Mener Lofoten burde forby Airbnb: – Det blir ikke plass til å bo her

– Jeg mener vi burde forby Airbnb i Lofoten og andre turistutsatte områder i Norge, sier hotelldirektør ved Thon Hotel Svolvær, Erik Taraldsen.

Om det ikke er mulig mener han at det hvert fall burde komme mye strengere reguleringer.

Taraldsen mener at Airbnb hindrer fastboende i å finne seg plasser å bo – han peker spesielt på sine egne ansatte.

– Hytter og hus kjøpes opp for kommersielt bruk. Det gjør at det ikke blir plass til å bo her, for folk som skal jobbe og bli her lenge, mener Taraldsen.

Tidligere har NRK skrevet om ekstreme boligpriser i Lofoten.

– Tanken bak Airbnb var jo at man kunne leie ut dersom man hadde et ledig soverom. Og det er jo for så vidt greit, sier Erik Taraldsen. Foto: John Inge Johansen / NRK

Driver etter andre regler

I tillegg mener hotelldirektøren at Airbnb driver etter helt andre regler når det gjelder brannvern og søppelhåndtering.

Det gjør at de kan leie ut billigere og blir en stor konkurrent til det profesjonelle reiselivet, mener han.

– Når andre land i Europa strammer inn, skjønner ikke jeg at vi ikke skal kunne gjøre det. Det er en viktig diskusjon for oss som lever av dette.

Han peker mot Berlin og viser til at de blant annet har et forbud mot «uriktig bruk» av leiligheter.

– Våre gjester drar på tur med guideselskap, de har toalett på rommet og vi håndterer avfallet.

– Vi skal ikke konkurrere

Else Næss leier tidvis ut et rom hjemme hos seg selv i Henningsvær.

– Jeg leier ut sånn som Airbnb var ment å være. Det var ikke ment at folk skulle kjøpe opp mange hus for å leie de ut, sier hun.

Hun sier at de som kommer blir som en del av familien. De deler bad og spiser sammen på kjøkkenet.

– Airbnb er en måte å reise for oss som er kommet i en alder hvor vi trives i nærmiljøet, sier Else Næss. Foto: Privat

– Jeg har bare hatt gode erfaringer og jeg har fått venner over hele verden.

Hun skjønner imidlertid godt at hotellnæringen er kritiske til de som kjøper opp for å leie ut.

– Det blir helt galt. Vi skal ikke konkurrere. Vi skal ha et annet tilbud.

– Hva tenker du om å forby Airbnb?

– Det hadde vært veldig trasig. Dette er noe jeg har veldig stor glede av, sier Næss som vil forsvare den måten å reise på.

Næss sier hun gjerne følger de reglene Airbnb har.

– Jeg driver ikke så stort, så det har ikke så mye å si. Det er mest for opplevelsen.

En tilfeldig helg i februar var det 75 ledige overnattingssteder bare i Henningsvær, viser nettsiden til Airbnb. Foto: Skjermdump fra Airbnb.no

Mange hus uten lys

– Det er ingen tvil om at vi har mange boliger som ligger ute på Airbnb og som blir okkupert til feriebruk, sier ordfører i Vågan kommune, Frank Johnsen (Sp).

Vågan er en av få kommuner i Norge som har boplikt.

NRK har tidligere skrevet om at lokalsamfunnet blir tømt for boliger.

Ifølge ordføreren har kommunen nylig har vedtatt å intensivere kontrollen på boplikten i et forsøk på å få kontoll på boligmarkedet.

– Vi ser mange hus uten lys, sier Johnsen i et forsøk på å male et bilde på boligproblematikken.

Ordfører Frank Johnsen (Sp) mener i likhet med Taraldsen at det burde være strengere krav til utleiere av Airbnb Foto: John Inge Johansen / NRK

Han opplever Airbnbnæringa i kommunen som todelt. På den ene siden er de som bor i kommunen og leier ut en hytte, som han mener ikke er til hinder for noen.

– Også har vi de som kjøper opp på en mer spekulativ måte og leier ut, uten å bo her.

Den type Airbnb kunne han gjerne blitt kvitt, sier Johnsen som mener kommunen ikke har verktøy til å få det til.

– Det burde komme et strengere regelverk for utleie gjennom Airbnb, understreker ordføreren.

Til Taraldsens uttalelse om at utleiere også burde være pålagt å betale flere kommunale avgifter kan ordføreren fortelle at kommunen på nylig vedtok en ny renovasjonsforskrift som sier at også fritidsboliger skal belastes.

Airbnb har skjerpet konkurransen

– Airbnb har skapt frustrasjon for mange, både lokalbefolkning og reiselivsnæring, i Europa, sier Ole Michael Bjørndal fra NHO reiseliv

Ifølge Bjørndal er ikke NHO tilhenger av et forbud, men er enig i at det er på tide å se på et strengere regelverk for utleietjenesten.

Ole Michael Bjørndal fra NHO reiseliv sier de forstår Taraldsens bekymringer. Foto: Per Sollerman/NHO

Han viser blant annet til rapporteringsplikten som ble innført for Airbnb i 2019.

– Det har synliggjort over 6 milliarder kroner i inntekter som dermed blir gjenstand for beskatning.

Ifølge Bjørndal er det naturlig å se på en grense for hvor mange overnattingsdøgn den enkelte kan ha.

Allerede i dag må borettslag og sameier følge dette kravet og det vurderes å utvide plikten til å gjelde kommuner generelt, opplyser han.

– Vi er positive til Airbnb så lenge de følger de lover og regler som gjelder.

– Airbnb har bidratt til å skjerpe konkurransen til hotellnæringa, men det kan ikke være urettferdigheter i hvilke avgifter man må betale og hvilke rapportering- og registreringskrav man har.

Om man driver det som i prinsippet er det samme som et hotell, så burde man også følge de samme kravene.

NRK har forsøkt å komme i kontakt med Airbnb i to uker, men uten hell.