Lister over koronasmittede sprer seg i Alta: – Ikke greit

– Det spres flere lister blant ungdommer og voksne i Alta nå, sier Ann Helen Paulsen, utekontakt i Alta.

På sosiale medier i Alta florerer det nå lister med navn på folk i kommunen som skal være koronasmittet.

Med en sånn oppfordring kom utekontakt i Alta Ann Helen Paulsen til ungdommene fredag kveld. Foto: Skjempdump / Utekontakten i Alta

Paulsen informerer om at opplysningene i disse listene ikke er riktig og at flere av dem som blir beskyldt for å ha korona, faktisk ikke har det.

– Den er ikke helt riktig, men den spres nå likevel, sier Paulsen.

Hun tror grunnen til at disse listene spres, bunner i en nysgjerrighet hos innbyggerne. Det har vært lite korona i Alta, hvor det brøt ut smitte i forrige uke.

Alta kommune stenger barnehage etter smitteutbrudd Utekontakt i Alta, Ann Helen Paulsen sier lister florere på sosiale medier i Alta nå. Foto: Privat

Nå er det 28 smittetilfeller i kommunen og over 200 i karantene.

– Lista er over alt nå, sier hun.

Paulsen tror dette kan bidra til at folk blir redde for å bli hengt ut og ikke tørre teste seg.

Hun sier at det er en ting av familie og vennekrets vet at enn er smittet, det betyr ikke at alle trenger å vite det.

– Vi har et eget team som driver med smittesporing, og de er ganske flinke til det.

– En blanding av koronaskam og koronapoliti

– Det er bygdetrollet som er ute og går med disse listene, sier hun.

Paulsen mener man må holde seg for god til å spre den type informasjon, og presiserer at informasjonen i listene heller ikke stemmer.

– Tydeligvis er det noe nytt man har begynt med i Alta: falske beskyldninger om covid-19.

Ordfører Monica Nielsen ber folk om slette listene hvis de får dem tilsendt. Foto: Hanne Larsen / NRK

Alta kommune tar sterkt avstand fra listen, og ordfører Monica Nielsen legger til at dette ikke er informasjon som kommer fra kommunen.

– Vi oppfordrer til at dette stoppes og, hvis man mottar en slik liste, at man sletter den og ikke bidrar til å spre dem videre i Alta-samfunnet.

Nielsen sier at lignende situasjon også har skjedd andre steder i landet.

Lensmann i Finnmark politidistrikt, Øyvind Lorentzen, syns hendelsen er veldig uheldig.

Han presiserer at kommunen og helsevesenet har et godt system for å gi informasjon om eventuell smitte.

Lensmann i Finnmark politidistrikt, Øyvind Lorentzen syns det er en lei hendelse. Foto: Jørn Inge Johansen

– Det er leit og særdeles uheldig at det forgår slik varsling parallelt, sier Lorentzen.

Han forklarer at spredning av helseinformasjon er taushetsbelagt og ulovlig.

– De som sitter på disse listene, må slette dem og bidra til å stoppe videre spredning av disse listene.

Alta kommune skal ha møte med politiet i Finnmark for å jobbe videre med saken.

