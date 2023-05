Militære kjøretøy og soldater paraderer over Den røde plass i Moskva for den store markeringen av seieren over Nazi-Tyskland i 1945.

Putin, som er under arrestordre fra Den internasjonale straffedomstolen for krigsforbrytelser i Ukraina, talte til tusenvis av soldater i giv akt i hjertet av det politiske Russland Kreml.

Talen var overskygget av krigen i Ukraina, konfrontasjonen med Vesten, og frykten for angrep på egen jord.

Vladimir Putin taler på Den røde plass. Foto: GAVRIIL GRIGOROV / AFP

Putin sa han er stolt over de russiske soldatenes innsats i Ukraina og at hele landet er samlet i sin støtte til «våre helter».

– Vi er stolte deltagere i den militære spesialoperasjonen i Ukraina, sa Putin.

– Det ukrainske folket er blitt gisler av et statskupp og Vestens ambisjoner, sa Putin videre.

Men over ett år med en såkalt spesialoperasjon i Ukraina så har ikke Putin veldig mye å vise til militært. I stedet kan de russiske styrkene vente seg en motoffensiv fra et Ukraina som har fått store våpenforsyninger fra Nato-land.

Seiersdagen ble markert på Den røde plass tirsdag. Foto: PELAGIA TIKHONOVA / AFP

Men Putin omtalte ikke de utfordringer som de russiske styrkene står overfor i Ukraina.

– I dag befinner vårt samfunn seg ved en svært viktig milepæl. Mot vårt fedreland er det på nytt satt i gang en ekte krig. Men vi har slått tilbake internasjonal terrorisme. Vi forsvarer innbyggerne i Donbas. Og sørger for vår sikkerhet, sa Putin i talen som varte ti minutter.

Piske opp stemningen

Moskva er pyntet til det som – ifølge russerne selv – er den største og viktigste festdagen i landet. Her er røde flagg og faner med georgi-båndet, noe som markerer støtte til veteraner og soldater, og i denne situasjonen til den russiske krigføringen i Ukraina.

Putin ankom Den røde plass i bil. Foto: PELAGIA TIKHONOVA / AFP

Putin forsøker å skape en patriotisk glød rundt den sovjetiske seieren over nazistene i 1945, og styrke sin anseelse som arving etter sovjetmakten.

Kreml har også brukt minnet om den sovjetiske krigsinnsatsen for å rettferdiggjøre sin offensiv i Ukraina ved å hevde at de kjemper mot «fascister» støttet av Vesten.

– Vesten har glemt hvem som nedkjempet nazistene, sa Putin.

Noen Putin-venner er og til stede under markeringen. Det er presidentene fra Belarus, Kasakhstan, Tadsjikistan, Usbekistan, samt statsministeren i Armenia.

Ukrainerne kriger ikke for fedrelandet, men for Amerika, mener Sergej Galitsyn (T.V.) Foto: Gro Holm/NRK

Sergej og Aleksander Galitsyn deltar i feiringen med barn og barnebarn Kirill.

– Vi feirer seiersdagen over Hitlers nazister og kampen mot fascister og nazister som pågår i Ukraina nå. Der lyktes dem ikke å slå oss da, kommer ikke til å lykkes nå, sier Sergej Galitsyn.

– Kjemper ikke ukrainerne bare for sin uavhengighet og rett til å være egen stat?, spør NRK.

– Nei, de kriger ikke for fedrelandet, men for Amerika.

Wagner-sjefen med nytt pek til Putin

Etter at Putin var gått av talerstolen så kom hans tidligere kokk med et nytt utspill fra fronten i Ukraina. .

Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin sier at russiske styrker flykter fra kampene i Bakhmut. Samtidig sier han at han fortsatt venter på ammunisjon.

Prigozjin, som leder det beryktede leiesoldatselskapet, la ut en video samtidig som militærparaden foregikk i Moskva på seiersdagen.

Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin sier at russiske styrker flykter fra kampene i Bakhmut. Foto: AP

I videoen sier han at den russiske staten ikke er i stand til å forsvare landet. Vladimir Putin sa i sin tale tirsdag at Russland er under et reelt angrep.

Wagner-sjefen har vært i konflikt med forsvarsdepartementet og anklaget dem for ikke å sende nok ammunisjon.

– Vi skulle ha fått ammunisjon nå, men det har ikke skjedd, sier Prigozjin.

Han anklager også russiske styrker for å flykte fra kampene i Bakhmut.

Nedtonet feiring

Deler av sentrum av Moskva er stengt. Det står fullt av folk og venter på å få et glimt av pansrede kjøretøy og våpen når de kjører ut fra Den røde plass og langs Novij Arbat.

Rundt om i byen er det synlig fokus på andre verdenskrig. «9. mai» er skrevet med røde lys-bokstaver på flere bygninger og det er en rekke kulturarrangementer som handler om nettopp andre verdenskrig. Det er satt opp over 100 teaterforestillinger ulike steder i Moskva, i tillegg til konserter og fotoutstillinger som tar for seg andre verdenskrig.

Tatjana var en av de mange fremmøtte ved Den røde plass i Moskva tirsdag. Foto: Gro Holm/NRK

-Vi burde gått sterkere inn i Donbas og forsvart våre for lenge siden da de ikke lot oss få snakke russisk, sier en av de fremmøtte i Moskva til NRK.

I virkeligheten har det aldri vært noe forbud mot å snakke russisk i Ukraina. Men det ble fjernet som administrativt språk.

Men mange russiske byer har bestemt seg for å avlyse eller nedskalere 9. mai-markeringen i år fordi de er engstelige for sikkerheten.

Sikkerheten er skjerpet i Moskva i forbindelse med militærparaden tirsdag. Foto: YULIA MOROZOVA / Reuters

Det gjelder både i områder som er nær Ukraina, men også i f.eks. Sibir som er langt unna. I tillegg til det påståtte droneangrepet på Kreml, så har det vært flere sabotasjeaksjoner i Russland den siste tiden.

Det er innført drone-forbud, og i St. Petersburg, som har mange kanaler, så er vannscootere ikke tillatt.