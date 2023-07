– Vår familie har fått økte utgifter, med økte renter og høyere kostnader. Det ville være en nedtur, om de også tar bort elbil-rabatten, for oss som tenker bilkjøring i et miljøperspektiv, sier Julie Westerlund Skogstad.

Da politikerne i Tromsø skulle finne ut hvilke inntekter en bompengering kunne føre med seg, glemte de å se til erfaring fra andre byer.

Innføring av bompenger har ført til eksplosjon i elbil-salget i byer over hele landet. I flere av byene svikter derfor inntektene i bompengeringene, på grunn av miljørabatt for elbilpasseringer.

Fra innføringen av bomringen ble vedtatt av Tromsø-politikerne i 2017, til første halvår med drift av bompenger, har inntektsberegningene fra bilistene gått ned med 25 prosent, viser NRKs beregninger.

Nå har stortinget åpnet for å gi en lavere rabatt for elbiler:

– Muligheten finnes. Det er noe vi må vurdere i fremtiden. Det er enda for tidlig å si, sier leder for Kommune- og byutviklingsutvalget i Tromsø, Tone Marie Myklevoll (Ap)

Ville få ned utgiftene

Julie Westerlund Skogstad har to barn og en mann.

Familien tok valget om å investere i elbil for to år siden, da etableringen av bomringen i Tromsø var klar.

– Vi kjøpte elbil fordi det skulle komme bomavgift, og vi ville få ned utgiftene på passeringene, sier hun.

Hun bor på Kvaløya utenfor Tromsø. Der er skuffelsen stor over at bomringen likevel ikke vil bidra til å finansiere en ny forbindelse mellom Tromsø og øya.

I en ny undersøkelse utført av InFact for avisa iTromsø, svarer 6 av 10 boende på Kvaløya eller fastlandet at de er negative til bompenger.

Dette er «Tenk Tromsø»: Foto: Ingeborg Grindheim Slinde / NRK Ekspander/minimer faktaboks Tenk Tromsø er styringsgruppen satt sammen av Tromsø kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune, Statens vegvesen, og er ansvarlig av drift av bomringen, sammen med det offentlig eide Bompengeselskap Nord (BPSNord). I tillegg har Tenk Tromsø ansvar for å følge opp prosjektene som finansieres gjennom bompenger, og offentlige midler. Bypakke Tenk Tromsø er et byutviklingsprosjekt der målet er å legge til rette for gange, sykkel og kollektivtransport slik at vi oppnår hovedmålet om nullvekst i personbiltransport. Tenk Tromsø drives av sekretariatsleder Veronica Wiik.

Bommer på minst 60 millioner kroner

Tenk Tromsø er styringsgruppen med ansvaret for å overvåke innføringen av bomringen, og prosjektene som Bypakke Tromsø skal finansiere.

Etter første halvår med drift av bomringen, viser Tenk Tromsøs egne tall: til tross for høyere trafikk gjennom bompengeringen enn ventet, ble inntektene lavere enn ventet.

I 2017 mente styringsgruppen at inntektene fra bilistene i byen skulle bli så høy som 319 millioner kroner målt i 2023-kroner.

I desember 2022 budsjetterte styringsgruppen med en inntekt første år på 299 millioner.

Siste handlingsplan, som skal vedtas av de nyvalgte politikerne etter høstens kommunevalg, viser at inntektsestimatet for første driftsår er kommet ned i 234 millioner kroner.

Dermed har inntektsestimatet fra bilistene i Tromsø sviktet, bare siste år, på over 60 millioner kroner. Siden 2017 har inntektsestimatet falt med 85 millioner kroner.

Økonomiansvarlig i Tenk Tromsø, Merethe Drivdal, synes det er positivt at bomringen har effekt på Tromsø-trafikken. Foto: Marius Fiskum / Tenk Tromsø

– U tviklingen er veldig positiv

Frem mot 2037 skal bompenger innbringe 3,6 milliarder kroner, av totalt 6,5 milliarder kroner som utgjør Bypakken for Tromsø.

Bommer estimatet med 20 prosent, mangler bypakken 750 millioner kroner for å gjennomføre prosjektene i de opprinnelige planene.

Økonomiansvarlig i Tenk Tromsø, Merethe Drivdal, minner om at det overordnede målet er å legge til rette for nullvekst i biltrafikken:

– Da synes vi utviklingen er veldig positiv. Så ser vi jo også at vi ikke har like mye inntekter som man opprinnelig la til grunn.

Bjørn-Gunnar Jørgensen, ordførerkandidat for Frp i Tromsø, går til valg på at bomstasjonene skal rives, «og selges høystbydende til en rødgrønn kommune.» Foto: Aurora Berg / NRK

Frp: – F innes ikke overrasket

Årsaken til inntektssvikt er først og fremst tromsøværingenes nye dilla på elbiler.

I 2017 vedtok Tromsø-politikerne at elbiler ville utgjøre 6 prosent av passeringene i bomringen gjennom hele perioden.

