– Det møtet ble ikke bra. Mitt engasjement kombinert med skuffelsen over utfallet gjorde at jeg gikk for langt i mine karakteristikker av prosessen og resultatet. Det skulle ikke ha skjedd, og det har jeg beklaget.

Det sier ordfører i Tromsø, Gunnar Wilhelmsen (Ap) i et formannskapsmøte tirsdag.

Der var det flere politikere som stilte spørsmål om ordføreren sin opptreden på et internt møte i Arbeiderpartiet.

På møtet ble det tatt opp at Arbeiderpartiet stemte nei til et prosjekt der ordføreren har store eierinteresser.

Det er planene om en hytteby og en skiheis, kalt Arctic Center, i Tromsø, som nok en gang skaper splid.

Avisa iTromsø skriver at ordføreren rettet krass kritikk mot at partigruppa stemte nei til planene i et internt møte. En av medlemmene begynte å gråte under møtet.

Interesser

– Jeg er inhabil i Arctic Center. Det er det ingen tvil om. Men jeg er ikke inhabil i det arbeidet vi i Ap er forpliktet til å gjøre etter vanskelige saker. Vi må lufte ut, gå videre og forbedre oss, sier han.

Årsaken til at ordføreren har erklært seg inhabil er at han er en av de største investorene i Arctic Center.

– Vår oppslutning kunne bli påvirket av jobben vi gjorde med Arctic Center, sier ordføreren.

Wilhelmsen er en av de største investorene i Arctic Center gjennom selskapet sitt Triko AS. Næringslivstoppen som har blitt politiker har erklært seg inhabil i kommunestyret.

Broren hans, Knut Wilhelmsen, er den største aksjonæren i selskapet gjennom Berner Consult AS. Jarle Lauritsen startet arbeidet med Arctic Center i 1980, og eier rundt 8 prosent av selskapet.

Skal opp igjen

Etter 40 års arbeid med å få realisert Arctic Center, skulle saken avgjøres en gang for alle i kommunestyret i mai.

Men kommunestyret sa nei til planene om hyttelandsby, og ja til skianlegget. Uten inntekter fra salg av hyttetomter sier investorene at de ikke har penger til å bygge et skianlegg.

På grunn av en formell feil i behandlingen sist, skal Arctic Center opp til behandling i kommunestyret på nytt 30. september.

Ordføreren mener selv at han ikke var klar over at saken skulle opp igjen når han hadde utblåsningen på det interne møtet

– Jeg har ikke holdt på med politikk så lenge. Lovlighetskontroll var et fremmedord for meg, sier han.

Venstrepolitiker Morten Skandfer mener at var sannsynlig at saken skulle opp igjen når det interne møtet ble holdt.

– Vi var alle sammen med på den voteringen, og det var sannsynlig at det kom til å komme opp et initiativ til lovlighetskontroll. Derfor var ikke saken avsluttet, sier han.

Han mener saken er uheldig.

Ikke første gang

For knapt en måned siden måtte ordføreren beklage etter et annet møte knyttet til en sak hvor han er inhabil.

Da gjaldt det et møte med Hurtigrutesjef Daniel Skjeldam etter smitteutbruddet på MS Roald Amundsen. Administrasjonen i kommunen ble ikke varslet. Det ble heller ikke tatt referat fra møtet.

Også i saker som gjelder Hurtigruten er ordføreren inhabil.

Tillit

Erlend Svardal Bøe (H), sier at saker som dette gjør noe med folk sin tillit til politikere.

– For meg blir dette et spørsmål om hvordan ordføreren utøver sin rolle. Det har vært flere hendelser den siste tida. Sist med Hurtigrute-saken, også kommer det nå på nytt en sak der vi stiller spørsmål om ordføreren sin habilitet.

Det handler om at folk skal ha tillit til politikerne sier Bøe.

– Jeg håper ordføreren fremover gjør seg mer bevisst på den rolle han har, sier han.