Lengtar ein etter late dagar i hytteveggen i solsteika, eller mil på mil i langrennssporet, så ser det ut som om sjansane er størst i Sør-Noreg.

– Påska er lang, men sett under eitt så er Sør-Noreg største vêrvinnar, seier statsmeteorolog Ingvild Villa.

– Store periodar med sol

Både måndag og tysdag ser «okay» ut, og onsdag kjem med nedbør.

Men så kan ein ha appelsin, sjokolade og solbriller klar til bruk.

– Natt til torsdag byggjer det seg opp ein høgtrykksrygg og høgtrykk over Norland. Det gir opphaldsvêr og ganske fint vêr både på Vestlandet og Austafjells inn mot helga, seier Villa.

Ho presiserer at vêrprognosar er vêrprognosar. Fasiten veit ein først når dagen kjem.

– Det er ein del skyer i modellen, men det blir absolutt store periodar med sol.

Det gjer at Den Norske Turistforening ventar auka pågang på sine hytter.

I løpet av palmehelga tok 2.386 gjester turen til DNT sine betente hytter.

FINSEHYTTA: Vind og snø har prega fjellet i Sør-Noreg siste døgna. No er det meldt betre vêr framover. Foto: Kjell Jøran Hansen / NRK

Spesielt har hyttene på Finse og Haukeliseter hatt godt besøk, trass dårleg vêr.

– Sjølv om vêret har vore ruskete dei siste dagane, melder fleire hytter om god stemning og gjensynsglede mellom vertskap og gjester, seier generalsekretær Dag Terje Klarp Solvang.

Nedbør og mildluft i nord

I Nord-Noreg ser påska derimot ut til å bli våt og grå.

Eit lite opphald tysdag, men onsdag kjem eit nytt lågtrykk som fører med seg nedbør og mildare luftmassar mot kysten av Troms og Finnmark.

Ikkje nødvendigvis godt nytt for dei som likar påskefjellet uansett vêr og vind. Det er allereie betydeleg snøskredfare i store delar av Nord-Noreg.

– Det er nokre dagar fram, men det er lov å ha eitt lite håp. Ein bør uansett ta forbehold, og det er sikkert løyper utan helling som er trygge å gå i, seier Villa.

– Det blir mildare

Sør-Noreg har gjennom helga påfyll av kvit nedbør. Fleire målestasjonar fortel om opp mot 20 centimeter snø berre siste døgn. Hornindal fekk nær 30 centimeter.

Skal ein tru prognosane rett, ser det ut til at nedbøren som skulle kome dei neste dagane blir av det våte slaget.

– Det einaste som er sikkert, er at den milde lufta trekkjer lenger nord. Då blir det høgare temperaturar og snøsmelting, seier Villa.

Bra for bypåska

Temperaturar ser ut til å halde seg så vidt på plussida i midtre og indre delar av Sør-Noreg. Varmast blir det langs kysten, der det torsdag kan bli gode temperaturar frå Stad til hovudstaden.

– Det er gode moglegheiter for rett over tosifra temperaturar. For dei som likar bypåske, så kan det bli ganske bra, seier Villa.

Høge verdiar av UV-stråling

Så er det denne UV-strålinga frå sola.

Måndag blir verdiane høge på fleire av dei mest populære skistadane og hyttefelta, åtvarar Villa.

– Det er naudsynt med solbeskyttelse når UV-indeksen er over to, seier ho og avsluttar:

– Når lågtrykket passerer i sør, så kan det igjen bli høge verdiar fredag. Men dette er uvisst.