Dermed trodde politikerne, og har holdt fast ved siden, at elbilsalget i Tromsø neppe ville øke frem mot 2026.

– Vi ser nå at økning i elbilandel i trafikken i Tromsø er mye høyere enn det utredningen la grunn, sier Drivdal.

Fasit etter et halvt år med bompenger i Tromsø: 30 prosent flere reisende med buss, og langt flere elbilpasseringer enn tidligere beregnet. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

I stede for 6 prosent passeringer av elbiler i første halvår av 2023, er tallet kommet opp i over 19 prosent i snitt, og over 22 prosent av passeringen i rushtiden, viser styringsgruppens egne tall i juni.

Toppkandidat for Frp i Tromsø, Bjørn Gunnar Jørgensen, mener Tenk Tromsø burde forutsett utviklingen.

– Vi finnes ikke overrasket. Dette har vi sett i alle store norske byer som har innført bompenger: at inntektene sviker totalt, kommende prosjekter blir påvirket, og takstene øker.

Frp har gått til valg på å legge ned bomringen i Tromsø. De har også gitt velgergaranti om å ikke støtte en ordfører som ikke støtter en nedleggelsen.

Bomringer øker elbilsalget Foto: Jørn Inge Johansen / NRK Ekspander/minimer faktaboks En oversikt NRK har laget viser at i byer med nye bompengeringer har elbilandelen skutt i været etter innføringen. I Bergen ble bompengeringen innført i juni 2019. I 2018 var andelen EL-biler i bilparken i landets nest største by på 15,2 prosent. Ved enden av året 2022 var andelen kommet opp i over 35 prosent. En utregning fra 2022 viser at Bypakke Bergen vil gå glipp av 8 milliarder kroner fram mot 2037 om bomsatsene ikke økes. I Stavanger-området ble 38 nye bomstasjoner åpnet oktober 2018. Samme året var 10 prosent av bilene i byen helelektriske. Ved nyttår var elektrifisering av bilparken i Stavanger kommune kommet opp i 26,5 prosent. I 2021 var faktiske bominntekter i Bypakke Nord-Jæren nesten hundre millioner kroner lavere, enn det inntektsprognosen fra Statens vegvesen pekte mot. Samme året satte styringsgruppen for bomringen opp takstene for både vanlige biler og elbiler.

– Beregningen gjort for lenge siden

Ikke bare utviklingen i elektrifiseringen av bilparken i andre byer, som allerede hadde innført bomringer, kunne gitt Tromsø-politikerne en pekepinne på hva som var i ferd med å skje:

I 2019 var 28,8 prosent av alle nye- og brukte biler i Tromsø, solgt gjennom forhandlere, elbiler.

I slutten av 2022 var andelen kommet opp i hele 82,3 prosent.

Tone Marie Myklevoll, nestleder for Tromsø Ap, mener økte satser for elbiler vil måtte bli vurdert. Foto: Aurora Berf / NRK

Fra 2026 skal alle nye elbiler i Norge være helelektriske.

Tone Marie Myklevoll leder byutviklingskomiteen i Tromsø. Hun synes det var uventet at nasjonal politikk ville føre til en så hurtig innføring av elbiler.

– Beregningen ble gjort for veldig i lenge siden. Det er derfor vanskelig å lande på riktig andel så lenge etter, sier hun.

Høyre: Setter spørsmål ved elbilfordelene

Erlend Svardal Bøe er Høyres stortingsrepresentant i Troms. Han mener svaret på inntektssvikten er åpenbar: elbil-fordelene må reduseres.

– Elbil er også med å belaste veiene, og må derfor bidra til å bygge veiprosjekter, som skal utvikle byene fremover, sier Bøe, og legger til:

– Samtidig har prosjektene i bypakkene en kostnadsøkning på opp mot 20 prosent.

Stortingsrepresentant for Høyre, Erlend Svardal Bøe, mener det er på tide å revurdere elbil-rabatten. Foto: Eskild Johansen / NRK

Han mener elbilfordelene har vært vellykket, og viktig for det grønne skiftet.

– Men det utfordrer også inntektsgrunnlaget for bompengeprosjekter, både i Tromsø og i andre byer. Vi må stille spørsmål om man også må utfordre elbilfordelene i bypakkene, mener han.

Julie Westerlund Skogstad sier familien opplever stadig økte kostnader de siste årene. Foto: Eskild Johansen / NRK

– Vil få stor påvirkning på vår familie

For Julie Westerlund Skogstad, og hennes familie, sørger elbilrabatten for at familien har litt mindre utgifter.

– Om den forsvinner kan det få store konsekvenser for familiens hverdag.

Hun mener buss alltid vil være et alternativ:

– Men da må vi omstrukturere dagene våre mye mere. Familielivet vil ikke være så lett å få til å gå rundt, sier hun og avslutter:

– Jeg håper de ikke lander på dette.