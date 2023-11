Ordføreren i Sør-Varanger føler seg så truet at bildet av dronen er anmeldt til politiet.

– Det er krefter som ønsker å gjøre meg litt redd. Som ønsker å få meg til å tie stille, men jeg er veldig tydelig på at jeg ikke lar meg bølle med, sier Mæland.

Russlands krig i Ukraina øker spenningen i Kirkenes. Midt i byen står frigjøringsmonumentet. Statuen ærer sovjetiske soldater som drev tyske tropper ut av Øst-Finnmark i 1944.

Da årsdagen skulle markeres 25. oktober i år, ble det en konflikt mellom Mæland og den russiske konsulen. Han flyttet bort den russiske kransen. Årsaken var at den ble lagt over kransen til kommunen. Hendelsen har ført til skarpe kommentarer i sosiale medier.

Øker sikkerheten

Som kjent har Russland gått til full krig mot Ukraina. Derfor ville ikke Sør-Varanger kommune ha noen markering i år sammen med russiske myndigheter. Dette har vært vanlig. Den russiske konsulen som har kontor i Kirkenes, møtte likevel opp.

I en åpen gruppe på Facebook blir Mæland sjikanert for det han gjorde. Her blir også folk som støttet ordføreren ved å klappe, omtalt som hjernevasket.

Det er denne facebook-profilen som la ut bildet ordføreren i Sør-Varanger oppfatter som så truende at saken er anmeldt til politiet.

Det er på denne gruppa det ble lagt ut et manipulert bilde av Sør-Varangers ordfører med en rakett – en angrepsdrone – siktet inn mot hans hode.

Personen som la ut bildet, kan ha en falsk profil. Det fordi profilbildet trolig er laget ved hjelp av kunstig intelligens. Denne posten er nå fjernet.

Likevel reagerer Mæland så sterkt at saken er anmeldt til politiet. Saken etterforskes som en straffesak. Dette bekrefter politiet i Finnmark. Mæland har også satt i verk tiltak for å sikre seg selv.

– Jeg må jo dessverre det. Jeg vil jo ikke at min familie skal bli påvirket av at jeg er ordfører, men jeg må jo det. Så jeg har tatt forholdsregler, sier Mæland uten å ville forklare hva dette er.

1000 roser

Mæland mener episoden ved monumentet 25. oktober var en regissert provokasjon fra russisk side.

Fredag 3. november ble statuen omkranset av et blomsterhav og levende lys. Dette ble han også overrasket over.

– Jeg så på det som en fin gest, men jeg ble litt i stuss over at det var samlet inn penger fra flere deler av Europa og Russland. Jeg setter spørsmålstegn ved om det var et forsøk på å nøre opp om noe mer rundt det som skjedde 25. oktober.

Til avisa Sagat forteller kvinnen bak aksjonen at over 1000 roser ble lagt ned. Rosehavet kom etter en spontan innsamling på Facebook. Her fikk hun inn nær 15.000 kroner fra nærmere 200 personer, ifølge henne selv. Det meste av pengene kom fra russere i hele Norge. Men penger kom også fra Latvia, Russland, Litauen, Tyskland, Ukraina, Belarus, Kirgisistan, Italia, Aserbajdsjan og Estland.

– Pengene ble brukt til å kjøpe hele 1064 roser og 60 lys, sier kvinnen til Sagat.

Over 1000 roser ble lagt ned rundt frigjøringsmonumentet i Kirkenes. Russere over hele Europa skal ha bidratt med penger til blomsterhavet. Foto: Kristin Humstad / NRK

– Jeg har ikke kontakt med russiske myndigheter. Dette var min egen idé. Vanlige folk sendte penger til meg, sier hun til NRK.

At Mæland antyder at rosehavet er et forsøk på å nøre opp under det som skjedde 25. oktober, kommenterer hun med en liten latter:

– Han fantaserer altfor mye om russere og Russland.

Roseaksjonen har fått takk fra det russiske utenriksdepartementet via Det russiske Generalkonsulatet i Kirkenes. I innlegget på Facebook hevdes det at det utvises en likegyldighet til de sovjetiske soldatene som falt i kampen for frigjøringen av Øst-Finnmark.

Hvem som har lagt ut bildet av ordføreren med en drone pekende mot hodet, vet kvinnen ikke noe om.

– Jeg har ikke peiling.

Russisk påvirkning

Ordføreren er selv sikker på at folk i Sør-Varanger og Finnmark nå er utsatt for det han mener er russiske påvirkningsoperasjoner.

