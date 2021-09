Støre: Plan A ligger fast – har ingen alternativer

Valgresultatet viser at Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV kan danne en flertallsregjering sammen. Det er også hva Støre kaller «Plan A».

Men fra SP har det gjennom valgkampen vært uttrykt en sterk skepsis til å gå inn i regjering med sistnevnte.

Støre skal nå ha samtaler og sonderinger for å se om hans drømmeregjering med tre partier har livets rett.

I ettermiddag satt han i sentralstyremøte i Arbeiderpartiet.

– Vi oppsummerer med at vi har vunnet dette valget, vi har fått et skifte og blitt det klart største partiet. Vi har fått flertall for plan A. En flertallsregjering med Sp og SV. Vi har ingen andre alternativer, sier Støre på en pressekonferanse.

– Gode samtaler

Støre sier han vil ta den tiden som trengs for å lande regjeringskabalen.

– Jeg har snakket både med Vedum og Lysbakken, og vi vil fortsette å ha samtaler de neste dagene. Det er samtaler preget av fortrolighet og respekt for hverandre. Jeg opplever at det er gode samtaler, sier Støre.

Ifølge Støre har han snakket med Vedum flere ganger, men at man ikke har gått i gang med forhandlinger ennå.

– Vi skal bli enige om en tilnærming. Nå handler det om å fordøye valgresultatet, sier Støre.

Han sier han også vil snakke med Rødt og MDG i denne prosessen.

– Vi har invitert til samtaler med de fire partiene i tillegg til oss som ønsker et skifte, det gjør vi etter størrelse.

Noen tidsfrist vil ikke Støre komme med i dag.

– Vi skal legge grunnlaget for et godt og langvarig samarbeid. Da tar vi den tiden vi trenger for å oppnå det målet. Sentralstyret har gitt full tilslutning til det arbeidet vi skal inn i, sier Støre.

SV har varslet at de vil sende et eventuelt forhandlingsresultat ut på uravstemning i partiet. Støre sier han tar dette til etteretning.

Vedum: Snakkes i morgen

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum bekreftet overfor NRK tidligere i dag at han skal ha samtaler med Støre onsdag.

– Dersom ting går som vi ønsker, vil vi gå inn i mer formelle prosesser inn mot neste helg, sier han.

Til tross for at Arbeiderpartiet og Senterpartiet ikke fikk flertall, så er en regjering av disse to partiene fortsatt plan A, for Vedum.

– Vi ønsker en regjering med Senterpartiet og Ap for å få en ny kurs. Vi mener det er best, sier Sp-lederen som mener at SV vil kunne støtte mange saker fra en slik regjering.

Vedum sier det ligger mange gode politiske løsninger i krysningspunktet mellom Ap og Sp.

– En regjering er bare et middel. Det er løsningene som er viktig. Nå skal Støre og jeg snakke sammen i morgen.