Torsdag kunne man høre russiske sanger ved frigjøringsmonumentet i Kirkenes.

Russlands generalkonsul i Kirkenes, Nikolaj Konygin, hedret de sovjetiske soldatene som jagde de tyske okkupantene høsten 1944.

– Takket være innsatsen deres ble verden frigjort fra fascisme. Ikke bare territoriet til Sovjetunionen, men andre land i Europa og andre regioner ble frigjort.

Markeringene ved det nasjonale monumentet har variert i tråd med politiske svingninger mellom øst og vest.

Torsdag møtte flere opp ved frigjøringsmonumentet i Kirkenes for å markere slutten på andre verdenskrig. I Russland er dette den 9. mai. Foto: Gunnar Sætra / NRK

Dagens russiske markering i Kirkenes faller ikke i god jord hos alle.

– Det er en lang tradisjon som har pågått i mange tiår, og vi vil fortsette med det, sier Konygin.

– Men det er mange i Norge som synes det er kontroversielt?

– Jeg kan ikke svare på hva mange i Norge synes.

Overrasket over markeringen

Russiske Galina Johansen bor i Kirkenes og deltok på markeringen.

– Vi markerer denne dagen for å takke våre falne, for å takke at vi ble frigjort fra tyskerne. Jeg er imot krig, jeg støtter ikke regime, men jeg kan ikke gjøre noe med det.

Russiske eksiljournalisten Olesia Krivtsova er uenig med markeringen i Kirkenes på torsdag. Foto: Kristin Humstad / NRK

Den russiske eksiljournalisten Olesia Krivtsova har vært i fangenskap i Russland for ytringene sine og setter ytrings- og forsamlingsfrihet svært høyt.

– Jeg er overrasket over at russere kan samles slik i Norge.

Hun er uenig med russerne som viste sin støtte til markeringen.

– Dersom noen i Russland opponerer mot myndighetene, blir de arrestert.

Ordfører reagerer

– Jeg reagerer på at Putin-regimen bruker norske monumenter, og jeg reagerer på at man åpenlyst tar på seg Sankt Georg-sløyfen, som er et tegn på at man støtter russisk krigføring.

Det sier ordfører i Sør-Varanger, Magnus Mæland (H). Han var ikke i Kirkenes torsdag, og sier det er helt utenkelig for ham å delta på et slikt arrangement.

– 8. mai handler om å hedre veteraner, og nordmenn og allierte styrker som ga alt for vår frihet.