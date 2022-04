Flere reiser til fjells for å gå drømmetur over vidda i påska: – Det er på kanten til irriterende

– Planen vår er å komme oss over Finnmarksvidda på fire dager. Dette har jeg hatt lyst til lenge. Jeg liker å være ute og vi får en glede av å dra på tur, forteller Trude Sørlie fra Bærum.

Sammen med Vigdis Kullhuset fra Valdres skal hun gå på ski over Finnmarksvidda. Turen går fra Alta til Karasjok i uberørt natur.

– Man blir inspirert av det man ser på TV og nett, og hører av andre som har vært på slike turer, sier Vigdis.

De to har alltid vært glad i å ferdes ute i naturen, og i fjor bestemte de seg for å gjennomføre tur-drømmen over vidda fra fjellstue til fjellstue.

Påska for to år siden var alle DNT-hytter i landet stengt. I fjor måtte de betjente turisthyttene på ny holde stengt på grunn av koronapandemien.

Men i år er Vigdis og Trude langt ifra de eneste som har planer om skitur til disse hyttene i påsken.

PÅSKETUR: Damene er spente på om været forblir fint på turen over Finnmarksvidda. Vigdis Kullhuset (til venstre) og Trude Sørlie. Foto: Henrik Thorstensen / NRK

Må gå i kø

Finnmarksvidda er et populært reisemål for mange påsketurister. Det er bra for dem som driver fjellstuene, men et lite irritasjonsmoment for andre.

– Vi merker at det er mange flere på tur nå enn før. Det er litt i tiden nå. Og det har nok å gjøre med at landet har «åpnet» igjen, sier Sørlie.

– Det har nesten blitt litt for mange folk på tur, vi er ikke noe glad i og gå i kø. Det er på kanten til irriterende, ler de.

Med åpne hytter og en mer «normal» påske i vente, melder stadig flere sin ankomst både i sporet og på fjellstuene.

– Men det må man bare akseptere, fjellet er for alle.

FINNMARKSVIDDA: Mange av de som går på ski over vidda i Finnmark, starter ved Jotka Fjellstue i Alta. Her er Trude Sørlie fra Bærum og Vigdis Kullhuset fra Valdres nesten framme ved fjellstua. Foto: Kai Erik Bull / NRK

Damene skal gå opp mot 8 mil over Finnmarksvidda med pulk. Første etappe har gått veldig fint, men de er litt spente på om det gode været holder.

– Det har vært fint vær fram til nå. Men det er meldt en del vind utpå dagen i morgen, og det gjør oss veldig spente. En slik ferd er veldig væravhengig, så hvis været holder, blir det mange fine turminner og opplevelser, sier Sørlie.

Vennene fra Bærum og Valdres har forberedt seg på dårlig vær.

– Vi har med oss spade, soveposer, vindsekker, kart og kompass. Hvis det blir ille, må man bare grave seg ned og vente, forteller Vigdis Kullhuset.

PAKKE PULK: – Vi har hver vår pulk med 25 kg på – og det er sikkert altfor mye, sier Vigdis Kullhuset. Foto: HENRIK THORSTENSEN / NRK

Fullpakket fjellstue

Jotka Fjellstue i Alta har vært fullbooket i april siden før jul, og opplever økende trafikk med eventyrlystne skientusiaster.

– Det har aldri vært så vanskelig å få rom hos oss som det har vært i år. Rommene har vært fullbooket i mange måneder, forteller oppsitter Lisa Kristensen.

Mars og april er toppsesong for skiturisme.

– Hovedsesongen vår er nå, så er det mye å gjøre. Og det er kjempebra, siden det er det vi lever av. Det er kjempeartig at så mange vil komme på besøk, sier Kristensen.

JOTKA FJELLSTUE: Oppsitter Lisa Kristensen inne på kjøkkenet hvor hun tryller med lokale råvarer til påskegjestene sine. Hun er veldig fornøyd med den økende skiturismen. Foto: Henrik Thorstensen / NRK

Kristensen forteller at det har alltid vært god skiturisme på Jotka. I år har besøksantallet økt, men her er en endring blant gjestene – for noen bruker skiløypene mer enn andre.

– Det er stor overvekt av damer som går på ski. Hadde mannfolka hørt om det, hadde vi nok fått flere av dem her også!

– Etter at de har lest denne saken, er de nok her neste uke med nysmurte ski, ler Kristensen godt.

Den «typiske» skituristen

Den Norske Turistforening (DNT) ser også en stadig økende trend – og det over hele landet. Særlig er det blant unge voksne som ønsker være litt mer bærekraftig.

– Denne type turisme, altså det å bo og ferdes på de litt enklere ferietilbudene, er mer bærekraftig enn å fly en helg til New York, sier Dag Terje Klarp Solvang, generalsekretær i DNT.

DNT: – Alta til Karasjok en meget populær tur. Jeg har planer om å gå der i 2023, sier Dag Terje Klarp Solvang. Foto: Marius Dalseg Sætre / DNT

De gruppene som nå bruker fjellet, har endret seg litt, mener DNT.

Nå er det vennegjenger som reiser inn på disse fjellstuene og blir der over flere dager, i tillegg til de som ønsker å gå hytte til hytte.

– Den typiske skituristen har endret seg, det er flere par og venneturer enn den erketypiske «18 dager i fjellet på et knekkebrød typen», og det er gøy å se, forteller Solvang.