Onsdag skal kommunestyret ta stilling til det som kan bli kronen på verket for Tromsø som vinterdestinasjon, i alle fall om forkjemperne får det som de vil.

Planene for et stort alpinsenteret Arctic Center i Håkøybotn på Kvaløya i Tromsø er omdiskutert. De har versert på tegnebordet, i skiftende kommunestyrer og gjennom departementer, i snart 40 år.

Nå er planene klare for det utbyggerne mener vil bli en helårig reiselivsdestinasjon som for alvor setter Tromsø på kartet. Hvis politikerne vil.

Alpinanlegget har bred støtte på borgerlig side, men for å få planene endelig godkjent må ett av de store posisjonspartiene i Tromsø si ja i kommunestyret onsdag.

Flere sentrale arbeiderpartipolitikere i Tromsø har vært positive. Men før helgen snudde Arbeiderpartiets kommunestyregruppe. Nå vil de etter alt å dømme stemme nei.

Med det kan Arbeiderpartiet velte alpinparken som har vært jobbet med i snart 40 år.

Gunnar Wilhelmsen er nest største investor i Arctic Center og eier 29,75 prosent av aksjene i selskapet. Han er erklært inhabil. Foto: Fabian Ubeda / NRK

– Forledet av politikerne

Tromsøs Ordfører, Gunnar Wilhelmsen (Ap), har investert penger i prosjektet. Han er derfor erklært inhabil når partiet har behandlet saken.

Han vil heller ikke på noen måte kommentere verken Arbeiderpartiets behandling av saken eller prosjektet for øvrig per nå, sier han til NRK.

– Det kommer kanskje en pressemelding, men det blir ikke i dag, sier Gunnar Wilhelmsen.

Gjennom selskap Triko AS, er han nest største investor. Den største investoren er ordførerens bror, Knut Wilhelmsen, gjennom selskapet Berner Consult AS. Til sammen eier de 68 prosent av aksjene.

Knut Wilhelmsen sier han er veldig overrasket over at Arbeiderpartiets kommunestyregruppe nå er imot planene.

Han sier politikere i Arbeiderpartiet i mange år har uttrykt det rakt motsatte. At han i årevis har oppfattet at prosjektet har vært ønsket.

– Jeg mener vi er forledet av politikerne i kommunestyret. Man blir jo forvirret når de den ene uken er positive og jubler for prosjektet, og den neste uken er man helt imot. Det virker jo litt næringsfiendtlig. Jeg føler meg litt forført.

Arealplanen viser 6 skiheiser, 13 nedfarter med til sammen 20 kilometer skikjøring nedover, hotell med spa og litt mer enn 340 hytter som skal selges på det private markedet. Illustrasjon: Arctic Center

Har invester 28 millioner

Knut Wilhelmsen sier det er investert 28 millioner kroner prosjektet og lagt ned mange tusen arbeidstimer. Nå frykter han alt skal være bortkastet.

Han sier selskapet blant annet har betalt 1,8 millioner kroner bare i gebyrer for å få behandlet den siste reguleringsplanen i kommunen.

– Vi trodde dette skulle gå greit. At det var et ønsket prosjekt. Det er jo et næringsprosjekt for et reiseliv som ligger med knekt rygg etter korona.

Wilhelmsen sier han har forståelse for at de 340 hyttene som skal bygges som en del av prosjektet kan virke litt mye. Han sier de er helt nødvendige å selge for å få finansiering til dyre skiheiser, vann, kloakk og veier.

– Men ser man til Målselv fjellandsby så ble det der godkjent en reguleringsplan for 1250 hytter i løpet av bare åtte måneder, sier han.

Men det er spesielt antallet hytter som nå har fått Arbeiderpartiet til å sette bremsene på, sier Tove Karoline Knutsen, nestleder i styret i Tromsø Arbeiderparti.

Tove Karoline Knutsen er nestleder i styret i Tromsø Arbeiderparti. De har rådet kommunestyregruppen til å gå mot prosjektet på grunn av naturinngrepene oppføringen av 340 hytter fører med seg. Foto: Torill Ustad Stav / NRK

– Har blitt en stor og vanskelig sak

Knutsen ledet torsdag et møte i styret i Arbeiderpartiet, som har gitt sitt råd til gruppemøtet som ble holdt fredag før helgen. Der ble også lederen i Tromsø Arbeiderparti, Arild Hausberg, erklært inhabil på grunn av sitt langte vennskap med Tromsø-ordføreren.

Han er en av dem som har uttrykt sin frustrasjon over eget parti, på Facebook:

Det var mektig spesielt i dag å få den der intense følelsen av skuffelse, som jeg kjente på noen ganger i løpet av 16 år... Publisert av Arild Hausberg Lørdag 25. april 2020

Slik forklarer Knutsen hvorfor styret har rådet kommunestyregruppen i partiet til å si nei:

– Et tydelig flertall i styret rådet til å ikke godkjenne planen når den innebærer så mange hytter. Det er det som har vært bøygen for de fleste. Det er flere ganger den grensen Tromsø kommune har satt for privat hyttebygging, og disse skal jo selges på det private markedet.

Hun sier svært mange mener en alpinbakke vil være positivt, men at størrelsen på utbyggingen og uklarheter rundt vei, vann og kloakk har beveget flertallet over i en annen retning.

Hun viser også til at Tromsø kommune har en restriktiv politikk når det kommer til utbygging av private hytter, med hensyn til allemannsretten. Hun mener også at de samiske interessene i området har komplisert saken.

Derfor sier hun at den nå, sett i etterpåklokskapens lys, burde vært behandlet bredere i partiet.

– Vi skulle hatt tid til å gå bredere ut i partiorganisasjonen dersom vi hadde sett at dette ble en slik stor og vanskelig sak. Vi burde ha gjort det.

Derfor vil de ha et møte med medlemmene i partiorganisasjonen i Arbeiderpartiet tirsdag, men det vil ikke endre noen standpunkt, sier hun.

Senterpartiet, som har sagt at de vil bestemme mandag, kan derfor bli tungen på vektskålen når det kommer til hvorvidt planene blir en realitet.

Marlene Berntsen Bråthen (Sp) mener omkampene har gitt investorer en vanskelig jobb i Tromsø. – Det er en vanskelig sak, og det er vanskelig når Arbeiderpartiet går så hardt imot, sier hun. Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

– Bør komme til fornuft

Marlene Bråthen er varaordfører for Senterpartiet og sier de allerede har hatt en bred diskusjon med medlemmene.

– Jeg ser både fordeler og ulemper, men vi er veldig for næringsutvikling. Så det blir et spennende møte mandag.

Hun sier at hun har forståelse for investorenes frustrasjon.

– Det har vært et problem i Tromsø. Det ser du bare på E8 at det er omkamp på omkamp på prosjekter. Det kan ikke være sånn, og vi må være mer forutsigbare som politikere.

Men noen lovnader vil hun ikke gi, før Senterpartiets kommunestyregruppe blir enige mandag.

– Det er en vanskelig sak, og det er vanskelig når Arbeiderpartiet går så hardt mot det. Jeg håper deres medlemsmøte får brettet ut hva medlemmene deres tenker.

Investor Knut Wilhelmsen er ikke i tvil om at et flertall av Tromsøs befolkning ønsker storsatsingen og alpinanlegget velkomment.

– Vi håper at politikerne kommer til fornuft og erkjenner at man har vært med på et løp og forledet folk til å investere store summer. Det er lagt ned mange tusen timers arbeid i løpet av førti år, sier investor Knut Wilhelmsen.