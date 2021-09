NRKs siste nasjonale meningsmåling viser at Ap, Sp og SV til sammen får 84 representanter på Stortinget.

De mangler altså én representant på å få flertall. Den ene kan vise seg å bli Pasientfokus.

De har fullverdig sykehus til Alta som sin store kampsak, og nå har de vind i seilene: Hver nye meningsmåling i Finnmark viser framgang for lista.

Målingene tyder på at de er i ferd med å passere Frp i oppslutning. Bare 200 stemmer skiller dem fra en plass på Stortinget. Det er langt mindre enn feilmarginen i målingen.

– Dette sier meg at de såkalte profesjonelle politikerne ikke har skjønt at helse og trygghet er det viktigste for folk i Finnmark, sier listetopp Irene Ojala til NRK.

– Frp har hatt muligheten. De har vært i maktens korridorer, men har ikke levert.

Ojala har ingen ting imot å forhandle fra en vippeposisjon på Stortinget.

– Vår inngangsbillett uansett regjering er at Alta skal ha fødeavdeling, akuttfunksjon og geriatri. Kautokeino skal ha Alta som lokalsykehus, og samtlige legekontor skal få retten til å sende pasienten til riktig behandlingssted.

Pasientfokus er for øvrig den eneste nye lista som har en reell sjanse til å komme inn på Stortinget, ut fra NRKs landsomfattende måling med 11.556 spurte.

Folkets krav om sykehus til Alta kan sende Pasientfokus til Stortinget. Foto: Kristian Sønvisen Bye / NRK

Ensaksparti

Pasientfokus har fått kraftig kritikk for å ha et snevert blikk på bare én sak.

Utenom helsepolitikken har de ingen standpunkter i det hele tatt. De vil bruke meningsmålinger fra sak til sak for å finne ut hva de vil stemme, sa Ojala til NRK i helgen.

Bengt Rune Strifeldt i Frp mener folk bør se på bredden i politikken før de velger parti.

– Man må se på hva de enkelte har fått utført, og hva slags planer de har for de neste fire årene, for å skape vekst og utvikling i Finnmark.

Bengt Rune Strifeldt sier han står på for både sykehus og andre viktige saker for finnmarkingene. Foto: Alf Harald Martinsen / NRK

Strifeldt peker på at han blant annet har gjort hverdagen lettere for fiskerinæringa, i tillegg til at han har slåss for sykehus til hjembyen.

– Vi har vært tydelige på at vi ikke gir oss før vi har sykehus i Alta. Vi har ikke fått gjennomslag i regjeringen, men vi har fått igjennom en stedlig ledelse ved Klinikk Alta, CT i beredskap døgnet rundt og slagalarm. Det er en av de viktigste prehospitale tjenestene, sier Strifeldt.

– Jeg har et helt parti i ryggen. Når jeg går på talerstolen i Stortinget, har jeg mellom 20 og 30 representanter i salen som støtter meg fullt ut i kravet om sykehus til Alta.

Irene Ojala går inn i en skikkelig valgthriller om valgresultatet blir like jevnt som NRKs siste meningsmåling. Foto: Alf Harald Martinsen / NRK

Henter Frp-velgere

Nasjonale tall viser at Frp er det partiet som har hatt medvind mot slutten av valgkampen, ikke minst etter debatten om oljeskatten. De vinner terreng samtidig som Høyre taper.

Men bakgrunnstallene viser at nettopp Frp er partiet som Pasientfokus tar flest velgere fra. 19 prosent av dem stemte Frp ved forrige valg.

Pasientfokus henter 16 prosent av sin velgere fra Venstre og 13 prosent fra Senterpartiet.

Meningsmåling september 2021 for Finnmark Endring sammenlignet med august 2021 Endre valgdistrikt Valgdistrikt: Nasjonal Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nord-Trøndelag Nordland Oppland Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Østfold Graf med oppslutning per parti R R: 5,1 % (endring: +0,3 +0,3 5,1 % SV SV: 9,3 % (endring: +2,0 +2,0 9,3 % AP AP: 27,3 % (endring: −1,7 −1,7 27,3 % SP SP: 18,5 % (endring: −7,0 −7,0 18,5 % MDG MDG: 3,3 % (endring: +1,8 +1,8 3,3 % KRF KRF: 1,9 % (endring: 0,0 0,0 1,9 % V V: 2,0 % (endring: +0,2 +0,2 2,0 % H H: 7,2 % (endring: −3,4 −3,4 7,2 % FRP FRP: 11,5 % (endring: +1,6 +1,6 11,5 % PF PF: 11,3 % (endring: +8,3 +8,3 11,3 % Andre partier: 2,6 % Utført av Norstat 31. august–6. september ― 750 svar Les mer om NRKs meningsmålinger

Geir Iversen (Sp) lå an til å få med seg en partifelle fra Finnmark, men nå ser det ut til å glippe i innspurten. Foto: Ragne B. Lysaker / Senterpartiet

Senterpartiet faller

Målingen fra Finnmark tyder ellers på at Ap beholder sine to mandater, mens Senterpartiet beholder sitt ene.

Oppslutningen om Sp er omtrent halvert sammenlignet med målingen i april. Så sent som i august lå de an til to mandater.

Stortingsrepresentant Geir Adelsten Iversen mener Sp har kommet litt i skyggen når den siste del av valgkampen har handlet om miljø. Likevel synes han 18,5 prosents oppslutning viser en fantastisk framgang for Sp i Finnmark: Det er en femdobling på åtte år.