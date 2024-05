– Bare det å rasle med atomvåpnene er særdeles alvorlig og noe vi selvfølgelig tar sterkt avstand fra, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

7. mai ble Vladimir Putin formelt innsatt som Russlands president i seks nye år. Dette blir hans femte periode som president i Norges naboland i øst, og planene hans for framtida er mange.

Ifølge avisa The Barents Observer vil Moskva bygge en dronebase for å overvåke den arktiske kysten. Planene kom bare dager etter den norske regjeringa varsla ei stor satsing på forsvarsdroner på Andøya.

Putin har også bestilt en militærøvelse hvor det skal trenes på å bruke taktiske atomvåpen.

– Russland har truet med atomvåpen i ulik grad de siste to årene. Vi vet hvilken kapasitet de har, og i praksis vil terskelen for å bruke atomvåpen være ekstremt høy. Men at de snakker om dette er selvfølgelig svært alvorlig, sier Gram.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) tror terskelen er høy for at Putin tar i bruk atomvåpen, men tar like fullt hans atomvåpenrasling på alvor. Foto: Ismail Burak Akkan / NRK

På Norges første utskytingssenter for satellitter avviser de nå utenlandske studenter fra Kina og Russland.

Sikre stabilitet og forutsigbarhet

Gram er ikke overrasket over at Russland planlegger å bygge en dronebase.

– Vi må regne med at Russland generelt har et stort etterretningsbehov mot vesten, og ikke minst i nord. De har et veldig viktig militærbasekompleks på Kolahalvøya med mange av sine strategiske våpen, så det er ikke noe overraskende, sier han.

Gram viser til at det russiske forsvarets tradisjonelle styrker er svekket fordi mange er sendt til Ukraina hvor de har blitt skadd eller drept.

Strategiske våpen, atomvåpen og ubåter er derimot intakt i nord, noe som gjør det viktig for dem å beskytte basekomplekset sitt.

– Derfor er det viktig for oss og våre allierte å følge med på russisk aktivitet i nord, det er også vårt nærområde. Vi følger med på situasjonen og prøver å være til stede på en måte som best mulig kan sikre stabilitet og forutsigbarhet i nord, sier Gram.

– Vise seg som leder på hjemmebane

Kari Aga Myklebost er professor i historie ved UiT Norges arktiske universitet.

Hun mener Putins våpenrasling er for å vise seg som en leder på hjemmebane.

– Russland er en kjernevåpenmakt og kan handle irrasjonelt, det må vi hele tiden ha med oss. Mitt poeng er at dette også er en beskjed til hjemmepublikummet. Hans image er at han er en sterk leder som har kapasitet til å forsvare Russland, sier Myklebost.

Kari Aga Myklebost er professor i russisk historie ved UiT. Foto: Annabelle Kårvåg Sørensen / NRK

Hun viser til at den russiske statskanalen, både under Putins innsettingsseremoni og på landets 9. mai-markering, har storslåtte gjennomregisserte TV-sendinger som går ut til landets innbyggere.

– Han flekser muskler mot vesten for å framstå som en ekte leder som kan vise vei inn i en gylden framtid der den russiske sivilisasjonen er likeverdig med den amerikanske sivilisasjonen. Det er en retorikk som er veldig viktig for hjemmepublikum, sier Myklebost.

– Har fått en øyeåpner

Myndighetene i Russland bruker propaganda for å rettferdiggjøre blant annet krigen mot Ukraina for sine innbyggere. Myklebost sier dette er mye av forklaringa for hvorfor det ikke er større motstand mot krigen i Russland.

Hun viser til at Norge også blir brukt i Russlands propaganda.

I blant annet Kirkenes har norske og russiske myndigheter sammen markert de falne sovjetiske soldatene hver 9. mai. Ifølge Myklebost har dette blitt brukt i russisk propaganda over tid som et bevis på norsk støtte i Russlands kamp mot nynazismen i Europa.

Dette er en del av retorikken de har bygd opp over tid, før de startet invasjonen av Ukraina.

– Vi må snakke om det. Så tror jeg også vi må vurdere om det er i norsk interesse å ha et generalkonsulat i det som i dag er en utsatt grenseregion, sier Myklebost.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram mener at også norske innbyggere må være bevisste på hvordan falske nyheter kan forme meninger og motstand.

– Vi følger godt med på ulike sider av russisk aktivitet, men jeg tror også vi skal erkjenne at vi har fått en øyeåpner på hvordan minnesmerker i nord har blitt brukt i Russland sin minnepolitikk. Det er viktig at kommuner, innbyggere og myndighetene er bevisst på at det kan misbrukes, sier Gram.

Se søndagens Helgemorgen: