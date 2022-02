Lars Monsen gjør comeback i Finnmarksløpet – men ikke slik du tror

Det planlagte comebacket som deltaker i et av verdens råeste hundeløp har sporet av for hundekjører og programleder Lars Monsen.

– Man kan lete rundt etter unnskyldninger, men jeg liker å si det som det er: dette er bare min egen feil. Jeg har ikke trent nok med hundene, sier Monsen.

Blir ekspert i stedet

Den profilerte hundekjøreren fra Oslo innrømmer å ha gledet seg veldig til å kjøre Finnmarksløpets 1200-klasse. Men etter å ha fullført Femundløpet i februar, gikk planen i bekken.

– Jeg var veldig fornøyd med å kjøre inn til en 12. plass, med mange sterke navn bak meg. Samtidig skjønte jeg at jeg ikke har et spann som kan hevde seg blant topp 10 i Finnmarksløpet. Da kan det bare være. Kjøre tur kan jeg gjøre ellers, sier Monsen.

Et solid plaster på såret for Monsen har det likevel blitt.

Nå skal den rutinerte villmarkingen være en av to ekspertkommentatorer for NRK under Finnmarksløpet. En rolle han hadde i årene rundt 2010, da Anne Rimmen var programleder.

Anne Rimmen og Lars Monsen gjorde for alvor Finnmarksløpet kjent for norske TV-seere, da NRK satset stort på arrangementet i 2009. Foto: NRK

Monsen blir å følge løpet fra sporet. Med inngående kjennskap til både sporten og deltakerne, har han de beste forutsetninger for jobben.

– Jeg tror jeg kan bidra mye på kommentatorsida. Jeg kan tenke taktikk og kan skjønne hvorfor en fører velger å hvile på sporet to mil etter sjekkpunkt, sier Monsen.

Fantastisk formidler

Hans Petter Dalby har vært fast ekspertkommentator for NRK i Finnmarksløpet i en årrekke. Han ser frem til å få nerde-selskap.

– Er det noe Lars kan så er det den formidlingsbiten. Det er en kunst. Du kan være så god hundekjører du vil, men det nytter lite om du prater over hodene på folk, sier Dalby.

EKSPERT: Hans Petter Dalby har i flere år gitt oss spennende oppdateringer på hvordan de ulike spannene ligger an i konkurransen. Også i år ser du han på TV-sendingene under løpet. Foto: Knut-Sverre Horn

Også på programlederpost blir det nye koster. Carina Olset har vært Dalbys faste følgesvenn på reinskinnet siden 2012. Nå gir hun stafettpinnen videre til Gyda Hesla, mangeårig journalist i NRK Finnmark.

Hesla forteller at hun har blitt kjent med Olset gjennom Finnmarksløpet.

– Carina er utrolig dyktig, profesjonell, blid og med en fantastisk energi. Jeg tror jeg ikke skal sammenligne meg med henne, men heller bare være meg selv, sier Hesla.

Selv om Hesla ikke har vært foran kamera under Finnmarksløpet tidligere, har hun jobbet med løpet både for Mediehuset Altaposten og NRK.

Gyda Hesla blir ny programleder for Finnmarksløpet 2022. Foto: Christopher Homan / NRK

Hun er opprinnelig fra Asker, men har bodd og jobbet i Finnmark i snart tjue år. Hun føler seg dermed som finnmarking i hjertet. Ikke minst den uka Finnmarksløpet går.

– Finnmarksløpet er rett og slett ekstrem idrett i ekstrem natur. Som journalist i Finnmark blir man litt ekstra stolt over det flotte fylket sitt denne uka, sier hun.

– Hundekjøring er en sykdom

Det å ha en solid makker som Dalby ved sin side er en trygghet. Ikke minst er det stas at hele Norges villmarkskonge, Lars Monsen, styrker laget.

– Lars Monsen var med på å gjøre Finnmarksløpet til en publikumsfavoritt da NRK begynte med sine kveldssendinger. Dette comebacket blir fantastisk for både sendingene og ikke minst for publikum, sier den kommende programlederen.

Lars Monsen varslet for få år siden at han ville legge opp som konkurranse-hundekjører. Han ler godt når NRK spør han om han noen gang vil bli å finne på startstreken igjen.

– Dette er en sykdom. Det går ikke an å si at man skal legge opp, selv om jeg har gjort det en gang før, sier han.

