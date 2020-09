Derfor er politiet sikre på at ingen andre var involvert i Fagereng-tragedien

– Ingen spor peker mot æresdrap eller tilsvarende. Det er heller ingen holdepunkter for at far har bidratt på noen måte til det som skjedde.

Det sier etterforskningsleder i politiet Line Lindén.

Mandag 2. desember tok en kvinne i 20-årene sine tre døtre med seg ut i vannet på Fagereng i Tromsø. Mora og to av barna døde. Den yngste jenta overlevde, men ifølge førstestatsadvokat Lars Fause har hun fått alvorlige hjerneskader.

I går presenterte politiet arbeidet sitt, etter at riksadvokaten har henlagt saken, fordi den siktede mora er død.

Politiet har gått etter fire mulige hypoteser i etterforskningen.

At dette var en ulykke.

At far eller andre familiemedlemmer var gjerningsperson eller medvirker.

En ukjent og eventuelt psykotisk gjerningsperson.

At mor drepte to av sine barn og forsøkte å drepe det tredje barnet, før hun tok sitt eget liv.

Ingen av hypotesene har vært utelukket underveis, sier etterforskningsleder Line Lindén.

– Over 100 personer er avhørt i anledning saken, sier hun.

I tillegg har de gjort grundige undersøkelser av åstedet og familiens bolig. De har sett på andre hendelser samme dag og familiens bakgrunn. Politiet har gått gjennom data fra sosiale medier, trådløse nettverk og andre digitale spor for å finne svar i saken.

– Samlet sett gir etterforskningen oss et godt bilde av hendelsesforløpet, sier Lindén.

Dette skjedde i de dramatiske timene i Tromsø Mandag 2. desember ble en mor og tre barn funnet i vannet på Fagereng i Tromsø. Mora og hennes to eldste døtre er døde. Den yngste jenta på 1,5 år kjemper for livet på Rikshospitalet i Oslo. Forlater huset Den sudanske mora i 20-årene og hennes tre barn på ett, fire og sju år forlater leiligheten sin på Tromsøya. På vei ut møter de naboens datter. Ifølge henne var alle fire i godt humør.

Bussen til sentrum Mor og de tre barna forlater hjemmet og tar en rutebuss inn til Tromsø sentrum. I sentrum bytter de buss og tar rute 33 kl. 16.06. De går av i området Fagereng. Informasjon fra kvinnens mobiltelefon tilsier at de har beveget seg fra vegen ned til fjæra i tidsrommet mellom kl. 16.20 og 16.45. De siste bevegelsene er registrert kl. 16.52.

Den forlatte barnevognen Ifølge politiet observerer én person en barnevogn forlatt på gangstien på Fagereng i Tromsø. Det er mye vind og snø denne mandagen i mørketiden. Rett ved siden av gangstien passerer Kvaløyvegen, en mye trafikkert vei, særlig på denne tiden av døgnet. Foto: Jonas Høylo Fundingsrud

Den første meldingen Politiet mottar den første meldingen. En forbipasserende har reagert på den forlatte barnevogna. Vedkommende forteller at det går spor over den trafikkerte veien og ned i fjæra på den andre siden. Foto: Petter Strøm / NRK

Fire personer i vannet Politiet finner den første personen kl. 17.43. Den fjerde personen blir funnet av dykkere fra brann og redning kl. 1800. Livreddende førstehjelp blir igangsatt med en gang, før de fire blir fraktet videre til Universitetssykehuset Nord-Norge. Politiet fortsetter søket i tilfelle flere personer ligger i vannet. Foto: Fabian Ubeda / NRK

Til behandling på UNN Universitetssykehuset Nord-Norge informerer om at de har fått inn de fire personene. Ingen av de fire har blodsirkulasjon eller tilfredsstillende hjerteaktivitet. De blir koblet til hjerte-lunge-maskiner og forsøkt varmet opp.

Avslutter søket Politiet avslutter søket i fjæra på Fagereng. De tror ikke det ligger flere personer i vannet.

Den første pressekonferansen Politiet inviterer til pressekonferanse. De forteller at de jobber ut fra flere teorier og ber publikum som kan ha sett noe om å ta kontakt.

Den eldste jenta er død Universitetssykehuset Nord-Norge informerer om at den eldste av de tre involverte barna, ei jente på sju år er død. Sykehuset jobber med å få overført de to yngste barna til Rikshospitalet i Oslo.

Ankommer Rikshospitalet De to barna på henholdsvis fire og ett år ankommer akuttmottaket på Rikshospitalet. De ble fraktet fra Tromsø med luftambulanse tidlig tirsdag morgen.

Kvinnen bekreftes omkommet Universitetssykehuset Nord-Norge bekrefter at mora til de tre barna er død.

