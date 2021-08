Pakkene av middagsproduktet med det nye designet ble observert i Alta fredag.

Joikakaker heter fra nå av «VILTi».

Det var Altaposten som først omtalte saken.

Nortura, som produserer produktet, har bestemt seg for å gjøre endringer etter at det i fjor ble utsatt for kraftig kritikk.

Debatten dreide seg hovedsakelig om karikaturen av den samiske gutten som hadde prydet Joika-boksen i over 60 år.

Den blusset for alvor opp etter at Nortura og gjenbruksappen Tise lanserte en konkurranse der deltakerne kunne vinne klær inspirert av merkevaren Joika.

Det var samarbeidet mellom gjenbruksappen Tise og Nortura som satte fyr på debatten om joikakakene. Foto: Skjermdump Tise / Bildemontasje: Anders Boine Verstad

Flere mente da at joikakakenes design med den karikerte samegutten var utdatert og et kulturhistorisk gufs fra en svunnen tid.

Les mer: Opprør mot karikaturer og kallenavn: – Vi er mennesker, ikke maskoter

Allerede før debatten oppsto, hadde produsenten planer om å endre på utseendet til Joikakakene. Men hvilke endringer de ville gjennomføre, var de usikre på.

Fikk rådgivning

Nortura har samarbeidet med Samerådet og Sametinget om endring av emballasjen og det nye navnet.

– Det har vært helt essensielt for oss å ha en tett dialog med dem underveis fordi det sikrer at vi ivaretar den samiske kulturen på en god måte, sier Henriette Bergli Eriksen, markedssjef i Nortura.

Les mer: Samegutten og Joika-navnet kan bli fjernet

Først bestemte Nortura seg å bytte hermetikkboks med pappkartong. Men etter den store debatten kom det flere endringer. Her er det gamle utseende av kjøttboller. Foto: Håkon Vårhus Sagen / NRK

Samerådet er godt fornøyde etter nesten ett års felles arbeid.

– Det har vært et kjempeinspirerende samarbeid for å bringe denne boksen fra 1960-tallet til 2021 hvor folkefavoritten jo hører hjemme, sier Christina Hætta, leder i samerådets kulturavdeling.

Samerådet er en politisk organisasjon som fremmer samer i Finland, Norge, Russland og Sverige. Samerådet ville allerede i fjor fjerne både samegutten og Joika-navnet fra pakken med kjøttbollene.

Tidsriktig

Samegutten skulle etter planen fjernes fra pakken i fjor, ifølge Nortura. Navnet trengte de imidlertid mer tid til å pønske ut, og nå har Samerådet fått sitt fulle ønske oppfylt.

– Vi er veldig fornøyde med byttet av navn og synes det er veldig tidsriktig. Jeg syns også at emballasjen har blitt kjempefin, sier Christina Hætta, leder i samerådets kulturavdeling.

For henne var det viktig å finne et utseende for landets kjente kjøttboller som holder dagens standard for bruk av samisk profil.

Christina Hætta, leder i samerådets kulturavdeling, mener at den forrige emballasjen av kjøttboller fortsatt bidrar til å opprettholde gamle holdninger om samer. Foto: privat

– Vi har gitt tilbakemeldinger på hvordan man skal navigere seg i et produkt som ikke er samisk, men som allikevel har en viss samisk profil, sier Hætta.

Samtidig mener hun at det nye navnet «VILTi» passer fint til kjøttbollene.

– Det er jo et produkt med vilt i. Vi er kjempepositive for at Nortura ønsker å bidra til å markedsføre vilt kjøtt og reinkjøtt.

Les mer: Prøver å selge joikaboks for 10.000 kroner: – Noen mener jeg er tjukk i hodet

Hætta håper også at andre institusjoner kan la seg inspirere av samarbeidet som Samerådet og et kommersielt selskap har hatt.

– Det kan fremstå som et godt eksempel på alt det positive man kan oppnå når man samarbeider med de samiske miljøene om sånn type produkter, sier Hætta.

Flere skifter navn og design

Siden 2020 har flere merkevarer og lag fikk endret sine navn som hadde kulturell appropriasjon i design eller navn.

Kulturell appropriasjon Ekspandér faktaboks Kulturell appropriasjon innebærer at en person som tilhører en kultur av høy status tilegner seg noe fra en kultur av lavere status.

Uttrykket er i utgangspunktet negativt ladet.

Begrepet cultural appropriation er opprinnelig amerikansk, oppstått i et USA der 250 år med slaveri og etterfølgende rasesegregasjon er et nasjonalt traume. Kilde: Wikipedia

I Norge er Diplom-Is det mest kjente eksempelet. Etter 90 år erstattet iskremprodusenten «Eskimonika»-figuren med «Diplom-Is Jenta».

Les mer: Diplom-is bytter ut logo – Marianne bare måtte få tak i «Eskimonika» før den forsvinner

Diplom is har fjernet urfolks figur som logo.

I USA har NFL-klubben «Washington Redskins» endret både navn og logo. Dette har skjedd etter at både sponsorer og aktivister blant amerikanske urfolk lenge har kritisert lagnavnet som rasistisk.