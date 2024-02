Andreas (20) deler fellesdusj og toalett med seks kolleger i Forsvaret: – Får ikke egentid

Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Forsvarsansatte i Skjold leir i Indre Troms opplever dårlige boforhold. Tillitsvalgt Andreas Urdal forteller om utilfredsstillende ventilasjon, felles dusj og lite privatliv.

– Det er så å si ingenting som kommer gjennom her.

Visekorporal Andreas Urdal (20) legger et A4-ark opp mot ventilasjonsanlegget på rommet sitt. Arket faller ned.

Det er knapt luft fra anlegget, og det merkes når man kommer inn i bygget han og hans kolleger skal kalle hjem i et års tid.

– Her er det felles dusj, og man må gå ned to trappeetasjer for å gå på do. Man får ikke egentid. Det sliter på, folk blir irriterte og frustrerte, sier Urdal.

De ansatte kan velge mellom felles toalett og urinal. Urinalet er det få som ønsker å bruke. Foto: Kari Anne Skoglund / NRK

Han er NOF-tillitsvalgt i Ingeniørbataljonen i Skjold leir i Øverbygd i Indre Troms, hvor boligmangelen lenge har vært prekær.

Nå har det gått fra vondt til verre. For mens Forsvarsbygg skal renovere den såkalte «nymessa» i leiren, har Urdal og 49 kolleger flyttet til midlertidige boliger.

Prinsesse Ingrid Alexandra tjenestegjør for tida i Ingeniørbataljonen i Skjold leir. Hun bor i kaserne for vernepliktige, og Ingeniørbataljonen har leirens beste kaserner. Hun er i disse dager ferdig med rekruttperioden.

Seks kolleger deler fellesdusj

De fleste syns det er godt å komme hjem etter en lang arbeidsdag, lage seg middag, ta en varm dusj og slappe av i sofaen.

Men det er ikke mye «hjem, kjære hjem» for Urdal og flere av hans kolleger.

– Jeg sto heldigvis med håndkle rundt meg, men jeg har selv opplevd at den ene franske dama som jobber her kom inn mens jeg var ferdigdusja og skulle skifte, sier han.

I herredusjen er det satt opp skillevegger for å gi de ansatte privatliv. Foto: Kari Anne Skoglund / NRK

Det er to dusjrom i bygget. Ett for menn og ett for kvinner. Her må man belage seg på å dusje samtidig som andre etter endt arbeidsdag.

Man kan ikke låse, så da risikerer man at noen av det motsatte kjønn kommer inn ved en feiltakelse.

Dusjen i kvinnegarderoben er så smal at det nesten ikke er mulig å skille dem. Foto: Kari Anne Skoglund / NRK

Privatliv får de bare på eget rom. Men bygget er så lytt at man kan høre hverandre prate gjennom flere vegger.

Som ansatte i Forsvaret betaler de for å ha et tilfredsstillende bosted å komme til etter jobb. De som bor på «nymessa» betaler 2400 kroner i husleie.

– Dette tilsvarer utilfredsstillende bolig for de ansatte. Vi har bedt om kompensasjon, sier Urdal.

Urdal er en av mange som har dopapiret klart på rommet på forsvarshybelen. De skulle helst sett at hjemmet deres hadde egne toaletter. Foto: Kari Anne Skoglund / NRK

Han er redd boligsituasjonen vil gå ut over forsvarsevnen. Det både fordi de blir utslitt av bosituasjonen, og fordi flere velger å bli pendlere.

50 personer deler på fire vaskemaskiner. Etter øvelser må de vente i kø på å få rengjort tøyet sitt. Foto: Kari Anne Skoglund / NRK

Etterslep på en halv milliard i året

Boligmangel er en utfordring ikke bare i leiren, men også i kommunen. Det er ikke nok utleieboliger på markedet.

Målselv kommune forsøkte for noen år siden å få til et boligsamarbeid med Forsvaret. Planen var å bygge et leilighetskompleks i Øverbygd, som Forsvaret kunne leie. Det er nå lagt på is, sier varaordfører Bengt-Magne Luneng (Sp).

– Jeg tenker det ville vært en god tanke å ta det opp igjen. Det ville gagnet kommune og avhjulpet situasjonen de forsvarsansatte står i, sier han.

Varaordfører i Målselv, Bengt-Magne Luneng (Sp). Foto: Kari Anne Skoglund / NRK

Både Forsvaret og Forsvarsbygg sier til NRK at leieboliger flere ansatte i Skjold leir og andre steder i landet har, ikke er av den standarden de ønsker.

Forsvarsbygg sier de kontinuerlig jobber med utbedring av Forsvarets bygnings- og boligmasse.

– Det er behov for ei økning, som vi jobber med. Den er vi og Forsvaret omforent om.

Det sier regionsjef i Forsvarsbygg, Signe Woldseth Søreng.