Dette avviser den russiske ambassaden i Norge: «Når det gjelder uttalelser om såkalt påvirkningsoperasjon så er dette bare tull», svarer ambassaden i en e-post til NRK.

PST om påvirkning Ekspander/minimer faktaboks Flere av de fremmede etterretningstjenestene som opererer i Norge, har som oppgave å påvirke politiske beslutninger og norsk meningsdannelse. PST har så langt ikke sett omfattende påvirknings- eller desinformasjonskampanjer mot politiske prosesser i Norge. Vi må likevel være forberedt på at fremmede etterretningstjenester, især russiske og kinesiske, vil forsøke å påvirke beslutningstakere og den norske befolkningen i 2023. Påvirkningsforsøk kan ta ulike former. Fremmede etterretningstjenester vil blant annet bruke tradisjonelle medier, alternative medier og sosiale medier for å spre sine budskap. Disse mediene kan brukes til å spre desinformasjon, initiere svertekampanjer samt spre rykter og halvsannheter. I Norge vil også enkelte fremmede etterretningsoffiserer arbeide målrettet mot personer som har politisk innflytelse, for å forsøke å påvirke utfallet av enkeltsaker.Russland har i mange år vist evne og vilje til å gjennomføre påvirkningsoperasjoner i vestlige land. PST forventer at Russland også i inneværende år vil forsøke å påvirke norske beslutningstakere og den norske befolkningen i saker av stor betydning for Russland. Russiske myndigheter vil for eksempel ha mye vinne på å splitte vestlig samhold om videre militær støtte til Ukraina og økonomiske tiltak mot Russland. Russland har i tidligere år forsøkt å påvirke demokratiske prosesser og valg i flere land. PST har så langt ikke avdekket slike påvirkningsforsøk i Norge. Kina forventes blant annet å bedrive påvirkningsaktivitet mot personer i Norge som åpent kritiserer det Kina anser som sine kjerneinteresser. KILDE: PSTs nasjonale trusselvurdering 2023

På journalistkonferansen SKUP i Tønsberg i vår fortalte Politiets sikkerhetstjeneste (PST) om sine arbeidsmetoder. Her fortalte sjef kontraetterretning Inger Haugland også hvordan russiske etterretningsorganisasjoner som FSB og GRU, jobber for å påvirke samfunnsdebatten i andre land.

– Dette er skadeaktivitet som ikke handler om å innhente informasjon, men en aktivitet som handler om å påvirke, forstyrre og ødelegge. Dette er aktivitet som handler om å skremme, påvirke beslutninger, påvirke samfunnsdebatten og påvirke samfunnsdebattanter, sa Haugland.

PSTs sjef i Finnmark Johan Roaldsnes vil ikke kommentere konkrete saker, men mener det er sannsynlig at det pågår russiske påvirkningsoperasjoner i Finnmark.

– I rundt 10 år har man sett at Russland har brukt krigsminnehistorie i Nord-Norge til å befeste egen posisjon som frigjører i nord og skape en skillelinje mot Norges medlemskap i Nato, sier Roaldsnes.

Det er slik aktivitet Mæland nå mener pågår i Sør-Varanger. I kommunen bor det over 400 russere. Mæland mener det kun er en liten klikk av russere og nordmenn som støtter Putins krig i Ukraina.

– Putin-regimet ønsker å påvirke oss her i Sør-Varanger. De bruker alle midler for å kunne gjøre det, også med falske profiler. Det er helt tydelig hvilken agenda mange av disse falske profilene i sosiale medier har. De ønsker å få frem at vi her i Sør-Varanger og Norge tar feil om krigen i Ukraina.

Selv er han bekymret for at hans åpenhet nå vil gjøre han til mål for nettroll. Dette vil gjøre jobben han egentlig skal gjøre som ordfører, vanskeligere.

Fylkesordfører i Finnmark, Hans-Jacob Bønå har også mottatt det han beskriver som betenkelige og ubehagelige meldinger. Foto: KAROLINE SØRENSEN BRANDTZÆG

Har kontaktet PST

Også fylkesordfører Hans-Jacob Bønå i Finnmark har nylig tatt kontakt med PST. Han har fått 10–12 henvendelser fra det han mener er russiske interesser.

Årsaken mener Bønå, er at han vil invitere Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj til Finnmark neste år. Da er det 80 år siden frigjøringen. Det offisielle Russland blir ikke invitert.

Bønå vil ikke si mer om innholdet i meldingene enn at de er betenkelige og ubehagelige.