller. Rundt 300 er i karantene etter at to personer knyttet til ungdomsmiljøet i Alta testet positivt for to uker siden.

Ikke alle koronatilfellene er tilknyttet det lokale smitteutbruddet.

Marita Bringsli har ikke korona, men havnet likevel på «svartelistene». Hvor listeskaperen fikk navnet hennes fra, aner hun ikke.

Marita Bringsli er på koronalisten i Alta uten forstå hvorfor. Foto: Privat

– Det er jo noen som har diktet opp dette i sitt eget hode. At det lages slike rykter om noen som ikke er sann, e synes jeg er skikkelig kjedelig, sier Bringsli.

– Det er tatt rett ut fra løse luften. Jeg har ikke har vært på noen av de festene som har blitt nevnt og har holdt meg mest mulig hjemme og med færrest mulig nærkontakter, sier Bringsli.

Og istedenfor å spekulere, mener hun det bare er å spørre.

– Jeg føler ikke på en skam for å gå ut nå som folk tror jeg har korona. Jeg vet selv at jeg ikke har det. Hvis folk lurer, får de bare spørre, så skal jeg gi dem et ordentlig svar, sier hun.

Bringsli frykter at «svartelista» gjør det vanskeligere for folk å tørre å teste seg.

– Det kan føre til at folk ikke tester seg fordi de redde for å havne på denne lista. Særlig når man ikke er sikker på de navnene som står der, sier Bringsli.

– Vær en god nabo

Alta kommune oppfordrer folk til å melde fra til politiet dersom man tror forbudet om antall deltakere ved sosiale sammenkomster ikke overholdes.

– Dersom du melder fra, så er du ikke en tyster, du er en god nabo som bidrar til å begrense smittespredningen i Alta-samfunnet. Politiet kan så dra til stedet og avklare situasjonen, står det i pressemeldingen.

Slike telefoner har politiet allerede fått.

– Vi opplever at folk ringer inn med bekymring over mulig brudd på smittevernreglene, sier Thea Rognstad, etterforskningsleder hos politiet i Finnmark.

Koronasituasjonen i Alta er fremdeles uavklart. 32 personer er nå registrert smittet. Foto: Mariam Eltervåg Cissé / NRK

Det ble imidlertid ikke opprettet noen saker, eller gitt ut noen bøter, i forbindelse med brudd på smittevern sist helg.

– Det har vært meldinger om feststøy, men når vi har vært der og sjekket, så har det gått fint for seg. Folk har overholdt de smittevernreglene som gjelder, forteller Rognstad.

Videre forklarer hun at operasjonssentralen kan ringe enkeltpersoner dersom de får inn bekymringsmeldinger, men at det ikke er snakk om anmeldelser.

– Man anmelder ikke andre for brudd på smittevern, man melder inn bekymring, sier hun.

Politiet i Finnmark opplever generelt at folk opprettholder smittevernreglene.

– Folk har oppført seg bra, og det er vi veldig glade for, sier etterforskningslederen.