Statsforvalteren åpner tilsynssak mot Helse Nord: Skal undersøke om hjerteprosedyrer er lovlige

HB Hjertelege Bodø: Hjertelege Bodø Hør, det som er det beste ... All data tilsier at hvis primær PCI kan gjøres innen 90 minutter, er det til pasientens beste. Hvis vi får direkte ordre fra Tromsø om å gi trombolyse og fly til Tromsø, så lystrer vi det. Men da vil vi ha direkte ordre om at vi skal gi det. AT A-vakt Tromsø: A-vakt Tromsø Vi anbefaler å følge de prosedyrene som er for Helse Nord. Han skal til akutt PCI-senter.

Slik utspiller dialogen mellom hjerteleger ved Nordlandssykehuset i Bodø og Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø seg.

For spørsmålet om hvor pasienter med akutt hjerteinfarkt skal behandles i Nord-Norge har skapt sterke reaksjoner hos både politikere, fagfolk

For i prosedyrene til Helse Nord, heter det at pasienter med akutt hjerteinfarkt i all hovedsak skal behandles med PCI ved UNN i Tromsø.

Det til tross for at også Nordlandssykehuset i Bodø behandler slike pasienter på dagtid.

Dette førte til at hjertelegene i Bodø klaget inn flere prosedyrene til Statsforvalteren i Nordland.

Onsdag åpnet Statsforvalteren tilsynssak mot det regionale helseforetaket.

– Bakgrunnen for at vi oppretter tilsynssak mot Helse Nord RHF er de opplysningene vi har fått så langt i saken, som gir oss grunn til å undersøke nærmere om denne tjenesten har vært drevet i samsvar med det som er nedfelt i lover og forskrifter, sier fylkeslege Morten Juul Sundnes til NRK.

Det var Avisa Nordland som først omtalte tilsynet fra Statsforvalteren.

Morten Juul Sundnes er fylkeslege ved Statsforvalteren i Nordland. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Han opplyser at det er til sammen fem enkeltsaker som til sammen utgjør grunnlaget for at de har åpnet tilsynssak.

NRK har tidligere fortalt om flere av disse historiene, hvor helsepersonell i en tidlig fase «krangler» om hvor pasientene skal behandles, i Tromsø eller i Bodø

– Ikke vanlig, men nødvendig

– Hvor vanlig er det at man åpner tilsynssak mot et regionalt helseforetak?

– Det er ikke så vanlig, men det vil være nødvendig når det er snakk om tjenester som gjelder flere helseforetak.

Som regionalt helseforetak har Helse Nord ansvaret for Helgelandssykehuset, Nordlandssykehuset, Universitetssykehuset Nord-Norge og Finnmarkssykehuset.

Helse Nord strekker seg fra Helgeland i sør til den russiske grensen i nord. Det er kun ved sykehusene i Tromsø og i Bodø at PCI-behandling utføres.

– Det er det regionale helseforetaket som eier de, og som har ansvaret for at tjenestene mellom dem er koordinert.

Men hva betyr det egentlig at Statsforvalteren åpner en tilsynssak?

– Det betyr ikke noe annet enn at vi rent formelt ber om flere opplysninger og etablerer en strukturert kanal for å få de redegjørelsene og opplysningene som vi har behov for for at saken skal bli tilstrekkelig opplyst.

Fakta om hjerteinfarkt: To hovedmetoder for å begrense skaden Hjerteinfarkt er en alvorlig og akutt tilstand. Symptomene beskrives typisk som klemmende eller snørende smerter midt i brystet, ofte med strålinger ut mot venstre arm, hals eller underkjeve. Du blir ofte tungpustet og kvalm, og det er vanlig at du kaldsvetter.

Hjerteinfarkt kan, særlig hos kvinner, gi atypiske symptomer som for eksempel smerter bare i rygg eller øvre del av magen.

Årlig registreres 13.000 tilfeller av hjerteinfarkt i Norge, det vil si ca. 35 tilfeller hver dag året rundt. (kilde: NHI.no)

Man benytter to hovedmetoder for å begrense skaden på hjertemuskelen ved akutt hjerteinfarkt: ballongdilatasjon med innsettelse av en metallforing (stent) (PCI = perkutan koronar intervensjon)) og blodproppoppløsende behandling (trombolyse).

På sykehus skal alle til kateterundersøkelse av kransårene og eventuelt påfølgende ballongdilatasjon. Hvor raskt dette skal skje avhenger av når infarktet oppstod, infarktets størrelse, EKG-forandringer og manglende bedring av symptomer etter medisinsk behandling.

Dersom man får åpnet den tette kransåren med PCI i løpet av de første to til fire timene etter at infarktet oppstod, vil man kunne redusere infarktstørrelsen og bedre leveutsiktene vesentlig. Resultatene er rimeligvis bedre jo tidligere man kommer til. (kilde Store norske leksikon)

NRK har bedt Helse Nord om en kommentar på tilsynssaken:

Det er betryggende både for pasientene og foretakene at det blir gjennomført tilsyn. Vi kommenterer ikke pågående tilsynssaker, sier viseadministrerende direktør i Helse Nord, Ola Jøsendal.