Halv stang på skolen Skoledagen begynner på Borgtun skole i Tromsø. De har flagget på halv stang, etter å ha mistet en av sine elever. Foto: Petter Strøm / NRK

Ny pressekonferanse Politiet inviterer til pressekonferanse. De informerer at saken har endret status. Den blir nå etterforsket som en drapssak. Politiets hovedteori er at kvinnen har påført død og kritisk skade på sine tre barn, men de utelukker ikke at andre ting kan ha skjedd. Politiet forteller videre at barnas far har status som vitne i saken. Foto: Petter Strøm / NRK

Det første lyset Mens pressen er på plass hos politiet i Tromsø blir det første lyset på åstedet tent. I løpet av tirsdag ettermiddag og kveld kommer flere personer til stedet for å tenne lys. Foto: Petter Strøm / NRK

Kommunen svarer Tromsø kommune innkaller til pressekonferanse. De forteller at de ikke har mottatt noen bekymringsmeldinger angående den sudanske familien. De blir beskrevet som ressurssterke og glade personer. Far var i arbeid, mor deltok i programmet for flyktninger. Barna gikk i barnehage og på skole. Foto: Petter Strøm / NRK

Ny pressekonferanse Politiet holder sakens tredje pressekonferanse så langt. Politistasjonssjef Anita Hermandsen forteller at jentene som ligger på Rikshospitalet fortsatt har kritiske skader, og at de er under intensiv behandling. Foto: Petter Strøm / NRK

Døde av drukning Under pressekonferansen forteller politiet at den foreløpige rapporten av den sju år gamle jenta viser at hun døde av drukning og kraftig nedkjøling. Rapporten viser ingen sikre tegn til ytre vold.

Fireåringen er død Politiet informerer om at den fire år gamle jenta, som har vært til behandling på Rikshospitalet siden tirsdag, er død. Sykehuset jobber fortsatt for å berge livet til den 1,5 år gamle jenta som også ble hentet opp av vannet mandag ettermiddag.

Minnemarkering Rundt 1 500 personer møtte opp i Tromsø sentrum for å minnes de døde etter hendelsen på Fagereng, og for å vise sin støtte til faren og den lille jenta som fortsatt er i live. Foto: Marita Andersen / NRK

Utenfor livsfare Politiet informerer om at den lille jenta som er til behandling på Rikshospitalet i Oslo nå er utenfor umiddelbar livsfare. Tilstanden er uavklart, men stabil, skriver de i en pressemelding.

Obduksjonsrapport av kvinnen Den foreløpige obduksjonsrapporten av kvinnen i 20-årene viser at hun døde av drukning i kombinasjon med alvorlig nedkjøling, melder politiet i en pressemelding. Vis mer

Mor var alene

Politiet konkluderer med at det ikke var en ulykke.

– Det var grunt vann ved ulykkesstedet, og vanskelig å se at ei ulykke skulle ramme alle så fatalt, sier etterforskningslederen.

Det var heller ingenting som tydet på at barnas far eller andre familiemedlemmer har hatt skyld i drapene.

Ingen spor tydet heller på at det var andre utenforstående personer involvert i hendelsen.

– Bevis tyder på at mor var alene om handlingen. Når det gjelder motiv har politiet belyst et mulig motiv. Det etterforskningen har avdekket anser vi for å være et privat anliggende, og vi vil ikke kommentere det, sier Lindén.

I etterkant av hendelsen ble det stilt mange spørsmål om hvor vidt tragedien kunne vært unngått.

«Etterforskningen har vist at det er mor som alene er ansvarlig for handlingen. Politiet finner ikke holdepunkter for at andre enn siktede kunne ha avverget handlingen verken den dagen eller forut for den aktuelle dagen,» skriver politiet i sin oppsummering av saken.

Fagereng-tragedien Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix Ekspandér faktaboks Politiet i Tromsø fikk mandag 2. desember klokken 17.28 melding om en hensatt barnevogn på veien ved Fagereng i Tromsø, og at det gikk fotspor i snøen ned til sjøen.

Politiet kom til stedet og fant fire livløse personer åtte til ti meter ute i sjøen, en kvinne i 20-årene og hennes tre døtre. Ifølge politiet er det langgrunt på stedet. Alle ble sendt til sykehus.

Samme kveld døde en jente født i 2012 på sykehuset i Tromsø. Senere på kvelden døde også moren.

To jenter født i 2015 og 2018 ble innlagt på Rikshospitalet i Oslo med livstruende skader. Den eldste av dem døde, den yngste overlevde.

Familien er opprinnelig fra Sudan og hadde midlertidig opphold i Norge. Faren kom til Norge i 2015, og moren kom på familiegjenforening i 2017 sammen med jentene på ett, fire og sju år. Ingen i familien er kjent for politiet, og de bodde sammen.

Politiet i Tromsø etterforsker moren for drap og forsøk på drap.

17. august var saken ferdig etterforsket og sendt til statsadvokaten.

Politistasjonssjef i Tromsø, Anita Hermandsen (til venstre), førstestatsadvokat Lars Fause, politifaglig etterforskningsleder Line Lindén og påtalefaglig etterforskningsleder Gøril Lund snakket ut om Fagereng-tragedien. Foto: Gunnar Grindstein / NRK

Starter på nytt

Familiens bistandsadvokat Erik Ringberg, sier at faren forsøker å starte et nytt liv sammen med datteren sin.

– Han har brukt de midlene som Tromsø sin befolkning har samlet inn til å etablere seg på nytt. Han er selvfølgelig veldig takknemlig for den omsorgen som alle i Tromsø har vist han og datteren i en svært vanskelig og krevende tid, sier han.

Datteren som overlevde har begynt i barnehage igjen, sier farens bistandsadvokat.

– Det ligger i sakens natur at ei jente som har ligget i vannet etter en så dramatisk hendelse har ført til at hun i all tid vil ha behov for støtte og hjelp i hverdagen, sier Ringberg.