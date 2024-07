Det er ein kjend sak at det er stor mangel på helsepersonell i Noreg. Spesielt i nord.

Sjukehusa i Nord-Noreg manglar over 1000 tilsette, og har problem med å rekruttere fagfolk.

Det har fått operasjonsavdelinga på Nordlanssykehuset i Bodø til å tenkje annleis.

Der får dei hjelp av dei ukrainske flyktningane Anastasiia Kravtsova (23) og Oleksii Chudak (19) til å avlaste operasjonssjukepleiarane.

– Dei frigjer tida til operasjonssjukepleiarane slik at dei kan jobbe meir pasientnært, seier Wenche Ivarsdottir, assisterande einingsleiar på operasjonsavdelinga.

Dei hjelper til med alle dei andre oppgåvene som ein ikkje treng å vere operasjonssjukepleiar for å gjere.

– Eg synest dei gjer ein kjempefin jobb.

Anastasiia Kravstova seier det er viktig å vaske og desinfisere utstyr før og etter operasjonar. Foto: Daniel Hong Hansen / NRK

Vil bli lege

Kravtsova og Chudak gjer mykje forskjellig. Alt frå å gjere klar operasjonsstovene til henting av nødvendig utstyr. Dei vaskar og desinfiserer også utstyr, eller fraktar utstyr til reparasjon og tek i mot varer. Det er ei lang liste med oppgåver.

Det er veldig viktig at det medisinske utstyret blir teke vare på, ifølge Ivarsdottir. Alt har sin plass, og det skal vere reint og klar til bruk til ein kvar tid. For det kan haste.

– Eg trivast veldig godt her. Det er fantastiske menneske som jobbar her, og eg lærer så mykje av å jobbe her. Eg får til og med lov å observere operasjonane, seier Kravtsova.

Anastasiia Kravstova er svært takknemlig for jobben ho har fått. Foto: Daniel Hong Hansen / NRK

Ho var godt i gang med medisinutdanninga heime i Ukraina og jobba på eit sjukehus i Kyiv då krigen braut ut.

– Det var veldig trist.

Ho flykta difor til Noreg. Det gjorde også 19 år gamle Oleksii Chudak frå Kharkiv.

– Det var for farleg å vere der, seier Chudak.

Begge to kom til avdelinga for arbeidspraksis gjennom språkopplæringa, men fekk fort ei 60 prosent stilling fordi dei gjorde ein så god jobb.

– Første dagen var språket vanskeleg, for eg var ikkje så god i norsk. Men det var ikkje så vanskeleg å snakke med kollegaene her.

No håpar Oleksii Chudak å få byrje på vidaregåande skule til neste år, slik at han kan ta utdanning i Noreg. Foto: Daniel Hong Hansen / NRK

– Dette er framtida

Avdelinga jobbar no med å få inn andre faggrupper slik at operasjonssjukepleiarar og sjukepleiarar generelt kan fokusere på pasientane i staden for alle dei andre små oppgåvene.

– Det er jo litt sånn i startfasen. Vi må jo prøve oss litt fram. Det har jo vore ein kjempesuksess, seier den assisterande einingsleiar på operasjonsavdelinga.

Wenche Ivarsdottir er assisterande einingsleiar på operasjonsavdelinga. Foto: Daniel Hong Hansen / NRK

Ivarsdottir seier at dei har det mykje betre på avdelinga atter at Oleksii og Anastasiia kom. Arbeidskvardagen har blitt lettare.

– Eg tenker at det er framtida. Det er ikkje noko utanom når eldrebølga slår over oss og vi treng ressursar. Då må vi tenke slik, seier ho.

– Er dette er noko du tenkjer andre sjukehus i landet og andre helseføretak bør gjere?

– Ja. Og ikkje berre sjukehus. Eg tenker heile samfunnet må opne opp for å hjelpe dei inn i det norske samfunnet med språk, først og fremst. Arbeidstrening. Det vinn vi på, alle saman.

– Rett oppgåvefordeling

Leiaren for norsk sjukepleiarforbund Lill Sverresdatter Larsen seier det er bra at Nordlandssykehuset ser mogelegheitene av å ha slike assistentar på operasjonsavdelinga. For det trengst.

Sverresdatter seier dei hadde ei undersøking i 2018 som viste at opptil 40 prosent av dei arbeidsoppgåvene sjukepleiarane gjorde, kunne andre yrkesgrupper ha gjort. Som for eksempel portørar, renhold og helsefagarbeidarar.

– Pasientene er sjukaere enn før og sjukepleiarane rekk ikkje overalt, så det må vere andre arbeidsgrupper som kan gjere ein del av dei arbeidsoppgåvene som sjukepleiarane kan, men ikkje treng å gjere.

Ho seier at operasjonssjukepleiarane har arbeid fram utdanning for yrkesfag, og har sett over tid at med faglærte sterilteknikere, så har kvaliteten gått opp.

– Det er ein del av det som bidrar. Det er ledet faglig og rett oppgåvefordeling. Men det er viktig at assistentane ikkje blir sette til arbeid dei ikkje har kompetanse til. Det kan vere farleg for dei og pasientane.