Ola Jøsendal er viseadministrerende direktør i Helse Nord. Foto: Jorunn Busk, kommunikasjonsavdelingen Helse Vest

Behandlingstid: Tre til seks måneder

Tidligere i juni vedtok styret i Helse Nord at Nordlandssykehuset i Bodø fortsatt skulle få utføre PCI-behandling på dagtid. Men fremover skal behandlingen styres fra fagmiljøet i Tromsø, og de ansatte i Bodø skal formelt jobbe for UNN i Tromsø.

Denne beslutningen har imidlertid ingen betydning for fylkeslegens tilsynssak.

– Helse Nord bestemmer fritt hvilket helseforetak som skal yte tjenestene. Det vi fører tilsyn ved er om behandlingen som er utført er i tråd med lov og forskrift, sier Juul Sundnes.

Fra retningslinjene for behandling av hjerteinfarkt i Helse Nord «Tid er viktig, da det i enkelte tilfeller er sammenheng mellom kort tid til behandling og bedre prognose for pasienten. UNN Tromsø er eneste PCI-senter i Helse Nord med 24/7 vaktberedskap. Fra februar 2020 er det opprettet PCI-lab ved NLSH i Bodø, men med begrenset åpningstid (...) Akuttbehandling ved denne laben vil kun være aktuelt for pasienter tilhørende lokalsykehusområde Bodø, som kommer inn til sykehuset innenfor denne labens åpningstid.(...) STEMI-pasienter skal alltid diskuteres tidlig med AMK, lokalsykehusets vakthavende lege, og alltid A-vakt indremedisin UNN Tromsø (...)»

Dersom Statsforvalteren kommer til at det foreligger brudd på lov og forskrift, plikter den ansvarlige, i dette tilfellet Helse Nord, å rette opp.

Juul Sundnes sier at de vanligvis bruker mellom tre og seks måneder på å konkludere i saker de gransker.

– Men det avhenger av hvor raskt vi får informasjonen vi har bedt om.

Ekspertrapport pekte på to alternativer

Etter at PCI kun ble utført ved UNN i Tromsø, besluttet Helse Nord å opprette behandlingstilbudet også ved Nordlandssykehuset i Bodø i 2020.

Det ble bestemt at man i første omgang kun skulle utføre behandlingen på dagtid.

Målet var å forbedre behandlingstilbudet for pasienter i den langstrakte regionen.

Men avgjørelsen ble møtt av sterke protester fra fagmiljøet i Tromsø, som mente at det ikke var nok pasienter i Nord-Norge til å utføre behandlingen på to steder.

Fire år senere bestilte Helse Nord en uavhengig rapport for å evaluere hvordan PCI-behandlingen har gått.

Ekspertutvalget mente man ikke kunne slå fast at tilbudet i Bodø hadde ført til en tydelig helsegevinst, og pekte samtidig på samarbeidsproblemer mellom de to fagmiljøene.

De anbefalte derfor Helse Nord å gå for én av to alternativer:

Legge PCI-senteret i Bodø under Tromsø, og overføre de ansatte fra Nordlandssykehuset til UNN

Legge ned hele PCI-behandlingen i Bodø.

Et enstemmig styre gikk inn for det første alternativet tidligere i sommer.

Flyr over åpent behandlingssted

NRK har tidligere fortalt hvordan prosedyrene rundt akutt hjerteinfarkt i Helse Nord har fungert i praksis.

For Nord-Norge er langstrakt, og i sørlige del av Nordland er det betydelig kortere til St. Olavs hospital i Trondheim enn nordover til UNN i Tromsø.

Det har ført til flere faglige diskusjoner om hva som er det beste for pasienten når infarktet først inntreffer.

NRK har også fortalt historier om hvordan pasienter fra Helgeland har blitt fløyet over et åpent PCI-senter i Bodø for å få akkurat samme behandling i Tromsø.

For pasienter fra Helgeland er det vesentlig kortere reisevei til Bodø enn opp til Tromsø. Likevel sier prosedyrene at alle akutte hjerteinfarkt skal behandles i Tromsø.

Avdelingsleder på hjerteavdelingen ved Nordlandssykehuset, Hanne Bjørnstad, har tidligere uttalt til NRK hvorfor de mener prosedyrene er problematiske.

– Vi er jo her for å gi pasientene den beste behandling. Og det er jo heller ingen andre steder i verden, heller ingen andre steder i Norge, som har en sånn praksis, at de overflyr et PCI-senter som er åpent.

Hanne Bjørnstad leder hjerteavdelingen ved Nordlandssykehuset. Foto: Ola Helness / NRK

– Men skal man ikke følge prosedyren for å unngå å krangle om pasienten?

– Det er ikke til det beste for pasienten. Vi er opptatt av å behandle pasienten på den beste måten. Denne prosedyren ble skrevet i en tid når PCI-labene i Bodø var i startfasen.

Tidligere har UNN uttalt til NRK at prosedyrene følger europeiske retningslinjer.

– UNN presiserer at eksisterende retningslinje og rutiner for behandling av alvorlige hjerteinfarkt i Helse Nord baserer seg på europeiske retningslinjer, og er vedtatt/omforent for hele regionen.