Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Hammerfest har hatt null smittede det meste av 2021, men torsdag smalt det. Sykehuset er i gul beredskap, og institusjoner og butikker er stengt.

Smitten knyttes nå til flere fester og et utested i byen. Ordfører Marianne Sivertsen Næss har sett festvideoen fra sist helg som er delt på TikTok.

– Det er jo et veldig stort antall mennesker samlet på et lite areal. Blir det en person med påvist covid-19 når det har vært sånne ansamlinger, har vi plutselig en veldig krevende smittesituasjon. Det er det vi er redd for at vi står overfor nå, sier Næss til NRK.

Smitteutbruddet i Hammerfest har også forgreninger til nabobyen Alta. Der har fire personer testet positivt for korona.

Utestedet Fresh er et av stedene der smitten trolig har spredd seg. Gjester blir bedt om å teste seg. Foto: Allan Klo / NRK

Kommunen knytter det til utestedet Fresh i Hammerfest og privatfester i byen både 8.–9. mai og sist helg. Nå blir også altaværingene bedt om å ta kontakt på koronatelefonen og avtale testing.

– Impulsive unge

Sindre Kristiansen var ikke selv på festen den 15. mai, men delte videoen som var tatt opp av en annen bruker på TikTok.

Etter det Kristiansen har fått vite er det nokså unge deltakere på festen. Mange er i tenårene, andre i 20-årene. Han mener dette viser at yngre burde prioriteres mye høyere på vaksinelisten.

– Ungdom generelt gjør mer impulsive valg, og de tenker mindre på konsekvensene. Når det først skjer, ser vi hvor uoversiktlig og farlig det kan være.

– Når smitten først treffer ukontrollert i den yngre aldersgruppen, skal det ikke mye til før det blir kaos, og så ukontrollert at smitten blir vanskelig å håndtere og begrense.

Folketomt på kaia i Hammerfest fredag formiddag. Foto: Eirik Sørenmo Påsche / NRK

Vil ha ungdommene fram i vaksinekøen

Kristiansen mener voksne generelt er mer hjemme og ikke blander seg med så mange forskjellige mennesker som ungdom. Det burde få konsekvenser:

– Selv mener jeg at de yngre aldersgruppene burde få komme lenger fram i vaksinekøen. Det har vært en debatt om dette lenge, men etter det uoversiktlige smitteutbruddet i Hammerfest og flere andre steder i landet ser vi hvorfor dette burde skje, sier han.

Kristiansen stiller seg ikke bak de store festene, men har likevel en viss forståelse for at det skjedde.

– Jeg skjønner så klart tankegangen deres: Det var null smitte i Hammerfest og veldig lite smittetrykk i fylket generelt. Nå ser man hvor fort det kan gå galt.

Kristiansen har et klart inntrykk av at russen har vært flinke til å overholde smittereglene under årets feiring.

Han valgte å fjerne videoen igjen fra TikTok da smitteutbruddet ble kjent.

– Da ble dette ganske seriøst, sier han.

Ordfører Marianne Sivertsen Næss har fått et nytt stort smitteutbrudd å hanskes med i Hammerfest. Foto: Allan Klo / NRK

Uviss smittekilde

Ordfører Marianne Sivertsen Næss sier at de ikke kjenner den opprinnelige kilden til det siste utbruddet i byen.

– Vi har aldri noen garantier for hvem som blir smittet, selv om man gjør alt riktig. Men vi vet at de lokale smitteutbruddene ofte oppstår med store ansamlinger av folk som er for tett, ikke holder enmetersregelen og de grunnleggende smittevernreglene, sier Næss.

– Det er ikke alltid like lett å forholde seg til regelen som er satt, men det er utrolig viktig at man gjør det.

Hammerfest har nå stengt ned alt av skoler, barnehager, bibliotek, aktivitetsarenaer. Foto: Allan Klo / NRK