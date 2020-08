Opprør mot karikaturer og kallenavn: – Vi er mennesker, ikke maskoter

Flere titalls selskaper, idrettslag og andre som har brukt urfolks kulturer i sine produkter, har det siste året endret logoer og navn.

I Norge er Norturas joikakaker i den gamle innpakningen snart historie.

Diplom-IS og Hatting er også i gang med å endre navn og design på sine produkter.

I Danmark har Nationalmuseet nylig sluttet å bruke ordet eskimo. En dansk isprodusent kvitter seg også med merkevaren «Eskimo».

Stjernekamp-vinneren fra nord er glad for disse endringene.

– For meg er det en selvfølge at stereotypier av samer og andre urfolk ikke hører hjemme i 2020, sier hun.

SAMEGUTT OG JOIK: Dette er en stereotypisk fremstilling av samer, mener Ella Marie Hætta Isaksen. Hun har heller ikke sansen for at joik knyttes til produktet. – Kjøttbollene har ikke noe med joik å gjøre, sier hun. Foto: Samuel Frode Grønmo / NRK

– Måtte stålsette meg

Logo-endringene ble gjenstand for heftige diskusjoner.

SIER IFRA: – Min bestemor og mor har opplevd mer hets enn meg. Jeg har ikke opplevd den verste fornorskningstiden, og våger å si ifra om ting som ikke er greit, sier hun. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Flere mener opprøret mot urfolks-inspirerte merkevarer er unødvendig,

På sosiale medier blir samer latterliggjort og hetset.

Også Hætta Isaksen fikk gjennomgå i kommentarfeltene.

– Jeg skal ærlig innrømme at det har vært tøft. Det siste året har jeg blitt sjikanert mer enn noen gang før. Jeg stålsatte meg. Jeg visste at i år var jeg klar for å tåle dette, sier hun.

– Stolt av å være urfolk

22-åringen fra Tana tenker på fremtidige generasjoner.

I et lengre perspektiv vil små seiere til sammen betyr mye for samer, mener hun.

– Jeg er stolt av å være urfolk. Det håper jeg mine fremtidige barn også blir. De skal slippe å se sin kultur fremstilt på en stereotypisk måte, sier Hætta Isaksen.

Hun gleder seg over at urfolk andre steder i verden også har fått gehør for disse sakene.

– Vi er mennesker, ikke maskoter

I USA feirer også professor Charlene Teters ved Institute of American Indian Arts en seier.

SPOKANE: Charlene Teters er av spokane-folket, en urfolksgruppe som tradisjonelt har bebodd østlige deler av delstaten Washington. Foto: Pressebilde

Hun er lykkelig over at en av verdens største sportsklubber, «Washington Redskins», omsider skifter navn.

– Vi er mennesker. Ikke maskoter. Disse logoene og kallenavnene reduserer oss til tegneseriefigurer, og umenneskeliggjør oss, sier hun.

«Redskins» (rødhuder) er brukt som skjellsord på urfolk i Amerika.

Etter at «Washington Redskins» annonserte navnebytte, har andre sportsklubber og skoler gjort det samme.

Et ølbryggeri i Wisconsin har også kommet til at deres logo er utdatert. (Ekstern lenke på engelsk)

Liste over skoler og organisasjoner i USA og Canada som i 2020 har droppet «urfolks logoer»: Ekspandér faktaboks 2020, Feb. 28 -- South San Francisco High School (CA) drops Warriors logo and mascot at request of students, who gathered 400 student signatures.

2020, March 10 -- Paw Paw (Michigan) School Board votes to eliminate "Redskins" nickname by vote of 6 - 1.

2020, May 20 -- Auburndale School District (Wisconsin) chooses Eagles to replace Apaches.

2020, June 23 -- Roseville School Board (MN) adopts policy prohibiting clothing that depicts Native American stereotypes.

2020, June 29 -- Guilford Board of Education (CT) votes to drop the Indian nickname and mascot from their Public Schools.

2020, July 1 -- Shady Side Academy (Pittsburgh, PA) drops Indians as mascot and name competitive teams.

