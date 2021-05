Hver tiende hammerfesting i karantene

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Lørdag kveld er det klart at det nå er 90 smittede knyttet til koronautbruddet i Hammerfest, hvorav 80 er i Hammerfest kommune. I tillegg er 600 nærkontakter i karantene og ytterligere 500 i ventekarantene.

Totalt bor det 11.300 innbyggere i kommunen.

Det betyr at hver tiende innbygger i Hammerfest enten er i karantene eller ventekarantene.

Ordfører i Hammerfest, Marianne Sivertsen Næss, er forberedt på at det kommer til å bli en krevende tid fremover.

– Dette utbruddet fryktet vi at skulle overgå tidligere smitteutbrudd, og det ser vi at det gjør. På torsdag ble vi gjort oppmerksom på situasjonen, og siden da har vi fått 80 smittede. Vi forventer at det skal stige godt over 100 smittede, og kanskje mer en det også.

Kommunen opplevde også et stort smitteutbrudd i høst. Da fikk sykehuset kritikk for å ha tatt for lett på smittevernet.

Smitten denne gangen knyttes til flere fester og et utested i byen. Lørdag formiddag var det meldt om 46 smittede i Hammerfest.

Hit har utbruddet fra Hammerfest spredd seg Ekspandér faktaboks Hammerfest: 80

80 Alta: 5

(Alta har 10 andre smittetilfeller knyttet til et annet utbrudd av den britiske mutertevarianten)

5 (Alta har 10 andre smittetilfeller knyttet til et annet utbrudd av den britiske mutertevarianten) Karasjok: 2

2 Sør-Varanger: 1

1 Tromsø: 4 Tallene er oppdatert 22.05 klokken 22:10

Urettferdig

– Det er drittkjedelig å være i karantene, ler Hanne Marie Wiik.

Hun har vært i karantene i to dager, etter at hun fikk symptomer og ble syk. Hun er ikke sikker på hvor hun ble smittet, men tror at det har en sammenheng med festene i Hammerfest.

– Jeg syns ikke det er rettferdig at jeg må i karantene fordi ungdommen fester. Det er mange andre som har vært i karantene lenge, og det å sitte i karantene er det verste som finnes.

Wiik påpeker at ikke alle har kjente de kan ringe til, og at spesielt eldre blir sittende og er ensomme. Hun har heldigvis folk å snakke med. Men selv om Hanne Marie Wiik synes det er kjedelig å være i karantene synes hun at kommunen har håndtert situasjonen godt.

– Så mye smitte på så kort tid. De kunne ikke ha håndtert det bedre.

Hanne Marie Wiik mener det er urettferdig at hun må i karantene fordi unge har festet. Foto: Julie Groseth / NRK

Hammerfest er lammet

Med dette koronautbruddet berøres nesten alle virksomhetene i Hammerfest, både privat og offentlig forklarer Sivertsen Næss.

– Vi har ansatte i nesten alle våre virksomheter som enten er smittet eller i karantene. Det lammer en veldig stor del av samfunnet vårt.

Sivertsen Næss understreker at smittesporingen er det viktigste i tiden fremover.

– For at vi skal lykkes med smittesporingen så trenger vi at innbyggerne er ærlig og oppgir all aktivitet og eventuelle nærkontakter. Det er den beste måten for hver enkelt å ta ansvar, og da skal vi i lag klare å stoppe utbruddet.

Marianne Sivertsen Næss forventer at smittetallet kommer til å øke i tiden fremover. Foto: Allan Klo / NRK

På spørsmål om kommunen har vært for snille mener både ordfører, og kommuneoverlege, Sonni Schumacher, at det ikke stemmer.

– Det er flaks eller uflaks om man får smitte, men det er måten man håndterer det på som viser hva man er god for. Nå skal vi og befolkningen sammen håndtere dette på en god måte, sier Schumacher.

Hun forklarer at selv om det ikke vært noe smitte i Hammerfest siden januar og de har vært på risikonivå en, har kommunen holdt tiltaksnivået på tre.

– Jeg vil tro det ville vært for inngripende og heller ikke vært belegg for å ha det strengere enn det vi har hatt det, sier ordfører Sivertsen Næss.