Regionsjef i Forsvarsbygg Nord, Signe Woldseth Søreng. Foto: Forsvarsbygg

I 2022 brukte de på landsbasis 769 millioner kroner på vedlikehold på bygg.

Likevel er det årlig renoveringsetterslep på en halv milliard kroner.

Samtidig skal Forsvaret bygges opp, og det vil bli behov for flere boliger for forsvarsansatte flere steder i landet.

Fakta om Forsvarsbyggs bygningsmasse Ekspander/minimer faktaboks Forsvarsbygg forvalter Norges største offentlige eiendomsportefølje på vegne av Forsvarsdepartementet: har ansvar for 12.866 bygg og anlegg, som utgjør cirka 4,2 millioner kvadratmeter bygninger.

19 prosent er forlegninger og messer og 6 prosent er boliger.

Vedlikehold i 2022 (siste årsrapport) ble gjennomført for totalt 769 millioner kroner.

Forsvarsbygg har økt kvaliteten på boforholdene for nærmere 2.500 befal og soldater, som følge av regjeringas satsing på boliger og kvarter de siste årene. Arbeidet fortsetter i 2024.

Tilstandsgraden på porteføljen måles kontinuerlig. Forsvarssektoren har i flere år vært inne i en periode der samlet tilstandsgrad synker: Det er estimert et årlig merbehov på cirka 500 millioner kroner for å stanse videre forfall. Den operative delen av bygningsmassen er i en annen kategori, og tilstanden er bedre.

Fakta: Forsvarsbygg

Søreng sier de håper på ei boligsatsing i den nye langtidsplanen for forsvaret (LTP).

– Blir det ei økning i antall ansatte, forutsetter det også at vi har boliger eller kvarter å tilby dem, sier hun.

25 ansatte deler på ett lite tekjøkken, med ett kjøleskap. Foto: Kari Anne Skoglund / NRK

Erkjenner utfordringene

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen sier til NRK at de erkjenner at det er et stort behov for å øke antallet og forbedre boforholdene for ansatte og soldater.

– Behovet er størst der hvor Forsvaret skal bygge seg opp og det ikke er større befolkningssenter i nærheten. Gode boforhold er svært viktig for å beholde, men også rekruttere personell til Forsvaret, sier han.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen mener at boliger og kvarter må bli prioritert i ny langtidsplan for Forsvaret. Foto: Malin Straumsnes / Malin Straumsnes

Kristoffersen sier de forventer at det skal satses videre på forsvarsboliger og -kvarter.

I fjor ga forsvarsministeren 100 millioner kroner ekstra til boliger ved Skjold og Setermoen leir. Begge militærleirene ligger i Indre Troms.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) sier Forsvarsbygg har fått i oppdrag å bygge 31 nye boliger i tilknytning til Skjold.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram. Her fra et besøk i Indre Troms i januar. Foto: Pål Hansen / NRK

Han avslører at boliger er en prioritet i den nye langtidsplanen for Forsvaret. Det skal legges fram over påske.

– Ja, personellrelaterte tiltak vil bli en viktig del av ny langtidsplan, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

Han får støtte fra Aps forsvarspolitiske talsperson og stortingspolitiker fra Troms, Nils-Ole Foshaug.

Stortingspolitiker fra Målselv og Troms, Nils-Ole Foshaug. Han sier han er bekymret for at boforhold bidrar til mer forsvarspendling. Foto: Kari Anne Skoglund

– Dette er boforhold som nasjonen Norge ikke kan være bekjent med. Det er viktig for forsvarsevnen at våre soldater og ansatte bor og trives ved militærleirene, og de skal ha boliger som er anstendig. Det er viktig for å unngå pendling.

Nærmere 2000 ansatte i Forsvaret er pendlere. Ordførere i vertskommuner har flere ganger advart mot et forsvar hvor mange pendler.

Viktigheten av gode boliger

Selv om pendling gir de ansatte et skikkelig hjem å dra til i helgene, er Urdal enig i at pendling kan svekke Forsvaret.

Tillitsvalgt for Norges offisers- og spesialistforbund og visekorporal i Ingeniørbataljonen, Andreas Urdal (20). Foto: Kari Anne Skoglund / NRK

– For forsvarsevnen er bolig ekstremt viktig. Det holder den operative evnen oppe ved å gi folk tid til å avlaste seg etter jobb og tjeneste. Et trygt sted å bo er noe av det viktigste for et menneske, sier Urdal.

Han sier det er flere som blir utbrent av å ha en slik bosituasjon over tid. Noen ansatte har også gitt uttrykk for at de ønsker å slutte, selv om de trives godt i jobben.

Det er sparsommelig innredet i boligkvarteret de betaler for å leie møblert. Dette er Urdals eneste bord. Foto: Kari Anne Skoglund / NRK

Urdal håper Forsvaret og kommunen sammen kan finne løsninger.

– Vi håper de kan gi de ansatte bedre boligforhold slik at de kan ha et familieliv her, i stedet for å være singel i fem år, sier han.