2020, July 1 -- Nashoba Regional High School (Bolton, MA) to replace "Chieftains" on unanimous School Committee vote.

2020, July 2 -- Anderson High School (OH) drops Redskins mascot and nickname by 4-1 vote of Forest Hills School Board.

2020, July 13 -- The Washington NFL Team announces it will replace its longtime nickname Redskins after decades of controversy.

2020, July 16 -- Edmonton (Canada) CFL team announces it will change their name from Eskimos.

2020, July 17 -- Mutual of Omaha Insurance Company announces it will drop its Indian head logo, which was first adopted in 1950.

2020, July 20 -- Clinton High School (Clinton, MI) drops nickname Redskins on unanimous vote by the Board of Education.

2020, July 28 -- Winton Woods High School (Cincinnati, OH) retires Warriors mascot and logo on unanimous vote by Board of Education.

2020, July 28 -- Winchester High School (Winchester, MA) retires Sachem Indian head logo on unanimous vote by school committee after a five hour meeting.

2020, July 31 -- Leinenkugel Beer company announces it will retire the Native American woman on its logo.

2020, Aug. 4 -- Cincinnati Country Day School (OH), a private preK-12 school, changes from Indian mascot on vote of Board of Trustees. Will select a new mascot during 2020-21 school year.

2020, Aug. 5 -- Barnstable High School (Hyannis, MA) drops Red Raider mascot, nickname, and logo after students had requested it at the School Committee's June meeting. The vote was 3-0 with 2 abstentions.

Se 2020, Aug. 6 -- Thunderbird High School (Phoenix, AZ) drops Chiefs nickname, mascot, and logo by unanimous vote (5-0) of Glendale Union High School District Board. Kilde: Jay Rosenstein Productions ( De har laget dokumentaren «In Whose Honor?» Et kritisk blikk på idrettens bruk av urfolkslignende maskoter i USA) http://jayrosenstein.com

– Skolene har et stort ansvar

Gjennom navn som chief (høvding) og redskins (rødhud) har skolene opprettholdt stereotypier av landets urfolk, mener Teters.

Og til de som mener dette er trivielle og små saker, sammenlignet med kamper for landrettigheter og styrking av språk, har 68-åringen en klar beskjed:

– Husk hva slags syn på urfolk slike kallenavn og maskoter har innprentet til resten av befolkningen. Til barn og ungdom som kanskje er fremtidige dommere og lærere.

– Urfolk vil aldri bli tatt på alvor og behandlet som likeverdig personer, så lenge vi ikke oppfattes som mennesker, men mytiske figurer, sier Charlene Teters.

DEMONSTRASJON: Charlene Teters har gått i bresjen for å få klubber som «Washington Redskins» til å kvitte seg med et navn som urfolk opplever som rasistisk. Foto: Privat

Modige ungdommer

9. august er FNs Internasjonale dag for urfolk. (ekstern lenke)

Fortsatt er kampen mot rasisme og brudd på menneskerettigheter aktuelle kampsaker.

VIKTIG SEIER: Det at nettopp storklubben «Washington Redskins» skifter navn, har stor gjennomslagskraft, tror Laila Susanne Vars. Det er ofte vanskeligere å få gehør hos myndigheter enn hos private selskaper i slike saker, sier hun. Foto: Liv Inger Somby / NRK

Med det som bakteppe er det ikke rart at urfolk vil fjerne diskriminerende navn og logoer, mener Laila Susanne Vars.

Hun er leder for FNs ekspertgruppe for urfolks rettigheter (EMRIP).

– Urfolk finner seg ikke lenger i at andre bestemmer hvordan de skal fremstilles. De vil selv bestemme hva som er akseptabelt, sier Vars.

Dette er viktigere for de unge enn for dem som deltok i rettighetskamper på 70 og 80 tallet, mener Vars.

– De er kanskje modigere enn foreldrene var, som har opplevd mer rasisme. Den generasjonen våget ikke i like stor grad å ta til motmæle mot krenkende fremstilling av urfolk, sier hun