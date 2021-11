Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Saken er ferdig etterforsket. Politiet vil sende sin innstilling vil forhåpentligvis være klar før jul, sier etterforskningsleder Lisa-Mari Ellingsen til NRK.

Dermed skal saken etter planen bli oversendt statsadvokaten før jul.

Politiet innledet etterforskning av selskapet i august i fjor, etter koronautbruddet der mer enn 70 personer ble smittet og 69 kommuner ble rammet av utbruddet på skipet. Det er ikke dokumentert om smitten spredte seg videre ut i samfunnet, etter at passasjerene kom hjem.

Ellingsen sier politiet per nå ikke kan si noe om hva politiet har funnet ut.

– Jeg kan ikke kommentere innholdet i etterforskningen. Det får vi heller komme tilbake til når saken er påtaleavgjort.

Politiet har arbeidet med saken ut fra straffelovens bestemmelser om smitteoverføring, ut fra smittevernloven og skipssikkerhetsloven.

Selskapet Hurtigruten kan risikere en større bot etter håndteringen av utbruddet. Ellingsen har tidligere beskrevet at de har sett på om enkeltpersoner kan ilegges straff.

Ledelsen i Hurtigruten har følgende kommentar til at etterforskningen nå er ferdig:

– Denne etterforskningen har tatt lang tid og politiet oversender nå på nytt sakens dokumenter med innstilling til statsadvokaten. Det er statsadvokaten som skal foreta en endelig vurdering og avgjørelse i saken. Hurtigruten Cruise AS avventer nå en slik endelig avgjørelse.

Det skriver Catriona Loughran, VP Group Communications i Hurtigruten Group, i en e-post.

Har utvidet etterforskningen to ganger

Etterforskningen av Hurtigruten har tidligere vært utvidet to ganger etter at statsadvokaten har bedt om ytterligere etterforskningsskritt.

Advokat Berit Reiss-Andersen i advokatfirmaet DLA Piper representerer Hurtigruten i etterforskningen og har tidligere sagt til NRK at Hurtigruten har tillit til at det gjøres en grundig etterforskning.

– Vi er informert om at statsadvokaten har sendt saken tilbake til politiet og bedt om ytterligere etterforskning. Hurtigruten har tillit til at påtalemyndigheten sørger for at det gjennomføres den etterforskning i saken som er nødvendig. Utover det har ikke Hurtigruten noen kommentar, sa Reiss-Andersen til NRK 25. juni i år.

Det omfattende smitteutbruddet er kjent langt ut over Norges grenser.

Rutinesvikt

MS «Roald Amundsen» kom til havna i Tromsø fredag 31. juli 2020.

Skipet hadde da vært på en ukes cruise rundt Svalbard. Senere viste det seg at mange, både mannskap og reisende, var smittet av korona.

Passasjerene fikk gå i land som planlagt. Utbruddet ble en krevende situasjon for helsepersonell og ansatte i Tromsø kommune.

Konserndirektør Daniel Skjeldam har forklart at den manglende varslingen kom av rutinesvikt. Dette står også i en granskingsrapport, som blant annet peker på svikt i rutiner blant de ansatte.

NRK har imidlertid dokumentert hvordan ledelsen i Hurtigruten og norske myndigheter skal ha blitt informert om mistanke om et smitteutbrudd på skipet – to dager før skipet kom til Tromsø havn. Likevel ble det ikke iverksatt tiltak for å begrense smittespredning.

Verken passasjerer, ansatte eller lokale myndigheter ble varslet. Skipet ble heller ikke umiddelbart satt i karantene.

Ledelsen i Hurtigruten har hele tiden avvist at de visste om mistanker om smitteutbrudd allerede onsdag 29. juli i fjor.