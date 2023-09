Eirik Østbye Andresen er operasjonsoffiser i Panserbataljonen i Setermoen leir i Troms. Han har tjenestegjort og bodd sju år på Setermoen.

Tidligere i år ble han pendler.

– For min del var det naturlig på grunn av endringer i mitt eget liv. Jeg ønsket å komme nærmere familie, og foreldre som begynner å bli eldre, sier han.

Andresen er i godt selskap.

En oversikt NRK har fått tilgang til, viser at 1.946 ansatte i Forsvaret i dag er pendlere.

Med pendleravtale får nemlig ansatte dekket 30 hjemreiser i året.

I 2022 var det totalt nærmere 18.000 forsvarsansatte.

– Sånn kan vi ikke ha det

Ordfører i Bardu kommune, Toralf Heimdal (Sp), har i flere år jobbet for å få flere forsvarsansatte bosatt ved tjenestestedet.

– Vi trenger ordninger som gjør det mer attraktivt og lønnsom for å få flere ansatte til å etablere seg her. Sånn som det er nå, lønner det seg for flere å pendle i Forsvaret, sier han.

Bardu-ordfører Toralf Heimdal. Bildet er fra forsvarssjefens framlegging av sitt fagmilitære råd i vår. Foto: Malin Strømsnes

Ordførerkollegaen i Evenes, Terje Bartholsen (Ap), er enig i at andelen med forsvarspendlere er utfordrende.

– Du kan ikke forlange å bo i eksempelvis Arendal hele livet, og pendle og jobbe i Forsvaret i Indre Troms eller på Evenes. Sånn kan vi ikke ha det.

I kommunen i Nordre Nordland bygges flystasjonen og Luftforsvaret opp.

Det samme skjer med Hæren i Indre Troms. Det vil bli flere soldater og ansatte i Det norske forsvaret. Samtidig vil den allierte tilstedeværelsen øke.

Men det er ikke gitt at det betyr flere innbyggere i forsvarskommunene.

Ukependler mellom sør og nord

I Hæren er det 660 forsvarspendlere. Flere av dem reiser som Andresen fra bostedet i sør, til jobben i nord.

Pendlerstatus i Forsvaret Ekspander/minimer faktaboks En ansatt i Forsvaret kan få innvilget pendlerstatus fra nytt tjenestested til bostedsadresse dersom vedkommende eier/ leier og bor i en selvstendig bolig på tidspunktet for beordring til tjenestestedet. For ansatte som ikke får innvilget pendlerstatus av Forsvaret, kan de bli skattemessige pendlere. Ansatte yngre enn 22 år kan bli skattemessig pendler til foreldrehjemmet. Som skattemessig pendler kan man kreve fradrag på skatten for merkostnader til kost, losji og reiser til og fra pendlerboligen på tjenestestedet. KILDE: Forsvaret.

Torsdag ettermiddag setter han seg på flybussen, og så på flyet sørover. Noen ganger venter han til fredag ettermiddag for å reise hjem til Østlandet.

Eirik Østbye Andresen er operasjonsoffiser i Panserbataljonen i Setermoen leir, og ukependler. Torsdag eller fredag ettermiddag reiser han tilbake til Oslo. Foto: Kari Anne Skoglund / NRK

– Slik jeg ser det handler pendlertilbudet om å beholde personell i Forsvaret. Enkelte har behov som gjør at folk er nødt til å være bosatt sørpå. Det kan være familiære behov, eller at man ikke har mulighet til å få med seg partner oppover på grunn av eksempelvis jobb, sier han.

Andresen påpeker at for en familie kan det være belastende å flytte mange ganger i løpet av kort tid. Slik Forsvarets beordringssystem er bygget opp kan man tjenestegjøre i tre ulike landsdeler i en tiårsperiode.

– Beredskapen ivaretas

Familielivet er en sentral faktor for at Forsvaret ønsker å legge til rette for pendling. Det sier hærsjef Lars S. Lervik.

– Det vi ser er at for å beholde folkene vi har, må vi legge til rette både for at pendling og at folk kan flytte og bo i korte og lengre perioder der hvor vi har virksomhet, sier han.

Hærsjef Lars S. Lervik, her under militærøvelsen Cold Response. Foto: Didrik Linnerud Arnesen / Forsvaret / NTB

Hærsjefen sier at tilstedeværelse er viktig.

– Vi ivaretar kravene vi har til beredskap, også gjennom pendling.

– Det handler om at dagens og framtidas soldater er en del av et samfunn hvor det er naturlig å ha to inntekter, sier Lervik.

Når «pendlerflyet» tar av fra Bardufoss lufthavn torsdag og fredag ettermiddag, er det som regel mange forsvarspendlere med. Foto: Pål Hansen / NRK

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) sier regjeringa ønsker å legge til rette for å redusere pendlinga i Forsvaret. Derfor har regjeringa nylig bevilget mer penger til forsvarsboliger.

– Vi må regne med at det både blir flere pendlere og at flere bosetter seg i forsvarskommuner når vi trapper opp. Jeg ser gjerne at ansatte med familier i større grad bosetter seg ved tjenestestedene. Det har betydning for beredskapen, for distriktspolitikken, og at Forsvaret skal fungere på en god måte, sier han.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram. Her under et besøk hos NATO-ansatte i Storbritannia. Foto: Håvard Blekastad Almas / Havard Blekastad Almas

Gram uttrykker at regjeringa er opptatt av god beredskap døgnet rundt – alle dager i uka.

– Derfor er det viktig at vi har folk på plass i funksjonene som er viktig å fylle. Samtidig må vi sørge for rekruttering, og derfor er pendling en del av løsninga.

Foreslår nedskrivning av lån

I Indre Troms og på Evenes jobber kommunene med å få flere til å melde flytting.

– Vi er opptatt av at de forsvarsansatte som ikke har pendlerrettighet, må melde flytting. Vi er overbevist om at det er en god del som skulle meldt flytting, som ikke har gjort det, sier ordfører i Målselv, Bengt-Magne Luneng (Sp).

Målselv-ordfører Bengt-Magne Luneng (Sp). Foto: Hanne Wilhelms

Ordføreren i Bardu har kommet med forslag om konkrete tiltak.

– Jeg har til Forsvarskommisjonens rapport foreslått å gi nedskrivning av boliglån som et virkemiddel til å få flere til å bosette seg her. Man må også ha beredskapstillegg, slik at det lønner seg å bo her, sier Heimdal.

Bartholsen i Evenes sier de er opptatt av å legge til rette for at Forsvaret skal lykkes med oppdagerne sine.

– Da trenger vi økonomien innbyggerne gir. Det er viktig for kommunene at forsvarspendling er på et absolutt minimum.

Terje Bartholsen, ordfører i Evenes, hvor Luftforsvarets base vokser. Foto: Frida Brembo / Frida Brembo/NRK

Bedre bo- og jobbtilbud

Selv har den ferske forsvarspendler Andresen trivdes godt med å bo nordpå. Han sier at mye bra blir gjort av kommunene for å gjøre det attraktivt for forsvarsansatte å bosette seg ved tjenestestedet.

Operasjonsoffiser Eirik Østbye Andresen har bodd og tjenestegjort i sju år på Setermoen. I år ble han pendler. Foto: Kari Anne Skoglund / NRK

– Det viktigste er naturlig nok at det er jobbtilbud for medflytter her. Forsvaret kan også med fordel kan gjøre noe med bosituasjonen. Det for å gjøre det mer attraktivt å bo nært garnisonen i Indre Troms, sier han.