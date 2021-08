Gruveselskapet Nussir mister milliardkontrakt

I dag ble det offentliggjort at kobbergiganten Aurubis terminerer sin intensjonsavtale med gruveselskapet Nussir ASA om å kjøpe kobber fra Nussirgruva i Repparfjord i Hammerfest.

Kontrakten ble signert den 11. august i fjor. Den strakte seg over ti år og var verdt rundt 10 milliarder kroner.

I en pressemelding skriver det tyske selskapet at de i denne prosessen måtte ta hensyn til sosiale forhold i tillegg til de kommersielle.

– Så mye som vi anerkjenner og ønsker gruvens tilnærming til null CO₂ -utslipp velkommen, må alle bærekraftskriterier for oss være oppfylt, sier Senior Vice president Commercial i Aurubis, Michael Hellemann.

Michael Hellemann i Aurubis sier Nussirs plan om en fullt elektrifisert gruve er i tråd med deres egne mål, men at det ikke var nok. Foto: Aurubis

– Trist for landsdelen

Videre sier Hellemann at de bare kan lykkes i fremtiden hvis de fortsetter å spre forståelsen for bærekraft på alle områder og aktiviteter i selskapet.

– Vi beklager at vi har måttet ta denne avgjørelsen på dette tidspunktet. Vårt ansvar i forsyningskjeden er grunnleggende, sier han.

Generalsekretær Anita Helene Hall i Norsk Bergindustri antar at bakgrunnen for at avtalen kanselleres, har sammenheng med aksjonene som siden i sommer har pågått i Repparfjorden.

– Generelt er det veldig trist for landsdelen og nasjonen at aksjoner får slike konsekvenser, sier Hall til NRK.

Generalsekretær i Norsk Bergindustri, Anita Helene Hall, tror protestleiren i Repparfjord har hatt mye å si for termineringen av kontrakten. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

– Ikke et økonomisk problem for oss

Direktøren i gruveselskapet Nussir, Øystein Rushfeldt bekrefter til NRK at han de siste par dagene har vært i samtaler med Aurubis.

– Vi har sammen kommet fram til at intensjonsavtalen avsluttes, sier Rushfeldt.

Detaljene i diskusjonene mellom partene, og konkret hvorfor Aurubis har valgt å trekke seg fra avtalen, vil han derimot ikke kommentere.

– Det skjer på kammerset mellom to parter.

Direktøren i gruveselskapet Nussir, Øystein Rushfeldt sier at han synes det er trist at avtalen med Aurubis er avsluttet, men at det ikke blir problematisk å finne ny samarbeidspartner. Foto: Kristian Sønvisen Bye / NRK

Selskapet Aurubis var Nussir sitt førstevalg ifølge direktøren, men mener det ikke vil være noe problem å få på plass en ny avtale med et nytt smelteverk.

– Å selge produktet er ikke noe problem, sier Rushfeldt og fortsetter:

– Vi ser at Europa skal nå inn i en periode med ekstreme omstillinger i forhold til å nå klimamål og da må man ha kobber i utrolig store mengder. Og det er altfor få gruver som startes opp, altfor få, så vi kommer ikke til å bli fri for kjøpere.

Rushfeldt mener de dermed kan få på plass en enda mer gunstig avtale med neste selskap.

– Da går vi inn i en diskusjon med en kjøper på et tidspunkt hvor kobberpris og behovet for kobber har endret seg dramatisk fra august i fjor, da vi gjorde avtalen med Aurubis. Så vi kommer da ut i en avtale som sannsynligvis gir enda bedre betaling og betingelser.

Et nådestøt

Leder for Natur og ungdom, Therese Hugstmyr Woie, sier det ikke lenger er noen internasjonale investorer eller politikere som ser på dette som en grønn industrisatsing lenger.

– Jeg ser på dette som et nådestøt mot prosjektet. Nå har verdens største kobberprodusent sagt at dette ikke er miljømessig forsvarlig, sier hun.

Hugstmyr Woie har sammen med en rekke andre aksjonister satt opp en protestleir i Repparfjorden mot gruveprosjektet.

Der har de vært siden 23. juni og har hindret grunnarbeidet med prosessanlegget til Nussir tre ganger.

Woie forteller at de har ingen planer om å pakke sammen sakene ennå.

– Det viser seg at Nussir har hatt problemer på bakrommet. Vi kommer ikke til å gi opp leiren. Vi kommer til å være her til vi har en sikker beskjed om at prosjektet ikke kan settes i gang, sier hun.

Leder i Natur og Ungdom, Therese Hugstmyr Woie, mener dette viser at ingen kan kalle gruveprosjektet grønt lenger. Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Norske Samers Riksforbund glade for oppløsningen

Norske Samers Riksforbund (NSR) skriver i en pressemelding at oppløsningen av avtalen er et sterkt signal.

– Aurubis vil ikke bli assosiert med forurensning av fjordene og overkjøring av urfolks rettigheter, sier NSRs presidentkandidat Silje Karine Muotka.

NSR sendte brev til Aurubis den 14. august, tre dager etter avtalen ble signert, med oppfordring om å terminere kontrakten. Det gjorde de på grunn av på hvilke konsekvenser de mener Nussir-gruven ville hatt for samiske interesser.

– Gruveprosjekter som bryter med urfolksrettighetene bør ikke realiseres. Det er enda ikke for sent å snu i Nussir-saken, og vi håper at et nytt storting vil vurdere saken på nytt, sier NSR-leder Runar Myrnes Balto.