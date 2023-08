De siste årene har Lyngen kommune i Nord-Troms hatt en formidabel vekst av både turister og Airbnb-utleiere.

Bare det siste året har andelen Airbnb-utleiere økt med 20 prosent, og til sammen er det 130 utleiere i Lyngen, ifølge tall fra reiselivsselskapet Visit Lyngenfjord.

Selv om turismen får fart på omsetningen i områdene, er den med på å gjøre bygdenes utfordringer enda større.

Lyngsalpan rammer inn turistbygda Lyngen som tiltrekker seg ski- og fjellturister fra hele verden. Foto: Ingrid Wester Amundsen

– Det er lett å få jobb, og det er lett å få skole- og barnehageplass, men det er vanskelig å finne en bolig, sier Unni Thomsen, lærer ved Lyngsdalen oppvekstsenter.

Som mange andre norske kommuner så sliter også Lyngen kommune med boligmangel, og politikerne har delte meninger om hva som kan løse problemet.

For dyrt for unge

Thomsen forteller at det var vanskelig for henne og familien å etablere seg i kommunen.

– Vi solgte bolig i Tromsø og tenkte at vi skulle kjøpe i Lyngen, men det gikk ikke. Vi endte med å bygge selv, sier hun.

Unni Thomsen og familien fikk ikke tak i bolig i Lyngen. De endte opp med å måtte bygge selv. Foto: Ingrid Wester Amundsen

Sunniva Langgård (21) jobber også på Lyngsdalen oppvekstsenter, og har vokst opp på det idylliske stedet mellom fjord og Lyngsalpene. Hun ønsker å etablere seg med egen bolig.

Men å få lån til å bygge er vanskelig, og det er få boliger på markedet. Foreløpig må hun bli boende hos foreldrene.

– Det er ikke så lett når man er ung og ikke har så mye penger. Man kan spare så mye man orker, men man har jo utgifter også, sier Langgård.

Hun forteller at boligene som legges ut for salg ofte er større renoveringsprosjekter som krever både tid og penger. I tillegg legges ledige boliger ut på Airbnb fremfor å leies ut eller selges til fastboende.

Det gjør det vanskelig for unge å etablere seg i Lyngen, og Langgård håper å se en endring.

Samtidig forstår hun at det er lukrativt å leie ut til de mange turistene i skisesongen på Airbnb.

– Det er fint med turister, men de klarer ikke å livnære bygda på samme måte som vi som bor her, sier Langgård.

Hun får støtte av Sigurd Fyhn. 27-åringen jobber på en av de lokale matbutikkene i kommunesenteret Lyngseidet, og er vokst opp på samme sted.

Sist Sigurd Fyhn sjekket boligmarkedet i Lyngen, var det kun to boliger til salgs. Foto: Ingrid Wester Amundsen / NRK

Han leier et hus av søskenbarnet sitt, men har verken råd eller mulighet til å kjøpe seg inn på boligmarkedet.

– Sist jeg sjekket var det to boliger til salgs her, sier Fyhn.

Han synes det er et trivelig innslag med turistene i bygda, men at det er uheldig at de påvirker unges mulighet til å leie bolig.

– Jeg er litt imot at man skal eie bolig som ikke blir bodd i hele året. Det er ingen som får etablert seg når det er Airbnb, sier 27-åringen.

Vil at fastboende skal slippe eiendomsskatten

Ordførerkandidat for Lyngen Venstre, Mads Harald Fagerborg Kvien, er ikke i tvil om at kommunen har et boligproblem.

– Mange har begynt å skylde på Airbnb, og foreslår for eksempel boplikt som alternativer. Dette er jo da tvang, som kanskje ikke er den rette måten å jobbe på, sier han.

Kvien mener det blir feil å kjempe mot teknologisk utvikling, slik som den moderne delingsøkonomien Airbnb representerer.

Han tror unge først og fremst ser på turismen i bygda som noe som gir stedet merverdi.

