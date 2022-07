– Konsekvensene av den lovlige arbeidskonflikten i SAS utgjør ikke en umiddelbar fare for liv og helse, skriver Helsetilsynet i en SMS til NRK.

Helsetilsynet har fulgt flystreiken tett, da den har hatt konsekvenser for pasienttransport i Norge.

I går hadde statsforvalteren i Nordland og Troms og Finnmark hastemøte om flystreiken, og konsekvensene for pasienttilbudet i Nord-Norge.

Flere sykehus i Nord-Norge har varslet at streiken skaper utfordringer for helsetilbudet. Det har vært problemer med å få kritisk personell tilbake på jobb, samt å få på plass vikarer.

– Utfordringen øker mot helgen og utover neste uke, sier Einar Bugge, fungerende direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

UTFORDRENDE: Fungerende direktør ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Einar Bugge, sier at bemanningssituasjonen kan bli utfordrende mot helgen. Foto: Jan Fredrik Frantzen / UNN

Ifølge han er det etter hvert flere ansatte som ikke kommer seg hjem fra ferie på grunn av streiken.

– Det er kanskje den største utfordringen på sikt.

I tillegg skal det komme flere vikarer til helgen. Dersom disse ikke kommer, kan sykehuset få store utfordringer.

– Det er ikke så mye vi kan gjøre for å få folk tilbake på jobb. Det er den enkeltes ansvar å stille på jobb når man skal.

Kommunehelsetjeneste sliter

Helse, omsorg og velferd i Sør-Varanger kommune sliter med å opprettholde normal drift som følge av flystreiken. Kommuneledelsen har deltatt i statusmøte med statsforvalteren, helseforetaket og Helsetilsynet.

Ordfører i Sør-Varanger kommune, Lena Norum Bergeng sier at situasjonen både er alvorlig og prekær.

– Situasjonen er alvorlig, fordi vi får jo ikke folk tilbake fra ferie. Vi har måttet skalere ned tilbudet vårt, og det går spesielt hardt utover hjemmebasert omsorg, sier Norum Bergeng.

ALVORLIG: Ordfører Lena Norum Bergeng sier at hjemmetjenesten blant annet ikke får vasket hjemme hos folk på grunn av lav bemanning. Foto: Kristina Kalinina / NRK

Ordføreren forteller at de for tiden mangler såpass mange på jobb at de ikke får utført enkelte hjemmetjenester.

– Vi håper at det blir en løsning veldig, veldig snart. Hvis ikke må man inn med tvungen lønnsnemnd.

Hun sier at det imidlertid ikke fare for liv og helse enda.

Har tatt ned noe drift

Ida Sundby, kommunikasjonsrådgiver ved Finnmarkssykehuset, forteller at sykehuset er sårbare med tanke på personellsituasjonen.

Hun forteller at helseforetaket allerede har tatt ned noe drift, både poliklinisk og operasjoner.

– I neste uke skal en del vikarer komme, og vi har ikke klart å få til alternativ transport per nå. Det jobbes kontinuerlig med å finne alternative løsninger.

En løsning kan være å tilbakekalle personell fra ferie.

STREIKERAMMET: Finnmarkssykehuset har tatt ned noe planlagt drift. Foto: Stian Strøm

– Vi har medarbeidere som gjør det de kan for å sikre forsvarlig drift hos oss, blant annet er det personell som går doble vakter, sier Sundby.

Blir krevende neste uke

– Vi vet fra møtet i går at vaktlistene i neste uke er enda mer utfordrende. Flere går på ferie, og dersom streiken fortsetter befinner helsepersonell seg i andre land eller på feriesteder, sier Elisabeth Vik Aspaker, statsforvalter i Troms og Finnmark.

KREVENDE: – Det er en krevende situasjon, sier Elisabeth Vik Aspaker, statsforvalter i Troms og Finnmark. Foto: Tonje Hareland

Fungerende fylkeslege i Troms og Finnmark, Astrid Teigland, sier at situasjonen for helsetilbudet akkurat nå er sårbar, men under kontroll.

Hun forteller også at det kan bli vanskeligere med bemanning neste uke dersom streiken fortsetter.

– Muligens kan noe planlagt behandling måtte utgå til fordel for å ivareta akuttberedskapen, fordi bemanningen på sykehusene kan være så liten.

LO: Sykehusene planlegger ikke godt nok

LO mener problemene bunner i at sykehusene ikke planlegger godt nok, og at de baserer seg på altfor stor bruk av vikarbyråer.

– Dårlig planlegging på sykehusene kan ikke være begrunnelse for en eventuell tvungen lønnsnemnd for SAS-pilotene, sier LO-nestleder Sissel Skoghaug.

Hun sier sykehusene gjør seg selv sårbare ved å planlegge drift med innleie av vikarer i stedet for fast ansatte.

DÅRLIG PLANLEGGING: LO-nestlederen mener at dårlig planlegging på sykehusene ikke kan være begrunnelse for en eventuell tvungen lønnsnemnd for SAS-pilotene. Foto: Jan Lillehamre / Fagforbundet

Det bør dessuten være fullt mulig å frakte pasienter og ansatte dit de skal selv om SAS-pilotene streiker, mener Skoghaug. Det er flere andre aktører som driver persontransport i Nord-Norge, og det bør ikke være umulig å få kritisk personell til sykehusene, ifølge LO-nestlederen.

Hun avviser også påstander om at det ikke finnes realistiske transportmuligheter for pasienter i regionen.

– Pasienter behandles i all hovedsak innad i sin helseregion, og transport av pasienter foregår i stor grad med annen transport enn med SAS, sier hun.

Fungerende direktør ved UNN, Einar Brugge, sier at de gjør ferieavviklingen så godt de kan.

– Vi unner alle våre ansatte ferie, og da trenger vi vikarer for å få dette til å gå rundt.