SAS-forhandlingane startar onsdag

Leiar for SAS Norge Flygerforening, Jan Levi Skogvang, stadfestar til NRK at forhandlingane skjer på onsdag.

– Det skjer i morgon slik svensk meklar stadfestar, skriv han i ein SMS.

– Nokon spesiell grunn til at det ikkje skjer i dag?

– Nei, det veit vi ikkje. Litt rart at SAS vil ha oss til møte samtidig som at det ikkje ser ut til å haste meir enn at det kan vente til i morgon, seier Skogvang.

Jan Levi Skogvang i SAS Norge Flygerforening synest det er rart at SAS vil vente med forhandlingane til i morgon. Foto: ksenia novikova / nrk

Forhandlingane skal igjen finne stad i Stockholm.

Streiken, som er anslått å koste SAS 100–130 millionar kroner dagleg, er no inne i sin åttande dag. 900 pilotar gjekk ut i streik måndag 4. juli.

Må finne løysing saman

Den svenske meklaren stadfesta det først til danske TV 2. Dansk Pilotforeining stadfestar også til Ritzau at forhandlingane startar onsdag.

Måndag blei partane einige om å returnere til forhandlingsbordet. Det blei då antatt at forhandlingane truleg ville starte tysdag.

Sjef for SAS Noreg, Kjetil Håbjørg, sa då at selskapet var villig til å ta sitt ansvar i prosessen, samtidig som meklinga ville krevje innrømming frå begge partar.

– Dette er ein diskusjon om SAS si framtid, om SAS sin eksistens Det gjer det sjølvsagt veldig tøft for oss.

Tal frå Avinor viser at minst 159 SAS-flygingar er innstilte som følge av streiken tysdag, skriv NTB. Minst 30.000 passasjerar blir ramma dagleg.