Ett år siden Fagereng-tragedien: Dette håper de å lære av hendelsen

– Vi har fått mye informasjon om hvilken sårbar situasjon kvinner blir satt i når de kommer til landet gjennom familiegjenforening, sier Åshild Vistnes van der Veen.

Hun er assisterende direktør for Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom). Kommisjonen er en slags havarikommisjon for helsesektoren, men ikke et forsøk på å finne syndebukker.

De har sett nærmere på den tragiske hendelsen på Fagereng i Tromsø 2. desember i fjor. Ei mor og hennes tre barn ble funnet livløse i sjøen. Bare ett av barna, en liten jente, overlevde. Familien var fra Sudan.

– Det er behov for økt oppmerksomhet på at disse kvinnene utgjør en særlig sårbar gruppe, sier van der Veen.

Kistene til de omkomne ble fraktet til Sandnessundet Gravlund etter bisettelsen i Alnor-moskeen. Foto: Bernt Olsen / NRK

Politiet har etterforsket saken, og siktet kvinnen for drap og drapsforsøk. I september henla Riksadvokaten saken, fordi de er sikre på at ingen andre enn kvinnen var skyld i det som skjedde.

Men kan man lære noe av denne tragedien?

Har blitt kjent med kvinnen

Det har ukom forsøkt å finne ut. De har som oppdrag å undersøke alvorlige hendelser og andre alvorlige forhold som skjer i kommuner, og se om det er noe samfunnet kan lære av det som går galt.

Assisterende direktør i Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten, Åshild Vistnes van der Veen. Foto: UKOM

I denne saken har de blant annet sett på hvordan man håndterer flyktninger som bosettes i kommunene, slik at man kan fange opp helseoppfordringer og utfordringer så godt som mulig.

De har fått overlevert etterforskningsmateriale fra politiet og skriftlig dokumentasjon fra kommunen. I tillegg har de intervjuet 30 personer fra kommunens ledelse, ansatte, pårørende og flyktninger.

Det ble lagt ned blomster og bamser på stedet der hendelsen skjedde. Foto: Hans Ludvig Andreassen / NRK

– Vi har blitt kjent med kvinnen og hennes familie. Men mye av dette er sensitiv informasjon som vi ikke kan gå ut med i en offentlig rapport, sier van der Veen.

Materialet skal danne en rapport, som legges fram til våren.

– Vi ser på hvordan vi bedre kan forebygge og fange opp kvinner som har det vanskelig. Våre konklusjoner vil gå til hele helse- og omsorgstjenesten i Norge, sier van der Veen.

Jobber forebyggende

På Voksenopplæringa i Tromsø er de midt inne i eksamensperioden, akkurat som de var på denne tiden for ett år siden.

De planlegger ingen markering. Skolen har behov for å komme seg videre, forteller rektor Lena S. Hansen.

– Det har vært et krevende år for hele voksenopplæringen.

Mange møtte opp ved gravlunden da familien ble stedt til hvile. Foto: Bernt Olsen / NRK

Skolen har jobbet aktivt med forebygging og kompetanseheving på lærere for å bedre være i stand til å forebygge hendelser som det som skjedde 2. desember i fjor.

– Erfaringen derfra tilsier at vi har blitt mer på vakt, og passer på at elevene har det bra, både på skolen og privat, sier Hansen.

Økonomisk hjelp

For den lille familien som brått ble til to går hverdagen stadig framover. Far er tilbake i jobb, datteren går i barnehagen. Bistandsadvokat Erik Ringberg sier det etter forholdene går bra med dem.

– Alle kan tenke seg til at det blir en spesiell dag.

Kort tid etter tragedien ble det startet en innsamlingsaksjon for familien. Den fikk inn over 300.000 kroner, og skulle brukes til utgifter de satt igjen med.

Det ble lagt ned blomster og bamser på stedet der hendelsen skjedde. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Bistandsadvokaten har tidligere sagt til NRK at minstejenta, som hadde ligget i lang tid i vannet, for all tid vil ha behov for støtte og hjelp i hverdagen.

– Pengene har vært til stor nytte og hjelp for far og datter, og jeg og far har god kontakt om hvordan de innsamlede midlene skal brukes etter formålet, sier Ringberg.