Ordførerkandidat for Lyngen Venstre, Mads Harald Fagerborg Kvien, vil kutte eiendomsskatten for å få ned boligmangelen. Foto: Ingrid Wester Amundsen

Partiet vil derfor innføre andre grep som kan gjøre at flere velger langtidsutleie fremfor turismen.

– Vi går til valg på at folk som bor fast i Lyngen eller som leier ut til fastboende, skal slippe eiendomsskatten, forklarer Kvien.

Han mener forslaget fungerer som en gulrot, og ikke en pisk, for å stimulere til at folk etablerer seg og blir i bygda.

Forslaget møter både støtte og motstand i den lokale partifloraen.

Alpene i Lyngen er svært populære blant turister, spesielt om vinteren. Foto: Ingrid Wester Amundsen

Både ordførerkandidaten for Høyre og Arbeiderpartiet i Lyngen er kjølige til Venstres forslag og begrunner det med at de er bekymra for tap av viktig inntekt i kommunen.

Charlotte Felisie Christensen, Høyres ordførerkandidat, er i utgangspunktet positiv til mindre eiendomsskatt, men tror forslaget vil gå for hardt ut over kommunens budsjett.

– Nå får vel kommunen inn 5–6 millioner inn på eiendomsskatten. Det er vanskelig å skulle fjerne deler av dette ut av det blå, sier hun.

Et sammensatt problem

Hva som er rett medisin å behandle boligmangelen med, er det ulike meninger om blant politikerne.

Christensen mener det er flere faktorer som spiller inn for å løse kommunens boligproblem.

– Man må få i gang en utredning på hva situasjonen er i dag. Er det virkelig Airbnb som er problemet, eller er det bare noe man sier, spør ordførerkandidaten.

Charlotte Felisie Christensen, Høyres ordførerkandidat, mener man bør få i gang en utredning på hva som faktisk er grunnen til boligmangelen. Foto: Ingrid Wester Amundsen

Hun legger vekt på at flere hus også står tomme store deler av året, fordi de brukes som fritidsboliger.

Men hun ser at Airbnb er en del av problemet.

– Det er mye bra med turismen og Airbnb, men i forbindelse med boligmarkedet kan det være vanskelig når det opptar 130 boliger som kunne vært til unge og nyetablerere, sier Christensen.

Robert Jensen er Lyngen Arbeiderparti sin ordførerkandidat i 2023. Her foran mektig fjellheim i hjembygda Furuflaten. Foto: Ingrid Wester Amundsen

Også Arbeiderpartiet er i utgangspunktet positive til Airbnb-turismen.

– Airbnb er en verdi for Lyngen. Jeg tror det som skjer med omsetningen av varer av tjenester i forbindelse med Airbnb er positivt for kommunen, sier ordførerkandidat for Arbeiderpartiet, Robert Jensen.

Jensen mener det heller vil være nyttig å skaffe en oversikt over hvor mange av de ubebodde boligene i kommunen som kan brukes, før man peker på den amerikanske utleiegiganten.

Ordførerkandidat Kvien har selv fått kjenne på at det er vanskelig å skaffe seg bolig. Etter flere års forsøk på å etablere seg her, fikk han og samboeren endelig lån til å bygge hus av Husbanken.

Og at flere får boliglån mener han må til for at flere skal etablere seg i bygda – og for å få ned boligmangelen.

– Ungdom i dag sitter ikke på nedbetalt hus eller leilighet i Tromsø. Vi trenger å låne penger.

Mads Harald Fagerborg Kvien er Lyngen Venstres ordførerkandidat, og håper lokalpolitikerne er åpen for flere kreative løsninger for å bøte på boligmangelen i hjembygda. Foto: Ingrid Wester Amundsen

Han mener politikere må være åpen for å ta i bruk langt flere og mer kreative løsninger for å bøte på boligmangelen.

Blant annet mener Kvien kommunen har vært for restriktiv med utdeling av startlån, og at det i alpebygda bør bygges langt flere boliger.

– Jeg tror det blir feil å skylde på Airbnb. Vi kan ikke kjempe mot markedskrefter eller teknologisk utvikling, det er en kamp vi kommer til å tape. Airbnb er definitivt ikke fienden her.