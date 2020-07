– Noen mener jeg er tjukk i hodet som tror jeg kan få 10.000 kroner for en boks. Den ble lagt ut med en dråpe satire.

Det sier Nicolai Bjerknes Slinning om annonsen han la ut på Finn.

Torsdag kom beskjeden om at Nortura velger å endre både navn og design på Joika-produktet . Tiden var moden for et skifte, mente Nortura.

Bakgrunnen til endringen er den karikerte samegutten som figurerer på boksen sammen med navnet.

GJENSTAND FOR DEBATT: Den gamle hermetikkboksen fylt med Joikakaker er nok en gang i vinden. Foto: Terje Pedersen / NTB

Etter endringen ble offentlig, var Slinning raskt på ball. Han la ut salgsannonsen samme kveld. Etter det har reaksjonene rent inn.

Mandag ettermiddag har nærmere 5.500 personer sett annonsen, ifølge Slinning.

– Det er litt overraskende at en boks med joikakaker skaper et så stort engasjement, sier Slinning.

Boksen det er snakk om ble kjøpt før Nortura gikk over til kartonger .

Se noen av boksene som selges og ønskes kjøpt:

– Kan nok gi et par hundrelapper

Hvor mange hermetikkbokser det finnes rundt omkring i Norge, er vanskelig å si. Men det som er sikkert er at Slinning kan se langt etter å få 10.000 kroner for boksen.

– Prismessig er det vanskelig å si hvor mye den kan gå for i dag, men noen samlere kan nok gi et par hundrelapper, sier Bjørn Løvnæseth, markedsansvarlig hos Samler & Antikkbørsen.

KAN BLI POPULÆR: Bjørn Løvnæseth, som jobber med antikviteter og samleobjekter, fant tilfeldigvis også en boks Joikakaker på hytta. Foto: Privat

Han sier det er en viss interesse for boksene allerede nå, men man må vente et par år før boksene stiger i pris.

– Hermetikkboksen har vært en sikker vinner, så det er ikke noe oppsiktsvekkende at så mange har sterke meninger om endringen, sier Løvnæseth.

Sunn debatt, mener retorikkekspert

Og meninger har det vært nok av. Debatten har rullet siden midten av april. Da inngikk Nortura et samarbeid med gjenbruksappen Tise . Kritikken gikk ut på at boksen skildrer en stereotypisk framstilling av samene.

Etter navn- og designendringen har folk nok en gang tatt til tastaturet.

«Storm i vannglass», «krenket» og «trist» var gjennomgående ord i kommentarfelt.

– Det er sterke motsetninger mellom majoriteten og minoriteten, sier Kjell Lars Berge, retorikkekspert ved Universitetet i Oslo.

BRA MED UENIGHET: Retorikkekspert ved UiO, Kjell Lars Berge, mener samfunnet utvikler seg når man tør å ta slike debatter. Foto: Anders Boine Verstad / NRK

Han mener debatten er sunn.

– At man får debatt om dette gjør at man viser hvilke motsetninger vi har. Dette gjør at man kan komme videre og få et sunnere syn på hverandre og endre holdninger, mener Berge.

Samtidig poengterer han at man burde ordlegge seg respektfullt og skjønne at folk kan ha andre standpunkt.

Skrur ikke prisen ned

Slinning, som selger joikaboksen, har også mottatt et par krasse meldinger på annonsen.

Selv tar han dette med et smil og håper at meldingene han har fått har blitt skrevet med et glimt i øyet.

Han har foreløpig ikke fått noen konkrete kjøpere. Selv om han ikke har fått til en avtalte, selger han ikke for enhver pris.

– Jeg blir å beholde den enn så lenge, men hvis noen mot formodning kommer med et reelt bud, er jeg villig til å selge, sier Slinning latterfullt.