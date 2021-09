Selv er Irene Ojala lettere rystet over valgskredet som ble utløst med over 42 prosent av stemmene i Alta og 13 prosent i Finnmark.

– Jeg hadde aldri planer om å stille noen liste til Stortinget, men det var så mange som kom til meg, også fra andre partier og mente at jeg burde gjøre det, og til slutt skjønte jeg at jeg hadde det mandatet vi trengte for å gjennomføre det, sier Ojala.

Lista som ble snekret sammen for under et halvt år siden har én sak på agendaen. Akuttsykehus til Finnmarks største by, Alta.

Men engasjementet startet for flere år siden.

Irene Ojala og Unn-Hariet Vekve har aksjonert i lag i flere år. I går lyktes de med å få inn et mandat på Stortinget. Foto: Gyda Hesla / NRK

Før valget i 2017 startet Ojala og noen medsammensvorne damer en postkortaksjon, for å skape oppmerksomhet rundt sykehussaken, der de mente at samtlige etablerte partier hadde sviktet.

– Vi oppfordret folk til å sende oss postkort med sine sykehistorier, og vi fikk så mange kort at da vi dro til Stortinget med dem hadde vi flere kofferter med kort, sier lederen av Pasientfokus.

Engasjementet fra damene i Alta bunner i langvarig frustrasjon over lang vei til sykehus og fullverdig fødeavdeling, en værhard fjellovergang, og ikke minst det faktum at 20.000 innbyggere bor i Alta, noe de mener burde tas hensyn til når nytt sykehus skulle bygges i Vest-Finnmark.

Reaksjonene i Finnmark har ikke latt vente på seg i kommentarfeltene. Mange finnmarkinger mener altaværingene er egoistiske og frykter at et sykehus i Alta vil rive vekk grunnlaget for både Hammerfest og Kirkenes sykehus.

Tjener på å lytte

Likevel mener flere politiske kommentatorer at signalene fra Alta og Kautokeino, sistnevnte kommune ga hele 29 prosent av stemmene sine til Pasientfokus, ikke kan ignoreres.

– Det er et stort spørsmål om de får innfridd det ønsket folk i Alta har om et akuttsykehus så det blir spennende å følge med på, sier Magnus Takvam, politisk kommentator i NRK.

Politisk kommentator i NRK, Magnus Takvam, mener Pasientfokus ikke kan ignoreres. Foto: Julia Naglestad / NRK / Julia Naglestad / NRK

Han minner om at Alta og Kautokeino-regionen har vurdert utmeldelse av fylket på bakgrunn av sykehussaken, noe han mener er et sterkt signal.

– Så her vil storsamfunnet tjene på å ta hensyn til den opinionen som er så kraftig i Finnmark, sier Takvam.

Også Rolf Edmund Lund, redaktør i Mediehuset Altaposten, mener Pasientfokus sine velgere fortjener å bli lyttet til.

– Hun har store velgermasser med seg og det synes jeg man skal ha respekt for. Det er slike mekanismer man har, hvis det er stor frustrasjon i en sak, sier Lund.

Redaktør i Mediehuset Altaposten, Rolf Edmund Lund, hadde aldri trodd at Pasientfokus skulle få så stor oppslutning som de fikk ved årets valg. Foto: André Bendixen / NRK

Han er utmerket godt kjent med den langvarige frustrasjonen blant befolkningen i Alta og Kautokeino, som nå har kulminert med egen liste og stortingsplass for Ojala. Han minner og om sykehustoget, som trakk om lag 7000 mennesker ut i gatene i Alta foran forrige valg.

– Varslene har vært mange, men under alle omstendigheter må jeg si at over 40 prosent i Alta hadde jeg aldri regnet med. Men så hadde jeg heller ikke trodd de skulle stille liste, for jeg vet hvilken maraton det er, sier redaktøren.

– Kan ikke fnyse det vekk

Også politiske motstandere har fått seg en skyllebøtte.

– Det er et sterkt signal og et signal om at man er frustrert i Alta-regionen, sier arbeiderpartiets mann på tinget fra Finnmark, Runar Sjåstad.

Han kan ikke si noe om hvilke konsekvenser velgernes signaler i Alta får Aps politikk, men han sier at de ikke ignorere verken Pasientfokus eller andre.

Vetle Langedahl i Finnmark Høyre har nylig gjennomlevd partiets nest dårligste valg noensinne i Finnmark. Langedahl mener Pasientfokus sitt valgskred må tas på alvor.

– Man bør kanskje gå noen runder internt i Høyre med hvilke behov det er i Altaregionen. Og hvorfor folk i Altaregionen føler seg så utrygge at de går til drastiske skritt som å stille en liste og stemme dem inn på Stortinget – slik man har gjort nå, sier Langedahl.

Vetle Langedahl i Finnmark Høyre mener resultatet til Pasientfokus bør lyttes til også fra de andre politiske partiene. Foto: NRK

Han mener valgresultatet i Alta og Finnmark har rokket ved de etablerte partiene.

– Det er et veldig tydelig signal. Og jeg håper at rikspolitikerne som er valgt inn på Stortinget nå tar det på alvor og ikke bare fnyser det vekk, sier Høyre-politikeren, som ikke fikk fornyet tillit til Stortinget.

Mandatfordeling: Finnmark Parti Antall mandater Endring fra 2017 Se alle resultatene i Finnmark

En som kommer seg inn på Stortinget for første gang er Arbeiderparti-ordfører Marianne Sivertsen Næss fra Hammerfest. Hun er uenig med Pasientfokus om at et sykehus til Alta er en god ide.

Arbeiderpartiet sentralt er og klar på at tre sykehus i Finnmark er uaktuelt, blant annet begrunnet med at fagmiljøene blir for små.

– Etter 14 år i lokalpolitikken er jeg vant til å samarbeide med folk som er uenig med meg. Så jeg ser frem til å samarbeide og samtale med alle, forsikrer Sivertsen Næss.

Ingen kjære mor

Redaktør i Mediehuset Altaposten mener Irene Ojala kommer til å få det knalltøft på Stortinget. I motsetning til Anders Aune som kom inn på Stortinget i 1989 på samme måte som Ojala, hadde Aune et bredere engasjement som ga gjenklang i hele Finnmark.

Som kjent fikk han gjennomslag for tiltakssonen i Troms og Finnmark, fordi Syse-regjeringen tok finnmarkingene under sine vinger.

– Det blir ingen kjære mor for Irene Ojala. Her er det kjøttvekta som bestemmer og hun kan ikke bare spasere inn i helsekomiteen. Det blir andre som dikterer hva hun skal gjøre. Men hun har fått mye oppmerksomhet om saken og det vil bare bli mer, mener Lund.

Ojala selv mener at velgerne er hennes viktigste våpen og hun reiser ned til Stortinget for å drive intens folkeopplysning. At hun skal kunne få en mulighet til å havne på vippen mener hun heller ikke er helt på viddene.

– De har ikke dannet regjeringen ennå, og det ser ut som om det blir et rødgrønt kaos, så vi får se hvordan det går, sier hun lurt.