Helse Nord står i en omstillingsprosess bestilt av helseministeren, grunnet økonomisk underskudd og mangel på helsepersonell.

Nå skal hver stein løftes på for å finne ut hvordan man kan snu utviklingen.

Fem arbeidsgrupper har i løpet av få måneder lagt frem sine forslag til løsninger.

I et av forslagene ligger det at det dagkirurgiske tilbudet i Alta, Finnmarks desidert mest folkerike kommune, skal fjernes.

I tillegg foreslår en av gruppene å fjerne akuttfunksjoner i Lofoten og Narvik. Et forslag Helse Nord vil gå god for, ifølge et lekket dokument NRK har fått tilgang til.

– Jeg frykter at alt fokuset rundt Lofoten og Narvik gjør at det som skjer i Alta ikke får noe oppmerksomhet og bare kan fjernes med et pennestrøk, sier kirurg Houman Charani.

Forsvinner dagkirurgien, forsvinner et fagmiljø det har tatt årevis å bygge opp, sier kirurg Houman Charani. Foto: Hanne Larsen / NRK

Grunnen til at han nå er ekstra bekymret er at Finnmarksykehuset, slik Altaposten omtalte først, har bestemt seg for å hoppe bukk over Helse Nords egen prosess.

De vil ta opp saken i styremøte allerede 21. desember. Før Helse Nord har behandlet saken og har hatt forslaget ute på høring.

– Jeg skjønner at direktøren i Finnmarkssykehuset har fått beskjed om å redusere kostnader til enhver pris, og bruke alle snarveier for å få budsjettet i balanse. Men det må finnes litt konsekvenstenking ved siden av diverse kreative forslag, sier Charani.

Han har jobbet ved sykehuset i Hammerfest i over tjue år, de siste 18 årene har han ambulert mellom Hammerfest sykehus og Klinikk Alta.

Han er en av nøkkelpersonene for oppbyggingen av operasjonstilbudet i Alta.

– For oss som har bygd opp dette og drevet det i mange år, så er veldig kortsiktig tenking med fatale konsekvenser for langsiktig drift. Husk det gror sakte i Finnmark og vi må ta vare på det som har slått rot, sier Charani.

Målet med å legge ned dagkirurgien i Alta og flytte operasjonene til Hammerfest og Kirkenes, er å spare 14 millioner.

– I denne beregningen har de ikke tatt med pasientlekkasjen som dette vil medføre, sier Charani.

– Effektiv pasientbehandling

Finnmarkssykehuset vil ikke kommentere saken før etter styremøte. De viser til styrepapirene, som nå ligger offentlig på foretakets nettside.

Dagkirurgien i Alta baserer seg på operasjoner av knær, skuldre og andre ledd.

Et tilbud som er bygget opp over de siste 18 årene, og som ifølge Charani har vist seg å være svært effektiv, med tanke på kortere ventelister og mindre belastning på pasienter som slipper lang reisevei.

– Ideen med å bygge opp et dagkirurgisk tilbud, var at pasienten skulle kunne reise frem og tilbake samme dag. En titt på statistikken på dagkirurgien i Hammerfest, viser at en stor del av pasientene blir innlagt over natten, fordi det er vanskelig å komme seg dit, sier han.

Klinikk Alta står i fare for å miste all ortopedisk virksomhet. Det vil si operasjon av ledd som eksempelvis knær og skuldre. Foto: Hanne Larsen / NRK

Han forteller at strykprosenten, antall avlyste operasjoner, i Hammerfest er betydelig høyre på grunn av akuttberedskapen, som skaper uforutsigbarhet i driften.

– I Alta kan man regne antall innleggelser over natten på en hånd i løpet at 18 års operativ virksomhet. Strykprosenten har vært under 1 prosent i Alta på 1600 operasjoner siden 2006.

– Det er definisjonen på en bærekraftig dagkirurgisk enhet, sier kirurgen.

– Ikke kapasitet i Hammerfest

Foretakstillitsvalgt og ortoped i Finnmarkssykehuset, Thoralf Enge, deler Charanis bekymring over hastebehandlingen til Finnmarkssykehuset.

– Jeg mener at Finnmarkssykehuset prøver å ta en snarvei, fordi de ikke vil ha noen stor diskusjon om dette, sier Enge.

– Hvis dette vedtas, så er det en gavepakke til Aleris.

Thoralf Enge er foretakstillitsvalgt ved Finnmarkssykehuset. Han er redd for at pasientene vil dra til Tromsø hvis tilbudet i Alta forsvinner. Foto: PER BANNE

I dag kan pasientene i Norge velge hvor de vil opereres. Om en pasient fra Kautokeino vil til Tromsø, så betaler like fullt Finnmarkssykehuset for operasjonen.

– Legges tilbudet i Alta ned, vil ventetidene øke betraktelig i Hammerfest og Kirkenes. Det betyr at langt flere pasienter sannsynligvis vil velge UNN eller det private Aleris i Tromsø i stedet, sier Enge.

Charani mener forslaget er lite gjennomtenkt.

– Verken Hammerfest eller Kirkenes har kapasitet til å ta alle operasjoner som i dag gjøres i Alta. I tillegg mener vi det er best at Kirkenes og Hammerfest tar seg av akutte operasjoner og større traumer, sier Charani.

– Tar seg til rette over demokratiet

– Alta har et stort privat næringsliv innenfor bygg- og anlegg. Bedriftsledere vil aldri la ansatte gå med eksempelvis et håndleddsbrudd å vente på operasjon. De vil reise rett til private klinikker.

Det spår Irene Ojala, stortingsrepresentant for Pasientfokus og medlem i helsekomiteen.

– Jeg tenker at Finnmarksykehuset tar seg til rette over demokratiet. Noe de burde stilles til ansvar for. Dette vil ikke bare ødelegge tilbud for dagkirurgi i Alta, men i hele Finnmark, sier Ojala.

rene Ojala sitter på Stortinget for Pasientreiser. Hun er svært kritisk til at Finnmarkssykehuset foregriper Helse Nords behandling av dagkirurgien i Alta. Foto: Privat

– Skulle bygges opp

I mangel på sykehus har etablering av Klinikk Alta kommet som et plaster på såret til befolkningen i denne regionen, som også omfatter Kautokeino.

I Hurdalsplattformen står det at tilbudet ved klinikken skal utvides.

– Klinikk Alta skulle bygges opp, ikke slik som nå, at vi fratas et så viktig tilbud for innbyggerne, sier Houman Charani.

Statssekretær i Helse – og omsorgsdepartementet, Karl Kristian Bekeng, sier til NRK at de i statsbudsjettet for 2024 har foreslått en bevilgning på 25 millioner kroner til videreutvikling av spesialisthelsetjenestene ved Klinikk Alta.

– Spesielt prioritert er tiltak for å hindre unødig reisevei for eldre og kronisk syke, sier Bekeng.

Statssekretær Karl Kristian Bekeng (Ap). Foto: Esten Borgos / Borgos Foto AS

Irene Ojala mener det hjelper lite å få midler til å bygge opp i ene enden, når man fjerner tilbud i den andre enden.

– Det virker ikke som om vi skal få til noe her i Alta, sier hun.