– Vi skal i hvert fall være klar om vi kommer inn på Stortinget, sier Irene Ojala, hun er leder og stortingskandidat for Pasientfokus i Finnmark.

NRKs nyeste meningsmåling viser nemlig at den helsepolitiske listen er inne med ett mandat på Stortinget.

Ifølge målingen ønsker hver tredje innbygger i Alta kommune å stemme på partiet, noe som gjør dem til det fjerde største i Finnmark.

– Annerledesfylke

Pasientfokus vil ha sykehus til Finnmarks største by, Alta. Ojala understreker at de i tillegg vil styrke helsetilbudet i hele Finnmark.

– Finnmark blir av mange oppfattet som et annerledesfylke. Det synes mange av oss er helt greit. Men at staten gjør oss til unntaksfylke for norsk helselovgivning er ikke akseptabelt, sier Ojala.

Om det går veien for Pasientfokus vil det ikke være første gang et listeparti fra Finnmark kommer på Stortinget. I 1989 ble Anders Aune valgt inn som representant for Folkeaksjonen Framtid for Finnmark, også kalt for Aunelista. Den gang fikk han 21,4 prosents oppslutning, og støtte kom fra hele fylket.

– Et folkedemokrati i praksis

Dersom Pasientfokus kommer inn på Stortinget vil de måtte ta standpunkt i en rekke andre saker. Ifølge Ojala vil de teste det de kaller «et folkedemokrati i praksis» i vanskelige saker.

– Vi har ikke et partiapparat i ryggen. De som stemmer på oss, velgerne, er vårt øverste organ, sier Ojala.

Irene Ojala ønsker å skape et folkedemokrati som basis for politikken Pasientfokus skal føre. Foto: PRIVAT

Hun forteller at de med ulike meningsmålingsbyråer vil ringe folk i Finnmark og spørre om hva de ønsker at partiet skal stemme.

– Hvis vi kommer inn vil folk se et folkedemokrati i praksis, sier Ojala.

– Er ikke det å skyve vekk en del av ansvaret som folkevalgte politikere?

– Det gjør man ikke. Man inkluderer jo folket i et aktivt demokrati. Det gjør at folk får et eierskap til den prosessen som skal kjøres, sier Ojala.

– Vil bli en utfordring

Pasientfokus er ikke det første énsakspartiet som har greid å skape stor oppmerksomhet om politikken sin. For to år siden snudde bompengeopprøret opp ned på det politiske landskapet, og Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger (FNB) gjorde gode valg i flere kommuner.

Men nå forteller kommentator i Stavanger Aftenblad, Hilde Øvrebekk, at oppslutningen om bompengepartiet er på omtrent null.

– Når man har en kampsak får man stor oppmerksomhet rundt saken og stor oppslutning akkurat der og da. Men politikk handler om mer enn bare den ene saken, sier Øvrebekk.

Kommentator Hilde Øvrebekk i Stavanger Aftenblad mener énsakspartier har vanskelig for å beholde oppslutning. Foto: Erik Waage / NRK

Øvrebekk mener at fallet til bompengepartiet skyldes at de ikke klarte å vise en samlet front om annen politikk.

– Og da ligger problemet der at de forblir et énsaksparti uten gjennomslag, sier Øvrebekk.

Redaktøren Rolf Edmund Lund i Altaposten tror at samme skjebne kan ramme Pasientfokus, i møte med andre partier og andre saker på Stortinget.

– Det er ikke tvil om at det blir vanskelig. Unntaket som viser at det faktisk går an er Aunelista, men de var så heldige at de kom under vingene til statsminister Jan P. Syse (H), og etter hvert fikk de flertall for en bredere finnmarkspakke. Helsepolitikk i seg selv er et mye smalere tema, sier Lund.

Redaktør Rolf Edmund Lund i Altaposten tror Pasientfokus kan oppleve samme nedturen som bompengepartiet. Foto: André Bendixen / NRK

– De etablerte partiene vil være kritiske fordi de har et mangelfullt spekter av saker. Det vil jo bli en utfordring, sier Lund.

– En tabloid fremstilling

Ojala reagerer på at Pasientfokus blir sammenliknet med énsakspartier som bompengepartiet, og mener at fremstillingen er feil.

– Det er, slik jeg ser det, en tabloid fremstilling å si at Pasientfokus kun er et énsaksparti. I motsetning til bompenger vil helsepolitikk alltid stå høyt på den politiske dagsorden, sier Ojala.